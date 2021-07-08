Жителя Витебска приговорили к 2,5 года "химии" за оскорбление главы администрации

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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры. "С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Первомайского района Витебска вынес обвинительный приговор", - отметили в прокуратуре. Мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. По материалам дела, обвиняемый 12 августа 2020 года, находясь на рабочем месте в помещении одного из предприятий города, с помощью мобильного телефона публично разместил в социальной сети оскорбительный комментарий в отношении главы администрации Октябрьского района Витебска, который стал доступен для прочтения неограниченному числу пользователей интернета. В суде он свою вину признал полностью и чистосердечно раскаялся.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!