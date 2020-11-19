Жителю Червеня грозит до 15 лет лишения свободы за поножовщину

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре Минской области изучено и направлено в суд Червенского района уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном противоправном лишении жизни другого человека. Об этом БЕЛТА сообщил прокурор отдела прокуратуры Минской области Александр Мартинчик.

Одной из причин совершения особо тяжкого преступления явилось злоупотребление спиртными напитками всеми участниками событий.

"Предварительным следствием, которое проводилось управлением Следственного комитета по Минской области, установлено, что перед совершением преступления обвиняемый, его сожительница и их гости праздновали день рождения, распивая спиртное, - рассказал прокурор. - В дневное время 3 июля в квартире по месту жительства обвиняемого, расположенной в Червене, между участниками застолья возникла ссора, во время которой хозяин дома нанес находившемуся в гостях мужчине не менее 4 ударов ножом в грудную клетку и по верхним конечностям, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия".

Действия обвиняемого органом предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.139 (умышленное противоправное лишение жизни другого человека) УК, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе предварительного расследования мужчина свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Примененную ранее к нему меру пресечения в виде заключения под стражу - прокурор оставил без изменения.-0-