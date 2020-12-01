Жителю Горецкого района грозит год лишения свободы за разрисованный остановочный пункт

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Горецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, которому инкриминировано хулиганство. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый 12 августа в 4.00 эмалью красного цвета нанес на стенки остановочного пункта общественного транспорта, расположенного около улицы Дальней в городе Горки, циничные надписи, линии, чем причинил ущерб обслуживающей организации - УКПП "Коммунальник".

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся и возместил затраты, понесенные в связи с удалением краски.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Горецкого района признал мужчину виновным в хулиганстве - грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу и сопровождающемся повреждением имущества. На основании ч.1 ст.339 УК суд назначил ему в качестве наказания один год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-