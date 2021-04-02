Жителю Молодечно за хранение и сбыт наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненцу за хранение и сбыт наркотиков грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В начале февраля 2021 года сотрудники наркоконтроля задержали в Молодечно сбытчиков мефедрона. Дилерами оказалась семейная пара - безработный 37-летний горожанин и его 38-летняя сожительница. В их квартире оперативники изъяли около 5 г наркотика, а также предметы для расфасовки психотропного вещества и его дальнейшей перепродажи.

Далее было установлено, что задержанный также работал курьером-закладчиком на один из интернет-магазинов, занимавшихся торговлей наркотиками. Мужчина "минировал" спальные районы Минска, раскладывая товар по тайникам для потребителей. Оперативники обнаружили и изъяли часть из его закладок. По заключению эксперта, в пакетиках находилось особо опасное психотропное вещество амфетамин. Как признался сам фигурант, кладменом он успел поработать всего три недели.

В отношении молодечненца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За незаконный оборот наркотических средств мужчина стал фигурантом сразу трех уголовных дел: одно за хранение (ч.1 ст.328 УК) и два за сбыт, в том числе путем тайниковых закладок (ч.3 ст.328 УК). Ему грозит наказание - до 15 лет лишения свободы. Накануне задержания мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Оперативники наркоконтроля отметили, что в большинстве случаев сбытом запрещенных веществ занимается молодежь, попадают в наркобизнес и подростки. "Их вербуют через интернет-магазины по продаже наркотиков, обещая хороший и, самое главное, легкий заработок. Так ломаются жизни молодых людей, которые становятся закладчиками, хотя сами могут наркотики и не употреблять. По ст.328 УК их ждут внушительные сроки. Как показывает практика, преступная деятельность кладменов длится недолго - на их изобличение у бойцов наркоконтроля уходит от одного до трех месяцев", - добавили в УВД.-0-