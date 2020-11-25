Жителю Мозыря, изготовившему более тысячи "ежей", предъявлено обвинение

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Мозыря в приготовлении к участию в массовых беспорядках, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Установлено, что мужчина в июле-августе этого года изготовил металлические конструкции ("ежи"), которые планировал передать другим для повреждения шин спецтранспорта сотрудников правоохранительных органов.

Мозырянин сделал более тысячи "ежей" и хранил их в Мозырском районе, а затем перевез в Калинковичи.

Кроме того, следователи установили, что мужчина являлся администратором одного из деструктивных каналов в Telegram, а также был участником радикального чата, где искал человека, который сможет доставить "ежи" в Минск. "Для этого обвиняемый опубликовал в одном из чатов фотографию металлической конструкции, а также разместил инструкцию по применению и информацию о поражающих свойствах", - уточнили в отделе информации и связи с общественностью. На сообщение отреагировал 32-летний мужчина, он согласился забрать изделия, перевезти их в Минск и передать другим для применения.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность 40-летнего мужчины сразу после передачи им конструкций. Во время следственного эксперимента установлено, что при броске "ежа" с разного расстояния и под разными углами он всегда становится поражающим элементом вверх. Замеры показали, что общая длина выставленных конструкций перекрывает расстояние в 77,5 м.

Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей.-0-

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