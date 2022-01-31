Жительница Барановичей нашла патроны в купленном гараже

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В милицию обратилась 31-летняя жительница Барановичей и сообщила, что в своем гараже нашла патроны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

На место выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что женщина недавно приобрела дом и отправилась на усадьбу, чтобы осмотреться и прибраться. Во время уборки гаража она нашла в диване семь патронов, завернутых в старую газету. Боеприпасы остались от прежних хозяев.

Находку изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Согласно заключению эксперта, все патроны изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию. Все патроны разных калибров. В том числе пригодными для стрельбы оказались пистолетный - калибра 9,18 мм, два автоматных - калибра 5,45х39 мм и винтовочный - калибра 7,62х54 R. Также в свертке были советские патроны калибра 12,7х108 мм и 14,5х114 мм для крупнокалиберного пулемета и противотанковых ружей и калибра 23х152 мм - для малокалиберных автоматических пушек.

Проводится проверка.-0-