Жительница Барановичей забрала из банкомата чужую карточку и пошла по магазинам

17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 55-летняя женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской карточкой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении денег с банковской карты. Женщина обнаружила ее пропажу и предположила, что забыла карточку в банкомате. Ей пришло несколько смс-сообщений о снятии средств при оплате товаров в различных торговых точках города.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения очень скоро установили личность "новой владелицы" карточки. Ею распоряжалась 55-летняя горожанка. Именно она была следующей после заявительницы в очереди к банкомату. Женщина заметила забытую карточку и забрала себе, позже стала расплачиваться ей за покупки.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантки.-0-