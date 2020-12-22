22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.​ Жительница Борисова взяла в долг более $25 тыс. и не собиралась возвращать. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Аферу с долгами раскрыли оперативники Борисовского РУВД после заявления одного из потерпевших. Со слов мужчины, его 62-летняя знакомая добровольно не возвращает одолженные деньги. Милиционеры выяснили, что заявитель не единственный потерпевший", - рассказали в МВД.

Первый займ женщина получила под предлогом закупки оборудования и развития бизнеса. Затем были долги на приобретение автомобиля, отдых за границей и организацию семейных праздников. На все это четверо знакомых просительницы предоставили более $25 тыс. "Люди доверяли борисовчанке, поэтому давали деньги, не требуя расписок. Она же уверяла, что вернет все после продажи квартиры. Жилье действительно было продано, но вырученные деньги хозяйка передала своей дочери", - отметили правоохранители.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Правоохранителям фигурантка заявила, что все долги принадлежат ее покойному мужу.-0-