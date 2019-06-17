Жительница Дзержинска обвиняется в убийстве

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Татьяна Белоног.
Вечером 16 января следственно-оперативная группа прибыла в одну из квартир Дзержинска, где медработники констатировали смерть 31-летнего жителя райцентра. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала колото-резаная рана.
По подозрению в совершении преступления была задержана 34-летняя хозяйка квартиры. На протяжении расследования она давала противоречивые показания. Выяснилось, что женщина проживала в квартире со своим малолетним сыном и родственниками, которые на момент преступления были в другой комнате.
Следствие установило, что фигурантка состояла с мужчиной в близких отношениях. Мотивом преступления стал внезапно возникший между ними конфликт на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла ему смертельный удар кухонным ножом.
По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, женщина на момент совершения преступления в состоянии аффекта не была и могла в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Сейчас она заключена под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-
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