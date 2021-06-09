Жительница Гродно попала на фишинговый сайт интернет-банкинга и лишилась Br3,9 тыс.

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно перешла на созданную мошенниками копию сайта интернет-банкинга и лишилась Br3,9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

Женщина обратилась в милицию и рассказала, что с ее карт-счета похищены деньги. Выяснилось, что она через поисковик по невнимательности перешла на копию оригинального сайта интернет-банкинга. Такую копию для получения конфиденциальной информации создают злоумышленники. Прием называется "фишингом".

"Потерпевшая ввела логин и пароль от своего аккаунта, а также код-подтверждение, пришедший на ее номер телефона. В итоге мошенники получили доступ к аккаунту и с карт-счета были похищены Br3,9 тыс.", - рассказали в милиции.

Правоохранители напомнили, что при оплате услуг через интернет-банкинг необходимо внимательно просматривать и перепроверять в поисковой строке оригинальность адреса сайта. Отличие может быть всего в одной букве либо домене.-0-