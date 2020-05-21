Жительница Копыльского района предстанет перед судом за мошенничество на Br730 тыс.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Копыльского района, которая мошенническим путем завладела более Br730 тыс., предстанет перед судом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Женщина с ноября 2018 года по ноябрь 2019-го на территории Минска и Минской области под предлогом получения займа на развитие строительного бизнеса своего супруга и покупку стройматериалов взяла в долг у своих знакомых значительные суммы денег.

Она изначально не намеревалась выполнять принимаемые на себя обязательства, при этом убеждала потерпевших в том, что вернет средства своевременно. Обвиняемая скрывала, что ее супруг не был зарегистрирован в качестве предпринимателя и не занимался коммерческой деятельностью. Умолчала также о своем неблагополучном финансовом положении и многочисленных неисполненных денежных обязательствах.

Всего от противоправных действий жительницы Копыльского района пострадали девять человек.

Ранее женщина уже была судима. Уголовное дело по этим фактам прокуратура Минской области направила в суд Копыльского района.-0-