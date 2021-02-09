Жительница Кричева незаконно перевозила 3,4 тыс. пачек сигарет

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве в микрорайоне Комсомольский сотрудники группы БЭП и отделения ГАИ РОВД совместно с представителями налоговой службы задержали автомобиль Volkswagen. В нем было обнаружено 3,4 тыс. пачек сигарет. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
За рулем машины находилась 53-летняя местная жительница. Она пояснила правоохранителям, что сигареты приобрела для личного пользования в торговых объектах города. Всего женщина перевозила сигареты на общую сумму более Br5 тыс.
Груз изъят, материалы переданы в ИМНС по Могилевской области. Нарушительнице грозит привлечение к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации и специального разрешения.
По информации управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, сотрудниками органов внутренних дел области из незаконного оборота в 2020 году изъято 30 млн штук табачных изделий на общую сумму Br1,8 млн.-0-