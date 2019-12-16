Жительница Минского района в нетрезвом состоянии везла ребенка в детсад

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница деревни Большевик Минского района в нетрезвом состоянии везла 5-летнего ребенка в детский сад, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Об этом стало известно после того, как женщина, выезжая со стоянки задним ходом, столкнулась с автомобилем Renault. Увидев, что ее машина повреждена, потерпевшая вызвала ГАИ.

Прибыв на место, сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у жительницы деревни Большевик признаки алкогольного опьянения и доставили ее в медицинское учреждение для освидетельствования. Концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,05 промилле.

В отношении нарушительницы составлены административные протоколы за ДТП, совершенное в состоянии опьянения, и нарушение правил маневрирования. Женщина будет лишена права управления всеми видами транспортных средств на три года и заплатит штраф от 50 до 100 БВ (сейчас 1 БВ - Br25,5).-0-