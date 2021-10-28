Жительница Молодечненского района взяла в кредит почти Br11тыс. и отдала мошенникам

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Молодечненского района взяла в кредит около Br11тыс. и отдала мошенникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГИОС Молодечненского РОВД.

Первоначально 57-летняя женщина, которая была наслышана о приемах телефонных мошенников - звонках на мобильный телефон якобы из службы безопасности банка, не стала разговаривать с неизвестными и просто положила трубку. "Однако лжесотрудники настойчиво продолжали ей звонить с требованием продолжить разговор, запугивая нарушениями неких банковских правил. При этом, чтобы убедить пенсионерку, что с ней разговаривает сотрудник финансовой структуры, называли ее личные данные - имя, фамилию, отчество, дату рождения, номер и серию паспорта. Звонили мошенники не в мессенджере, как многие привыкли, а посредством обычной сотовой связи", - рассказали в ГИОС Молодечненского РОВД.

"Представители службы безопасности банка" убедили женщину, что некий гражданин, используя ее паспортные данные, оформляет на нее кредиты. Теперь, чтобы погасить задолженность, ей необходимо действительно взять другие кредиты и закрыть ими ранее выданные, перечислив деньги на "безопасный резервный счет". Для убедительности с горожанкой связывался даже "сотрудник правоохранительных органов", который подтвердил необходимость следовать инструкциям работника банка и предупредил об ответственности за разглашение информации о проведении финансовых операций. Поэтому женщина никому из близких не рассказала о поступившем звонке и строго выполняла указания неизвестных.

В итоге она оформила потребительские кредиты в трех из четырех названных мошенниками банков. Общая сумма взятых в долг денег составила Br10 850. Каждый раз, получив деньги, потерпевшая в ближайшем инфокиоске перечисляла их на указанный злоумышленниками счет. После всех денежных переводов аферисты присылали ей в мессенджере Viber документы, якобы подтверждающие аннулирование задолженности.

По словам звонивших, все заявки на кредиты были аннулированы. Через пару дней женщине нужно было прийти со всеми документами в указанное ими отделение банка. После этого уже на связь с потерпевшей больше никто не выходил, а переписка в Viber была удалена. После того, как женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в милицию.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК.-0-