18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Орши перечислила мошеннику взятые в кредит Br5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

"Звонок 34-летней оршанке поступил от якобы службы безопасности банка. Лжесотрудник представился начальником службы и сообщил, что на ее имя оформляется онлайн-кредит. Прервать операцию поможет только другая операция. Для этого женщине необходимо положить на "секретный счет" сумму в Br5 тыс.", - рассказали в УВД.

Оршанка поддалась на уговоры и действительно оформила заем на нужную сумму. Ее она перевела на указанный мошенниками счет. Те же в свою очередь попросили пострадавшую никому не сообщать о случившемся. Только спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

УВД Витебского облисполкома предупреждает, что даже если ваш собеседник представился сотрудником банка, надо отнестись к такому звонку с подозрением. Помните, никогда ни один работник банка не будет спрашивать полные банковские реквизиты карточки. Это конфиденциальная информация. Только от ваших грамотных действий зависит полная сохранность ваших сбережений.-0-