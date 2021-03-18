Жительница Слонима бросила кирпич в маршрутку

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме женщина бросила кирпич в маршрутное такси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на улице Коссовский тракт в райцентре. 53-летняя местная жительница нашла на приусадебном участке кирпич и бросила его в сторону проезжей части, когда там проезжала маршрутка. Как сообщили в милиции, пояснить, зачем она это сделала, женщина не смогла. Действия подпадают под уголовную статью "Хулиганство".

Пострадавших нет. Кирпич повредил кузов микроавтобуса.-0-