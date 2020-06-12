Жительница Светлогорска обвиняется в убийстве сожителя матери

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 39-летнего жителя Калинковичского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Потерпевший жил в деревне Вязовица в доме своей сожительницы. Накануне Дня защитника Отечества к женщине приехала в гости дочь со своим знакомым. Все четверо праздник отмечали со спиртным. Поздно вечером 23 февраля в летней кухне во время очередного застолья между сожителями возник конфликт. В ссору вмешалась дочь хозяйки. Молодая женщина нанесла сожителю матери множественные удары руками, ногами и табуретом по разным частям тела, а также не менее семи ударов кухонным ножом.

Фото УСК по Гомельской области

После инцидента компания, в том числе потерпевший, отправилась спать. Рано утром хозяйка обнаружила, что ее сожитель скончался. Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что смерть мужчины наступила в результате кровопотери.

Следователи выяснили, что между сожителями часто возникали конфликтные ситуации. Оба злоупотребляли спиртным. "Женщина неоднократно обращалась в милицию по поводу агрессивного поведения сельчанина, однако впоследствии отказывалась писать заявления и привлекать его к ответственности", - отметила Мария Кривоногова. Только единожды - в июне прошлого года - суд наказал мужчину административным арестом за побои. Дочь сельчанки знала о затяжном конфликте между матерью и ее сожителем и остро реагировала на проявление его агрессии. По словам обвиняемой, во время последней семейной ссоры она вступилась за оскорбленную мать.

По результатам освидетельствования дочери, проведенного днем 24 февраля, концентрация алкоголя в ее крови составила 2,75 промилле.

27-летней жительнице Светлогорска предъявлено обвинение по п.6 ч.2. ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-