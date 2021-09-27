Жительницу Барановичей подозревают в убийстве мужа

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах следователи выясняют обстоятельства убийства 41-летнего мужчины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Романа Зармаева.

Трагедия разыгралась вечером 26 сентября. Между супругами разгорелся конфликт. В пылу ссоры 38-летняя женщина ударила мужа кухонным ножом в шею. Осознав свой поступок, она вызвала скорую медицинскую помощь. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Он умер в больнице.

Следователь с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Изъяты вещественные доказательства для проведения экспертных исследований. Допрошены свидетели.

Выяснилось, что в момент совершения преступления женщина была пьяна. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Фигурантку задержали. С ее участием проводятся следственные действия.-0-