Жительницу Добруша спасла от потери Br8 тыс. профилактическая листовка

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Добруша едва не отдала мошенникам Br8 тыс. - спасла профилактическая листовка, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ноябре жительнице Добруша позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. Незнакомка сообщила, что от имени женщины кто-то хочет получить кредит, и попросила посодействовать, чтобы поймать злоумышленников. Потенциальная жертва согласилась помочь.

Через несколько минут жительнице райцентра перезвонил "следователь", который подтвердил серьезность ситуации и озвучил порядок действий. Женщина должна была приехать в определенный банк в Гомеле (отделения которого в Добруше нет) и попросить выдать ей кредит на Br8 тыс. Затем всю сумму нужно было перевести на указанный собеседником счет. Женщину ничего не смутило и она отправилась в Гомель.

Перед оформлением заявки на кредит работник банка дал женщине почитать брошюру о методах работы телефонных мошенников. Она ознакомилась с информацией, но продолжила процедуру оформления. До получения денег оставалось подождать одобрения службы безопасности банка 15-20 минут. В это время у женщины и появились сомнения. Она позвонила "следователю", рассказала о подозрениях и сообщила, что хочет сходить в милицию, чтобы убедиться в его личности.

"Поняв, что жертва срывается с крючка, тот попытался ее отговорить - якобы это испортит "секретную операцию", - уточнили в МВД. Еще больше усомнившись в правдивости слов собеседника, женщина незамедлительно обратилась в ближайший отдел милиции. Оперативники отправились вместе с ней банк и отменили заявку на кредит.

"Злоумышленники продолжают активно использовать преступную схему похищения денег, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты просят оказать содействие в спецоперации по поимке банковских работников, которые якобы оформляют кредиты, используя данные клиентов", - обратили внимание в МВД.

Всего за 11 месяцев в республике зарегистрировано более 14,8 тыс. киберпреступлений.-0-