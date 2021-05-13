Жительницу Мядельского района приговорили к 8 годам колонии за мошенничество

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Мядельского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы, которой инкриминировано мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Обвиняемая, ранее судимая, в том числе за мошенничество, злоупотребляя доверием своих знакомых, в период с 2013 по 2019 год на территории Мядельского района получила от них в долг значительные суммы денег и ювелирные изделия. Деньги и имущество брала под разными предлогами, в том числе приобретения недвижимости для ее последующей продажи. При этом женщина скрывала свое неблагополучное финансовое положение. Она обещала своевременно вернуть долги после продажи жилых помещений, однако распорядилась чужими средствами и имуществом по своему усмотрению.

От ее противоправных действий пострадали семь пожилых граждан и одно юридическое лицо. Общая сумма ущерба превысила $40 тыс. и Br4,5 тыс.

Суд Мядельского района признал фигурантку виновной в мошенничестве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.-0-