Жительницу Пружанского района осудили за вовлечение подруги в занятие проституцией

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пружанского района вынес приговор по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией, организации и использовании занятия проституцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Судебное разбирательство проходило в закрытом заседании. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница райцентра. По версии следствия, обвиняемая предложила своей знакомой из Ивацевичей подработать девушкой по вызову. Клиентов для подруги она искала через сайты знакомств. Услуга стоила Br50. При этом половину заработка обвиняемая забирала себе.

Суд признал девушку виновной по ч.1 ст.171-1 (вовлечение в занятие проституцией) и ч.2 ст.171 (организация и использование занятия проституцией другим лицом) УК. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в Br4,3 тыс.

В соответствии с ч.2 ст.77 УК суд отсрочил исполнение наказания на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-