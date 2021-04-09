Жительницу Скиделя с помощью полиграфа изобличили в избиении соседки

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе соседка скрытно напала на пенсионерку. Установить причастность злоумышленницы к инциденту удалось с помощью полиграфа, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На пенсионерку в Скиделе напали, когда она вернулась домой от колодца. 70-летнюю женщину ударили в лицо около 10 раз. После этого нападавший скрылся. Пенсионерка обратилась в милицию.

Из-за стресса женщина утверждала, что нападавшим, возможно, был мужчина. Однако потом рассказала о продолжительном конфликте с соседкой.

"Оперативники решили проверить эту ниточку и пообщались с 54-летней соседкой. Женщина отрицала причастность к совершенному преступлению. Однако проведенное с помощью полиграфа исследование показало, что она владеет информацией о произошедшем", - рассказали в милиции.

Позже женщина рассказала об обстоятельствах случившегося. Конфликт с соседкой у нее длился уже четыре года. В тот день подозреваемая дошла до точки кипения и решилась на такой шаг. Ее действиям дана правовая оценка. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.-0-