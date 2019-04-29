Жизни раненного при задержании нарушителя ничто не угрожает - Госпогранкомитет

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жизни раненного при задержании пограничниками нарушителя ничто не угрожает, он находится в госпитале. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Задержанный находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре, угрозы жизни нет. При задержании пограничным нарядом ему была оказана неотложная медицинская помощь, а также организована его оперативная доставка в районную больницу", - проинформировал официальный представитель.

Он рассказал и о некоторых обстоятельствах задержания. "Данный гражданин ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников и других правоохранительных органов в связи с его противоправной деятельностью. В частности, привлекался к уголовной ответственности и почти 50 раз - к административной, - отметил Антон Бычковский. - Кроме того, в группе с ним находились ранее судимые за незаконный оборот наркотиков и привлекавшиеся к административной ответственности, в том числе за нарушение пограничного законодательства. При задержании мужчина с помощью сообщника попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников органов пограничной службы, находившихся при исполнении служебных обязанностей".

Как сообщалось, вечером 27 апреля на участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы был обнаружен неизвестный. Он находился вблизи белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников остановиться и попытался скрыться. После неоднократных предупреждений пограничного наряда о намерении применить оружие и предупредительного выстрела в воздух в результате преследования нарушитель получил огнестрельное ранение. По факту нарушения законодательства о Государственной границе продолжается разбирательство.-0-