Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
29 апреля 2019, Пн
+15°C
Ясно EUR 2.3505
USD 2.1104
RUB 3.2614
Главное
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Президент
Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
Президент
В Беларуси завершается сев льна и сахарной свеклы
Экономика
Чистая нефть по "Дружбе" в Беларусь еще не поступила, переговоры продолжаются в Москве
Экономика
Феерический фонтан появился в комплексе "Маяк Минска" – это подарок городу от Dana Holdings
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь и Китай планируют реализовать не менее 30 научно-технических проектов в 2019 году
12:58 Общество
В Колодищах погиб водитель квадроцикла
12:57 Происшествия
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен усилить диалог с Беларусью - Кнапе
12:57 Политика
Фестиваль активного образа жизни пройдет 5 мая в Музее народной архитектуры и быта
12:55 Регионы
Беларусь будет развивать сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности
12:54 Общество
Жизни раненного при задержании нарушителя ничто не угрожает - Госпогранкомитет
12:51 Происшествия
Трое парней из России организовали под Минском нарколабораторию, изъято около 30 кг психотропов
12:51 Происшествия
В Щучинском районе искали пропавших девятикласников: за это время они совершили две кражи
12:50 Происшествия
Посольство Швейцарии планируется открыть летом в Минске
12:50 Политика
Хоккеисты Республики Корея разгромили венгров на ЧМ в Казахстане
12:45 Спорт
Строительство первой очереди лыжероллерной трассы в Гомеле планируют завершить к августу
12:42 Регионы
Пинчанин продавал насвай на главном проспекте Минска
12:37 Происшествия
В Минске на этот год определили 15 домов под строительство жилья для многодетных
12:37 Регионы
ОБСЕ готова к более тесному сотрудничеству с Беларусью - Церетели
12:36 Политика
Беларусь планирует провести конкурсы совместных научно-технических проектов с Ираном и Венгрией
12:36 Общество
Белорусские ученые получили 6,4 млн евро по программе Евросоюза "Горизонт 2020"
12:34 Общество
В Солигорском районе бесправник въехал в дерево: пострадали четыре человека
12:22 Происшествия
Егор Силич из Витебска стал чемпионом мира по шахматам среди школьников
12:20 Регионы
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества в СНГ до 2030 года обсудят в мае в Туркменистане
12:18 Общество
ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса
12:16 Политика
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Год малой родины Год малой родины
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
День Победы День Победы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Жизни раненного при задержании нарушителя ничто не угрожает - Госпогранкомитет

Происшествия 29.04.2019 | 12:51
Фото из архива
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жизни раненного при задержании пограничниками нарушителя ничто не угрожает, он находится в госпитале. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Задержанный находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре, угрозы жизни нет. При задержании пограничным нарядом ему была оказана неотложная медицинская помощь, а также организована его оперативная доставка в районную больницу", - проинформировал официальный представитель.

Он рассказал и о некоторых обстоятельствах задержания. "Данный гражданин ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников и других правоохранительных органов в связи с его противоправной деятельностью. В частности, привлекался к уголовной ответственности и почти 50 раз - к административной, - отметил Антон Бычковский. - Кроме того, в группе с ним находились ранее судимые за незаконный оборот наркотиков и привлекавшиеся к административной ответственности, в том числе за нарушение пограничного законодательства. При задержании мужчина с помощью сообщника попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников органов пограничной службы, находившихся при исполнении служебных обязанностей".

Как сообщалось, вечером 27 апреля на участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы был обнаружен неизвестный. Он находился вблизи белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников остановиться и попытался скрыться. После неоднократных предупреждений пограничного наряда о намерении применить оружие и предупредительного выстрела в воздух в результате преследования нарушитель получил огнестрельное ранение. По факту нарушения законодательства о Государственной границе продолжается разбирательство.-0-

Пограничникам пришлось применить оружие для остановки нарушителя у границы с ЛитвойПограничникам пришлось применить оружие для остановки нарушителя у границы с Литвой
На участке ответственности одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы был обнаружен неизвестный. Он находился вблизи белорусско-литовской границы в пограничной зоне. Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников остановиться и попытался скрыться.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Госпогранкомитет, ГПК
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3505 BYN 2.35 BYN 2.356 BYN
USD
2.1104 BYN 2.107 BYN 2.111 BYN
RUB
3.2614 BYN 3.253 BYN 3.262 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в Логойском районе
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все фото

Инфографика

ЦТ-2019 Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году.
Вся инфографика
Президент
"Небольшие, но уютные" - Лукашенко рассказал, за что любит деревенские храмы
Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко
Политика
Георгий Церетели ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен усилить диалог с Беларусью - Кнапе
Посольство Швейцарии планируется открыть летом в Минске
Экономика
Вадим Иосуб Для ускорения темпов роста белорусской экономики нужно реформировать убыточные предприятия - Иосуб
Чистая нефть по "Дружбе" в Беларусь еще не поступила, переговоры продолжаются в Москве
Беларусбанк ввел изменения при снятии наличных в банкоматах
Общество
Во время пресс-конференции Белорусские ученые получили 6,4 млн евро по программе Евросоюза "Горизонт 2020"
Беларусь и Китай планируют реализовать не менее 30 научно-технических проектов в 2019 году
Беларусь будет развивать сотрудничество с Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Регионы
Фото из архива В Минске на этот год определили 15 домов под строительство жилья для многодетных
Фестиваль активного образа жизни пройдет 5 мая в Музее народной архитектуры и быта
Строительство первой очереди лыжероллерной трассы в Гомеле планируют завершить к августу
Спорт
Во время тренировки белорусской сборной. Фото ФХБ Хоккеисты сборной Беларуси матчем с Литвой стартуют на ЧМ в дивизионе I
Хоккеисты Республики Корея разгромили венгров на ЧМ в Казахстане
На II Европейских играх Гомельскую область представят 40 спортсменов
Технологии
Фото NASA Ученые напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
В Китае презентовали робота, который повторяет движения оператора
Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН
Культура
Лидский замок. Фото из архива Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида
Фотовыставка "Битва за Беларусь" откроется в Президентской библиотеке 2 мая
Пасхальный фестиваль в академии музыки познакомит с зарубежными молодежными хорами
В мире
Фото EPA Наводнения в Индонезии: 29 человек погибли, десятки пропали без вести
В Турции автобус с футболистами попал в ДТП, погиб чешский полузащитник Йосеф Шурал
Власти Сингапура введут ограничения в интернете для защиты от фейков
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая
Энергетик - это продукт со своей функцией: производители призывают потребителей читать этикетки
"Мара" осуществила мечту о красивой загородной жизни
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия