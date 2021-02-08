Жодинец приговорен к полутора годам ограничения свободы за оскорбление участкового

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинец приговорен к полутора годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий в адрес участкового. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Суд города Жодино сегодня вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который 10 сентября 2020 года около 11.45, находясь по месту жительства, в общедоступном канале мессенджера Telegram опубликовал сообщение оскорбительного содержания в адрес участкового инспектора милиции Жодинского ГОВД. Действия гражданина судом были квалифицированы как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК)", - рассказали в МВД.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1,5 года. Также фигурант обязан возместить моральный вред в размере Br500. По решению сотрудника милиции, все средства будут направлены на благотворительные цели.-0-