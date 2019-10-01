Жодинских браконьеров на тюнингованном грузовике вычислили по следам шин от БТР

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Браконьеры из Жодино охотились на тюнингованном ГАЗе в окрестностях города, их задержали с незаконно добытой косулей. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Оперативники Госинспекции 27 сентября задержали двоих жителей Жодино, которые незаконно охотились в Смолевичском районе. Охотники-нелегалы передвигались на специально оборудованном грузовике ГАЗ-66 с шинами от бронетранспортера высокой проходимости. Именно обнаруженные в местах скопления дичи необычные следы от протекторов привлекли внимание инспекторов.

"Браконьеров задержали, когда они незаконно подстрелили косулю. Для этого нарушители использовали незарегистрированное двуствольное ружье. При осмотре грузовика обнаружились еще некоторые детали браконьерского тюнинга, - рассказали в Госинспекции. - Кузов машины оснащен лебедкой и специальным щитом: с их помощью в грузовик можно затянуть крупную дичь. На передней части кабины были установлены дополнительные фары, предназначенные для выслеживания зверя ночью".

Охотились жодинцы в запрещенном месте - недалеко от города, поэтому причиненный вред от добычи косули был оценен в тройном размере и составил около Br9,2 тыс. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, они уже начали возмещать ущерб. На автомобиль ГАЗ и легковой автомобиль "Ниссан", принадлежащий одному из задержанных, до суда наложен арест.-0-