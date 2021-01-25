Жодинца будут судить за оскорбительный комментарий в адрес участкового инспектора милиции

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жодино направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина 10 сентября разместил в общедоступном чате мессенджера Telegram под фотографией участкового инспектора милиции оскорбительный комментарий, выразив негативную оценку личности сотрудника ОВД и его деятельности с использованием ненормативной лексики. Молодой человек полностью признал вину.

С учетом данных о личности обвиняемого примененную ранее к нему меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

В прокуратуре напомнили, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей может быть назначено наказание вплоть до ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.-0-