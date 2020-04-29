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29 апреля 2020, 13:32
Николай Снопков

Беларусь и Китай - всепогодная дружба при шторме COVID-19

Николай Снопков
Николай Снопков
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

Беларусь и Китай активно поддерживают друг друга в условиях противостояния коронавирусу, отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков. Также он рассказал о том, как выстраивается деятельность белорусского посольства в Пекине в нынешних эпидимиологических условиях, как китайские компании и белорусская диаспора в Китае помогают с медицинскими товарами для Беларуси и в целом о белорусско-китайском взаимодействии.

- Николай Геннадьевич, вы приехали в Китай в разгар эпидемии, и поэтому работа в качестве посла началась, вероятно, с выполнения не самых типичных для главы дипмиссии функций. Какими основными вопросами приходится заниматься в настоящее время? Какими вы увидели Китай и китайцев?

- Мой приезд в КНР состоялся в сложное для всего мира время, когда страны борются с распространением COVID-19. Показательны в этой ситуации отношения Беларуси и Китая. Наши страны уверенно и стойко противостоят этой угрозе. Узнав о проблемах у дружественного китайского народа, Президент Беларуси Александр Лукашенко принял незамедлительное решение направить в Китай два самолета с гуманитарной помощью. 30 января и 6 февраля они доставили в Пекин порядка 40 т медикаментов и защитных средств.

По прилете в Пекин я выполнил рекомендации 14-дневного нахождения на карантине. Лично прочувствовал фундаментальную управляемость, дисциплинированность и сплоченность китайского общества. Защитные маски носят все: быть без маски - дурной тон. На входе в парки, в любые здания - обязательное измерение температуры. Жители Китая с пониманием относятся к этим мерам, ответственно подходят к защите собственного здоровья и здоровья окружающих. Китай фактически полностью справился с COVID-19. Главная задача перед властями - не допустить повторения эпидемии в стране и помочь остальному миру как можно скорее ее преодолеть.

- Какую поддержку оказывает посольство белорусским гражданам, обращающимся за помощью в условиях эпидемии? Удалось ли помочь всем желающим вернуться из КНР на родину? Ведь количество авиарейсов из Китая катастрофически сократилось. Если еще недавно были редкие варианты вылета из Пекина через Москву и Париж, то теперь, похоже, остался единственный рейс Аir China раз в неделю до Минска...

- Абсолютно все сотрудники посольства заняты в работе по преодолению COVID-19 в Беларуси. Это основное направление нашей текущей деятельности. С момента начала эпидемии в Китае посольство и консульские учреждения Беларуси в Китае вели системную работу по перемещению граждан из КНР в Беларусь и обратно.

Посольство остается открытым для наших соотечественников. Контактные данные консульских сотрудников размещены на нашем сайте и в официальном аккаунте соцсети WeChat и доступны 24 часа 7 дней в неделю.

При содействии нашей дипмиссии была организована эвакуация из закрытых районов и городов провинции Хубэй (эпицентра заболеваемости в Китае) всех обратившихся граждан Беларуси.

Хочу обратить внимание, что в посольство посредством телефонной связи, электронной почты, мессенджеров поступило более 1 тыс. обращений от белорусских граждан по вопросам пребывания и выезда из Китая в условиях эпидемии. Сопровождение, безопасность и оказание необходимой помощи в сложных жизненных ситуациях - это приоритет работы посольства и консульских учреждений в принципе, тем более в сложившихся условиях.

Консульская служба посольства ежечасно мониторит ситуацию с авиасообщением. Сокращение полетов не стало большой неожиданностью. Перед закрытием авиарейсов в Москву - основного маршрута вылета белорусов домой - абсолютное большинство граждан, планирующих возвращение в Беларусь, успели покинуть территорию Китая.

На сегодняшний день существует вариант вылета из КНР самолетами компании Air Сhina по прямому маршруту Пекин - Минск. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Надо отметить, что по причине высокого спроса и ограниченного количества посадочных мест стоимость перелета остается высокой на всех рейсах Air Сhina, в том числе в Минск.

- Какую еще работу, связанную с преодолением COVID-19, ведет посольство? Взаимодействует ли со своими китайскими коллегами в Минске?

- Одна из ключевых задач посольства на этом этапе - организация сбора и доставки в Беларусь гуманитарной медицинской помощи из Китая. Позволю себе отметить системную работу белорусского правительства в этом вопросе. Четко определены ответственные госорганы за все элементы гуманитарной помощи - от потребности до приемки и распределения. Отмечу консолидирующую роль Министерства иностранных дел по работе с посольствами, в том числе в Китае, профессиональное управление Министерства здравоохранения по приоритетности и объемам средств медицинского назначения.

В наше посольство поступает большое количество обращений от белорусских государственных и коммерческих предприятий с просьбой оказать содействие в приобретении изделий медицинского назначения - это тест-системы на выявление коронавируса, защитные маски и одежда, аппараты искусственной вентиляции легких, линии по производству масок, лекарства и так далее. Задача посольства - найти, проверить, организовать, сопроводить и помочь справиться с возникающими сложностями.

Большое внимание в Китае сейчас уделяется качеству экспортируемой медицинской продукции, поэтому мы также внимательно отслеживаем, чтобы белорусские предприятия работали именно с рекомендованными Министерством коммерции КНР компаниями. Следующая задача - доставка приобретенных товаров в Беларусь, так как из-за эпидемии резко сократилось количество регулярных пассажирских и грузовых перевозок. Эффективно сработал Республиканский центр организации медицинского реагирования по организации чартерных грузовых рейсов.

В логистике наша задача - собрать гуманитарную помощь по всему Китаю и складировать ее в Пекине. Безвозмездную помощь по всему комплексу логистических услуг по доставке помощи из Китая в Беларусь нам оказывает дочерняя компания Sinotrans Limited корпорации China Merchants Group.

Как я уже говорил, в сложной ситуации Беларусь и Китай оказывают друг другу всю необходимую помощь. Китай трижды направил в Минск партии гуманитарных медицинских грузов. К сбору помощи для Беларуси подключилось большинство регионов Китая. Провинция Ганьсу и Пекин, к примеру, передали специально изготовленные препараты традиционной китайской медицины, которые хорошо зарекомендовали себя в профилактике и лечении пневмонии, вызванной COVID-19. Активно участвуют и компании, реализующие в нашей стране различные проекты.

Приятно отметить, что и отдельные белорусские граждане, которые живут в Китае, наша диаспора, также собирают и бесплатно передают в белорусские учреждения здравоохранения необходимые медицинские товары. Глядя на такие поступки, крепится вера в единство белорусов, помогающих родной стране из всех уголков мира для скорейшей победы над пандемией.

В целом работа построена четко и слаженно. Эффективность обеспечена благодаря взаимодействию и полному пониманию со стороны МИД КНР, Министерства коммерции, посольства Китая в Беларуси.

- Как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию в Китае по профилактике и борьбе с COVID-19? Какие меры предпринимает правительство этой страны для недопущения дальнейшего развития эпидемии?

- Характеристика простая - фундаментальная управляемость китайского народа, спокойствие и дисциплина каждого. Каждый выполняет свою задачу. В сложной ситуации Китай показал свои единство, политическую и экономическую мощь.

Сегодня страна в ускоренном режиме восстанавливается, можно сказать, оживает. Но, несмотря на то, что угроза практически миновала, все равно сохраняются строгие меры предосторожности. Бдительность в Китае - на первом месте.

- Что на данный момент можно сказать о белорусско-китайском сотрудничестве? Вероятно, оно временно притормозилось?

- Конечно. Другого и не могло быть. Снижение спроса и предложения на фоне вводимых ограничений для борьбы с вирусом привели к просадке в товарообороте и торговле услугами между Беларусью и Китаем, в сфере инвестиций, культуре, образовании. С другой стороны, совместная борьба с коронавирусом еще больше сблизила наши страны.

Уверен, что за счет имеющихся высочайших политических отношений и искренней дружбы мы с Китаем сумеем восстановить упущенное. Впереди нас ждут новые яркие результаты.

- Налажен ли в это непростое время между Беларусью и Китаем обмен опытом в области здравоохранения?

- Министр здравоохранения Владимир Караник по поручению Президента Беларуси в январе этого года был готов сразу отправиться в Ухань для взаимодействия с китайскими коллегами и применения белорусского опыта в борьбе с инфекционными заболеваниями, но не позволила эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем, в режиме онлайн налажен тесный контакт между медиками Беларуси и Китая.

В целом взаимодействие медиков, на мой взгляд, носит объединительный характер. Например, в марте этого года китайские специалисты совместно с МИД КНР провели видеоконференцию для представителей учреждений здравоохранения Беларуси, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Армении, Туркменистана и Секретариата ШОС в Пекине, во время которой поделились своим опытом борьбы с эпидемией. Сейчас китайские медики продолжают консультировать белорусских коллег по интересующим вопросам.

Уверен, что Беларусь и Китай имеют большие перспективы взаимодействия по всем направлениям.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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