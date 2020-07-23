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23 июля 2020, 10:04
Владимир Гусаков

Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков
Председатель Президиума НАН Беларуси

Беларусь уделяет особое внимание космической сфере. За последние десятилетия стране удалось добиться значительных успехов. На околоземной орбите работают Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета. Быстрыми темпами развивается отечественная космическая наука - от оптики до материаловедения. Белорусские предприятия производят оборудование и компоненты для космических аппаратов. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о разработке нового спутника и о том, есть ли у нашей страны перспективы подготовить собственного космонавта.

Белорусские спутники

- С запуском Белорусского космического аппарата страна вошла в число космических держав. Насколько долгим был путь к этому?

- Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли глава государства принял в 2003 году. В стране нужно было создать условия для получения, обработки и использования космических данных, чтобы повысить эффективность решения задач для различных отраслей. НАН стала регулирующим органом в области космической деятельности, а входящее в ее состав предприятие "Геоинформационные системы" - национальным оператором космической системы.

Первый Белорусский космический аппарат был создан на российском предприятии "РКК "Энергия" в 2006 году, однако его вывод на орбиту из-за аварии ракеты-носителя "Днепр" не состоялся. После этого решено было создать новый спутник. Исполнителями проекта на сей раз стали Объединенный институт проблем информатики и "Геоинформационные системы" НАН, ОАО "Пеленг", а с российской стороны - АО "Корпорация "ВНИИЭМ".

Фото Роскосмос - БЕЛТА
Фото Роскосмос - БЕЛТА

БКА и аналогичный российский спутник "Канопус-В" №1 были успешно выведены на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур и до настоящего времени составляют совместную российско-белорусскую группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В январе этого года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских спутников "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".

С запуском БКА Беларусь получила возможность реально участвовать в международных структурах и проектах. Страну приняли в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В стадии согласования находится соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях между НАН Беларуси и Управлением ООН по вопросам космического пространства. Страна подписала и ратифицировала межправительственные соглашения о сотрудничестве в данной области с Россией, Казахстаном и Украиной. Сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли, в которой задействовано более 20 научных и производственных организаций, получили работу около 4 тыс. квалифицированных специалистов, сформирована крупная стратегическая система исследований космоса.

- В каких отраслях сегодня наиболее востребованы спутниковые данные? Есть ли интерес к нашим космическим снимкам за рубежом?

- Беларусь благодаря запуску БКА обеспечила себе информационный суверенитет в области данных дистанционного зондирования Земли. Белорусские космические снимки используют в своей деятельности более 20 предприятий и организаций 11 республиканских органов государственного управления страны. Информация с БКА используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Спутниковые снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и аэрокосмическом образовании. Для многих информационных технологий космические данные являются базой.

Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли стимулировала развитие в стране многих смежных отраслей. На новый технический и технологический уровень вышли разработки и продукция оптико-электронного машиностроения (ОАО "Пеленг"), микроэлектронных комплектующих (ОАО "Интеграл"), программного обеспечения, материалов, комплектующих устройств для космических систем (Национальная академия наук). Снимки с Белорусского космического аппарата востребованы и у зарубежных потребителей. Наиболее плодотворно сотрудничество развивается с Россией и Казахстаном.

Доходы белорусских предприятий и организаций от использования технических решений, разработанных при создании Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, оцененные по стандартной методике эффективности опытно-конструкторских работ, по состоянию на июнь 2020 года превысили затраты на ее создание и эксплуатацию более чем на $27 млн.

Владимир Гусаков. Фото из архива
Владимир Гусаков. Фото из архива

- Белорусский космический аппарат уже восемь лет работает на околоземной орбите. Планируется ли продолжать его эксплуатацию?

- Техническое состояние БКА позволяет прогнозировать его работоспособность до конца 2021 года. Все бортовые системы космического аппарата работают в штатном режиме, спутник в полном объеме выполняет свои задачи и функции с надлежащим качеством. Такой результат достигнут благодаря усилиям высококвалифицированных технических специалистов НАН Беларуси и предприятия-изготовителя (российского АО "Корпорация "ВНИИЭМ").

Расчетный срок эксплуатации подобных спутников - пять лет. Его эксплуатация до конца 2021 года практически эквивалентна созданию второго аналогичного космического аппарата. То есть мы фактически сэкономили на целом спутнике. Решение о продлении эксплуатации БКА на орбите после 2021-го будет приниматься ориентировочно во второй половине следующего года, исходя из анализа его технического состояния на тот момент.

- БГУ запустил на орбиту свой наноспутник. Насколько активно взаимодействует вузовская и академическая наука в космической отрасли?

- Белгосуниверситет является ведущим учебным заведением в системе аэрокосмического образования в Беларуси. Научно-образовательный наноспутник BSU Sat-1, созданный в БГУ и запущенный с китайского космодрома Цзюцюань в 2018 году, используется для подготовки специалистов. В Центре аэрокосмического образования на базе вуза находится станция управления и приема информации со студенческого спутника. Так что наноспутник можно использовать как летающую лабораторию. Студенты имеют возможность в реальных условиях осваивать космические технологии.

Академическая и университетская наука традиционно активно взаимодействуют в космической сфере. Научные организации НАН и Министерства образования продуктивно сотрудничали еще по белорусской космической программе 2008-2012 годов. Сейчас работаем по подпрограмме "Исследование и использование космического пространства в мирных целях" госпрограммы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Кроме того, академические и университетские научные центры провели широкий спектр совместных исследований в процессе реализации шести космических научно-технических программ Союзного государства в период 1999-2017 годов. Сейчас работа продолжается по еще двум союзным космическим программам.

Синьхуа - БЕЛТА
Синьхуа - БЕЛТА

Проекты с зарубежными партнерами

- Когда ожидается запуск российско-белорусского спутника? В чем будут преимущества нового космического аппарата над БКА?

- Новый спутник находится в стадии разработки. Сейчас заканчивается этап эскизного проектирования, по результатам которого будут уточнены его технические характеристики, сроки разработки и запуска, стоимость работ. Уже сейчас могу сказать, что российско-белорусский космический аппарат будет иметь пространственное разрешение 0,35 м (у БКА - 2 м). Новый спутник будет существенно превосходить действующий по таким основным параметрам, как разрешающая способность снимков и производительность, обладать улучшенным режимом стереосъемки и новым режимом видеосъемки.

Возможности создаваемого космического аппарата позволят решать с его помощью ряд новых задач в обеспечении национальной безопасности, мониторинге территории Беларуси и прилегающих земель. Разрабатываемый спутник поможет в инвентаризации природных ресурсов, объектов промышленной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, контроле за их строительством, мониторинге процессов в сельском, лесном, рыбном, водном и других хозяйствах, создании и обновлении топографических карт масштаба до 1:25 000 и планов городов масштаба до 1:10 000. Он будет также полезен для создания общегеографических и тематических карт, цифровых моделей рельефа, мониторинга загрязнения и деградации природной среды, чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга.

- Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку. Расскажите подробнее о планах по объединению спутниковых ресурсов.

- Из всех стран ЕАЭС космические аппараты на орбите есть у Беларуси, России и Казахстана. Высший Евразийский экономический совет в 2016 году принял решение о разработке предложений по интеграции национальных космических систем стран союза. В декабре 2018 года представленные предложения были одобрены, и началась разработка межгосударственной программы. Она направлена на решение актуальных организационно-технических задач в соответствии с государственной политикой, проводимой Национальной академией наук Беларуси, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и госкорпорацией "Роскосмос" по развитию международного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере космической деятельности.

Программа предполагает создание совместной орбитальной группировки Беларуси, Казахстана и России, общего банка данных космической информации и новых спутников. В частности, в планах два спутника, аналогичных российско-белорусскому космическому аппарату. На них будет установлена съемочная аппаратура белорусского производства. Кроме того, Беларусь проведет модернизацию наземной инфраструктуры своей космической системы для ее работы в интеграции с другими странами ЕАЭС.

- Беларусь в 2018 году принимала Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Удалось ли укрепить связи с зарубежными партнерами?

- Безусловно, проведение в стране столь масштабного международного события стало для НАН Беларуси и предметом гордости, и возможностью более широко приобщиться к международной космической деятельности. В работе конгресса приняли участие более 80 космонавтов и астронавтов из 18 стран мира, а также ведущие зарубежные и белорусские ученые и специалисты в космической сфере. Общее число участников конгресса составило более 450 человек. Гости высоко оценили научно-технический потенциал Беларуси, достижения белорусских ученых, специалистов и промышленников в космической сфере.

Конгресс стал важным этапом в развитии международного научно-технического сотрудничества, способствовал укреплению статуса Беларуси как космической державы, росту авторитета белорусской космической науки, расширению взаимовыгодного сотрудничества белорусских и зарубежных деловых кругов, ученых и специалистов. Форум, несомненно, придал новый импульс развитию белорусской космонавтики, привлечению в ряды исследователей космоса молодого поколения.

Одним из практических результатов форума стало участие НАН Беларуси с конца 2018 года в качестве научного партнера в международном научном проекте SIRIUS. Его проводит Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в кооперации с организациями-партнерами Германии, Италии, Японии и других стран.

- Во время нового этапа международного эксперимента SIRIUS экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, моделируя экспедицию на Луну. Планирует ли Беларусь участвовать?

- Между Академией наук Беларуси и Институтом медико-биологических проблем РАН заключено соглашение о сотрудничестве по данному эксперименту. Сотрудник Центрального ботанического сада НАН Даниил Дубарь прошел конкурсный отбор, необходимые исследования и был зачислен дублером в международный экипаж, проходивший четырехмесячную изоляцию в специальном наземном комплексе.

Планируем продолжать участие в проекте. Наш представитель является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции. Более того, достигнута договоренность с организаторами проекта о проведении в этот период ряда экспериментов, инициаторами которых является Центр мозга Института физиологии НАН Беларуси.

Космонавтика

- У кого из известных космонавтов судьба связана с Беларусью?

- Уроженцы Беларуси, побывавшие в космосе, хорошо известны в нашей стране. Дважды Герои Советского Союза Петр Климук и Владимир Коваленок совершили свои полеты еще во времена СССР, Олег Новицкий - летчик-космонавт Российской Федерации. И Климук, и Коваленок трижды побывали в космосе, Новицкий - дважды. Белорусские корни есть и у других космонавтов - Валентины Терешковой, Олега Артемьева, Антона Шкаплерова, Георгия Гречко. Белорусы вносили и вносят большой вклад в развитие космонавтики в СССР и России, работая конструкторами, техническими инженерами, учеными и руководителями организаций и предприятий.

- На ваш взгляд, возможно ли, что однажды в космос отправится космонавт, представляющий именно Беларусь?

- По моему мнению, обязательно нужно расширять присутствие страны в космосе. Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются.

На встрече с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным в январе этого года мы достигли договоренности о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина (ЦПК) для ознакомления с его деятельностью. Направлен список сотрудников научных организаций НАН Беларуси (Институт радиобиологии, Центральный ботанический сад, НПЦ по биоресурсам, Институт физиологии), которых планировалось командировать в центр.

Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные белорусские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов. Обсуждается возможность их обследования на предмет годности по медицинским, физическим и иным показаниям к подготовке в качестве космонавтов-исследователей.

Представители НАН посетят ЦПК после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Во время этого визита будет обсуждаться и возможность участия представителей НАН в проводимых "Роскосмосом" наземных экспериментах с использованием научных разработок белорусских ученых.

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Технологии

- В Беларуси в 2015 году было создано Агентство по космическим исследованиям. Какие задачи удалось решить за годы его работы?

- Агентство занимается координацией всей деятельности в области космоса в стране. Его важнейшая задача - организация эксплуатации и развития Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Агентство взаимодействует с Государственным военно-промышленным комитетом и входящими в его структуру предприятиями и организациями по вопросам эксплуатации и использования спутника связи "Белинтерсат-1", разработки беспилотников и целевой аппаратуры для спутников. Кроме того, агентство проводит экспертизу выполняемых в Беларуси работ и услуг и выдаче заключений, подтверждающих, что они относятся к сфере космической деятельности, для освобождения от НДС.

С момента своего создания оно выступает одним из организаторов Белорусского космического конгресса. Всего состоялось семь форумов. Восьмой по счету конгресс планировался к проведению в октябре, однако, к сожалению, в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой принято решение о его переносе на 2021 год.

Одна из основных задач агентства - развитие международного сотрудничества в космической сфере. Традиционно наиболее тесно по вопросам исследования и использования космического пространства Беларусь сотрудничает с Россией. Сейчас выполняются две союзные программы в области космоса - "Технология-СГ" и "Интеграция-СГ". Первая посвящена разработке комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств, вторая - модернизации и гармонизации нормативного, организационно-методического и программно-аппаратного обеспечения целевого применения систем дистанционного зондирования Земли двух стран.

Активно развивается взаимодействие в космической области и с другими странами ЕАЭС и СНГ. Беларусь принимает активное участие в работе Евразийской технологической платформы по космическим и геоинформационным технологиям. Кроме того, страна в настоящее время председательствует в Межгосударственном совете по космосу государств - участников СНГ.

- Какими космическими технологиями отечественной разработки может гордиться Беларусь?

- Можно с уверенностью утверждать, что сегодня белорусская космическая промышленность вышла на мировой технологический уровень. "Пеленг" производит целевую оптико-электронную аппаратуру высокодетальной съемки. Целевая аппаратура белорусского производства работает на всех российских спутниках серии "Канопус", а также на других российских космических аппаратах, изготовленных по коммерческим заказам для иностранных потребителей. "Интеграл" освоил выпуск широкой линейки новых электронных компонентов для космической техники, которую используют предприятия ракетно-космической отрасли России и стран дальнего зарубежья. Организации НАН разработали и внедрили инновационные технологии обработки информации, производства новых изделий и материалов для космического применения, программного обеспечения по управлению космическими системами и решению различных мониторинговых задач.

Приведу один показательный пример. В 2018 году Японское космическое агентство запустило к планете Меркурий аппарат, на котором установлены многослойные экраны производства НПЦ по материаловедению НАН Беларуси, обеспечивающие его защиту от электромагнитных излучений в открытом космосе.

В перспективе мы видим создание серии спутников и научно-экспериментальных технологий их применения для развития различных отраслей страны, а также новых материалов для космоса. В итоге можно будет говорить о высокоэффективной и высокоокупаемой наднациональной космической индустрии.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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космос наука Национальная академия наук
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