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16 марта 2021, 14:24
Елена Гасич

Британский штамм коронавируса в Беларуси: что известно и нужны ли дополнительные меры

Елена Гасич
Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций

Минздрав на прошлой неделе сообщил о нескольких случаях инфицирования британским штаммом коронавируса. Белорусские специалисты нашли первые образцы у людей, прибывших из-за рубежа - Польши, Украины, Египта. Еще несколько положительных образцов получены у людей, инфицированных на территории страны. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась мнением заведующей лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций Елены Гасич, как это отразится на развитии эпидситуации в Беларуси и возможно ли появление "белорусского" варианта этого возбудителя.

- Уведомила ли Беларусь Всемирную организацию здравоохранения, что на территории страны выявлен британский штамм коронавируса? Это стандартная процедура?

- Безусловно, существует практика информирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового патогена или его разновидности на территории стран, входящих в ВОЗ. В частности, наша страна 27 февраля 2020 года сообщила о первом случае лабораторно подтвержденного COVID-19. Ежедневно на сайте ВОЗ обновляется информация о ситуации с COVID-19 в Европейском регионе, в том числе и в Беларуси. Эксперты ВОЗ придают большое значение появлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 и оперативно информируют об этом органы здравоохранения, а также ведут учет стран, в которых зарегистрированы новые варианты. Например, сегодня британский вариант В.1.1.7 выявлен более чем в 110 странах, и Беларусь входит в их число.

- Расскажите о возможностях РНПЦ по выявлению новых штаммов коронавируса.

- Наш центр - ведущее учреждение Беларуси, обеспечивающее мониторинг распространения на территории страны вирусных инфекционных патогенов. Мы обладаем подготовленными кадрами и достаточным опытом экспертной деятельности в этой области. Поэтому сразу после опубликования данных об очередном случае преодоления межвидового барьера коронавирусом и адаптации этого зооноза к человеческой популяции мы приняли меры к созданию методологии выявления возбудителя, вызвавшего пандемию COVID-19. Напомню, что первые случаи инфицирования были выявлены в нашем центре с использованием собственной тест-системы, которая позволила оперативно выявлять РНК нового вируса и с января 2020 года проводить скрининговые исследования.

Начиная с января 2021 года Министерство здравоохранения поставило перед центром задачу генетического мониторинга новых вариантов вируса от пациентов, прибывших из-за рубежа и имевших положительный ПЦР-тест. На первом этапе секвенировали S участок, в котором расположены основные мутации, характерные для новых вариантов. Впоследствии был разработан набор реагентов, применение которого позволяет в течение 2-3 часов установить наличие британского варианта вируса. Учитывая, что часть мутаций является общей для британского, южноафриканского, бразильского и других вариантов, проводится дополнительная верификация методом секвенирования. Проведение молекулярно-эпидемиологического слежения за распространением генетических вариантов возбудителя COVID-19 - неотъемлемая часть эпидемиологического надзора, позволяет не только установить случаи появления новых вариантов на территории страны, но и в ряде случаев прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации.

- ВОЗ подтвердила, что британская разновидность коронавируса SARS-CoV-2 распространяется быстрее, требуется меньшая вирусная нагрузка, чтобы человек заразился. Как это может отразиться на эпидситуации в Беларуси? Есть ли риск, что к лету ситуация не только не улучшится, но даже ухудшится? Стоит ли в Беларуси предпринимать дополнительные меры борьбы с новым штаммом?

- Сегодня ситуация по коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в нашей стране достаточно стабильна. Возможно, распространение коронавируса, в т.ч. британского варианта вируса, совпадет с сезонным подъемом респираторных инфекций и это в целом увеличит заболеваемость. Тем не менее в ближайшее время не предвидится необходимость введения каких-то жестких дополнительных мер. Нам надо помнить, что соблюдение масочного режима, дистанцирование помогает значительно снизить количество новых случаев заболевания и это зависит от каждого из нас. В случае роста числа инфицированных система здравоохранения располагает достаточным резервом возможностей для купирования проблем.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно заявила, что те, кто перенес иные варианты коронавируса, уже не заразятся британским штаммом. Это также касается вакцинированных граждан. Можете ли вы подтвердить эту информацию?

- Сегодня, безусловно, описаны случаи повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Но что касается британского варианта, то в этом случае абсолютно согласна с главой Роспотребнадзора Российской Федерации Анной Поповой. По данным научных исследований, антитела, которые появились в результате перенесенного заболевания COVID-19 или вакцинации, будут эффективны в отношении британского варианта. Вероятно, более проблемными являются южноафриканский и бразильский варианты, в отношении которых антитела менее эффективны.

- На прошлой неделе появилась информация, что полученные гомельскими учеными генетические данные белорусского изолята SARS-CoV-2 внесены в GenBank. Какой научный интерес может представлять эта информация для мирового сообщества и как поможет в борьбе с пандемией?

- Конечно, любая новая информация представляет научный интерес. Приятно, что наши коллеги из Гомеля определили последовательность изолята вируса, циркулировавшего на территории страны весной - летом 2020 года. Что касается внесения данных белорусского изолята SARS-CoV-2 в базу данных GenBank, то это обычная практика для лабораторий, занимающихся геномными исследованиями. Учитывая пандемическое распространение вируса SARS-CoV-2 в 2020 году, для мониторинга изменчивости этого возбудителя международные эксперты в базе данных ВОЗ GISAID разработали дополнительную платформу для COVID-19. Сейчас в мире опубликовано более 800 тыс. геномов отдельных изолятов вируса SARS-CoV-2. Первые полногеномные последовательности "белорусских" изолятов были получены с помощью специалистов Европейской лаборатории ВОЗ и Российской Федерации. В настоящее время размещены охарактеризованные 40 полных геномов вируса, изолированных от пациентов из всех регионов Беларуси, в том числе и по британскому варианту, и мы готовим к депонированию (опубликованию. - Прим. БЕЛТА) еще 10 последовательностей "белорусских" изолятов.

В ноябре прошлого года совместно с учеными Национальной академии наук мы начали масштабное исследование, задачей которого стала оценка эволюции вируса SARS-CoV-2 в Беларуси, выявление динамики его распространения, характеристика новых штаммов. Согласно полученным данным, в стране в настоящее время циркулирует пять геновариантов возбудителя COVID-19: О, G, GR, GH и GRY. При этом отмечается замещение ранее циркулирующих вариантов (март - май 2020 года) новыми геновариантами. Такие исследования важны для мирового сообщества в целом. Международная сеть экспертов отслеживает изменения в вирусе, выявленном в разных регионах мира, чтобы своевременно реагировать на распространение новых потенциально опасных вариантов. Это позволяет корректировать меры, принимаемые странами и отдельными лицами для предотвращения распространения возбудителя COVID-19, совершенствования диагностики, разработки лекарственных средств прямого противовирусного действия и, безусловно, усовершенствования состава и повышения эффективности применяемых вакцин.

- Дальнейшая циркуляция вируса, вероятнее всего, приведет к появлению многочисленных новых мутаций. Как считаете, возможно ли появление "белорусского" варианта?

- У нас накоплен достаточно большой опыт работы с геномами вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С. Как показали данные эволюционного анализа, в стране в результате длительной циркуляции сформировались "белорусские" варианты этих вирусов. Несмотря на то, что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления "белорусского" варианта и этого возбудителя. Отслеживание этого процесса - часть нашей рутинной работы.

БЕЛТА.-0-

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