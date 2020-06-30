Известный отечественный волейбольный наставник Виктор Гончаров официально покинул пост главного тренера "Минчанки", с которой работал четыре года. За это время команда добилась значительных успехов и на республиканской, и на международной арене. Среди заслуг опытнейшего специалиста выход в финал Кубка ЕКВ, уверенный дебют в российской суперлиге, где столичная дружина до последнего претендовала на место в плей-офф, серия побед в чемпионате и Кубке Беларуси. Тем не менее было принято решение взять время на перезагрузку. В чем причина такого шага, у экс-главного тренера "горожанок" узнавал корреспондент БЕЛТА.

- Виктор Федорович, решение уйти с тренерской работы в ведущем женском волейбольном клубе страны у вас зрело давно?

- Не скрою, такие мысли созрели уже после нового года. Почувствовал, что уже не то рвение и нет прежнего запала. Когда нет куража, нужно покинуть свое место и "подзарядить батарейки". Без этого чувства тренер полноценно работать не может, да и для команды очень сложно.

- Руководство волейбольного клуба "Минск" охотно пошло вам навстречу?

- Искренне благодарен генеральному директору Александру Мишину и другим руководителям. Они поняли и не стали чинить препятствий, даже несмотря на контракт, по которому должен был оставаться на своем посту еще год.

- После перезагрузки продолжите работать в структуре клуба?

- Пока не знаю, сколько продлится пауза. Но если после поступит предложение от руководства, готов быть полезным клубу в любом качестве, на любой позиции.

- Вы причастны ко многим ярким эпизодам в истории "Минчанки". Какие вспоминаете чаще всего?

- Запоминающихся моментов хватало. За четыре года выиграли четыре Кубка Беларуси, трижды были обладателями золотых медалей чемпионата страны. Могли бы первенствовать и четвертый раз, но вмешалась пандемия коронавируса - состязания были прерваны. Но, конечно, в большей степени вспоминается сезон 2017/18, когда вышли в финал Кубка ЕКВ.

- Какая из игр в том розыгрыше, второго по значимости трофея европейского клубного волейбола, принесла самые яркие эмоции?

- Конечно, домашний матч со "Штутгартом", судьба которого решалась в золотом сете. Одна из самых громких побед команды, после которой в нашем городе был настоящий праздник. Зрители тогда поверили в "Минчанку", поняли, что мы способны на многое.

- Считаете, что решение начать выступление в российской суперлиге было единственно верным?

- Безусловно. Каждая команда и тренер должны развиваться. Игроки, которые в момент принятия этого решения были под моим началом, созрели для выступлений на более высоком уровне, чем чемпионат Беларуси. Да и по ходу двух сезонов в российском чемпионате больше было положительных моментов. Да, "Минчанка" уступала чаще, чем хотелось, но ее игра смотрелась, мы не терялись на фоне даже самых именитых соперников. Так что рад за команду, с которой работал.

- Как объясните неудачи в дебютном сезоне этого турнира?

- Честно говоря, рассчитывал, что удастся сохранить лидеров команды, успешно выступавшей в Кубке ЕКВ. Однако пасующая Ольга Пальчевская получила серьезную травму, которая заставила ее в итоге завершить карьеру игрока. Уехала в Италию Анжелика Борисевич. После первого тура суперлиги проблемы со здоровьем начались у Анны Гришкевич. Ну и не смогли вернуть под знамена "Минчанки" лидеров сборной, которые предпочли играть в других командах. Так что пришлось выступать не таким укомплектованным составом, как в Кубке ЕКВ. Оставшимся в Минске спортсменкам не хватило тогда опыта. Что касается второго года выступлений в российском чемпионате, то тут, возможно, где-то не угадали с легионерами.

- Решение не выступать в Лиге чемпионов прошлого сезона многие болельщики, привыкшие к хорошему европейскому волейболу, посчитали ошибкой.

- Очень здорово, если мы приучили зрителей к качественной игре. В прошлом году пошли на то, чтобы показать результат в Кубке ЕКВ, где, кстати, остановили свой путь в четвертьфинале. Сейчас же очень надеюсь, что руководство ЕКВ пойдет навстречу инициативе клуба и Белорусской федерации волейбола, позволив "Минчанке" выступить в главном командном турнире континента. Шансы большие, ведь у белорусской команды хороший рейтинг.

- На место главного тренера "Минчанки" придет Станислав Саликов. Что можете сказать об этом специалисте?

- Он очень долго играл в России, тренировал. Прошел школу знаменитого Николая Карполя, работал с таким отличным тренером, как Константин Ушаков. Станислав - грамотный специалист, который созрел для самостоятельной работы в клубе. Думаю, на его счет руководство ВК "Минск" не ошиблось, коллега справится с новым вызовом в карьере. Тем более он знает российский волейбол, да и с белорусским никогда связи не терял.

- Помимо "Минчанки" вы возглавляли женскую сборную Беларуси, которую не без приключений вывели в финальную часть чемпионата Европы - 2013.

- Действительно, судьба путевки на континентальный форум решилась в непростом противоборстве с командой Словакии. Если в Могилеве мы без проблем с ними разобрались, то в Попраде разыгралась настоящая драма. Уступили в четырех сетах, и все решалось в дополнительной укороченной партии. По ее ходу мы проигрывали 8:12, но в итоге вырвали победу - 16:14. Эмоции, которые испытал после матча, сравнимы с теми, что были после виктории над "Штутгартом" в еврокубках.

- На чемпионате Европы белоруски под вашим руководством вышли в плей-офф и получили за свою игру лестные отзывы от иностранных специалистов.

- Показывали хорошую по качеству игру, но уступили командам России и Хорватии. Решающий матч проводили против сборной Азербайджана. Принципиальное соперничество двух команд прошло под диктовку белорусок. В плей-офф же уступили команде Турции, одной из лидеров континентального и мирового женского волейбола. Но белоруски на площадке смотрелись, пытались играть в современную, быструю и зрелищную игру. Так что хорошую прессу команда тогда заслужила.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-