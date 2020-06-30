ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 30 июня 2020
Минск Малооблачно +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:08 БГУ вошел в топ-300 Шанхайского предметного рейтинга Общество
20:56 "Минскводоканал" обновил список адресов, куда подвозят питьевую воду Регионы
20:35 "Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу Спорт
20:31 Экс-главный тренер "Минчанки": время подзарядить батарейки Спорт
20:10 В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта Регионы
19:34 Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей - Петришенко Общество
19:21 Прекращено действие лицензии ООО "Готовые решения" Общество
19:16 Молодежный ЧМ по хоккею в дивизионе 1А пройдет в Дании в декабре Спорт
19:09 Житель Гродно приговорен к трем годам колонии за незаконную рубку леса Происшествия
19:01 Макей открыл виртуальный музей встречи на Эльбе и высказался об отношениях с США Общество
18:55 Пять новых белорусских троллейбусов пополнили парк общественного транспорта Житомира Экономика
18:37 Клубный кубок по индор-хоккею среди женщин пройдет в феврале в Нидерландах Спорт
18:29 На первом в Витебске аукционе по продаже земли с недостроенным жильем продано три участка Регионы
18:11 СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске Происшествия
17:56 ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Политика
17:51 Гомельская область налаживает связи с венгерским регионом Регионы
17:34 Выступление Кочановой на закрытии второй сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва Политика
17:33 БРСМ приглашает жителей и гостей Минска 2 июля на "Дзень вышыванкі" Регионы
17:33 Макей: Беларусь вскоре завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры посла в США Политика
17:31 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии В мире
17:24 Павлов покинул пост главного тренера ФК "Слуцк" Спорт
17:22 Макей: поставки нефти из США продолжатся в рамках долгосрочной программы Экономика
17:18 Правительство прорабатывает системные меры для развития кожевенной отрасли - Назаров Экономика
17:14 Рапота: создание Ржевского мемориала - принципиальное решение президентов Беларуси и России Общество
17:13 ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами В мире
16:54 АПК, строительство и IT сейчас выступают драйверами экономического роста - эксперт Экономика
16:53 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до конца июля Общество
16:33 Минтранс объявил тендер на научную разработку мер против выхода животных на дорогу Общество
16:20 МТС запустил видеоролики для повторения учебного материала к ЦТ онлайн Общество
16:18 Кочанова: общение с людьми позволяет выкристаллизовывать актуальные вопросы для законотворчества Общество
Все новости
Все новости
Интервью
30 июня 2020, 20:32
Виктор Гончаров

Экс-главный тренер "Минчанки": время подзарядить батарейки

Виктор Гончаров
Виктор Гончаров
Волейбольный тренер

Известный отечественный волейбольный наставник Виктор Гончаров официально покинул пост главного тренера "Минчанки", с которой работал четыре года. За это время команда добилась значительных успехов и на республиканской, и на международной арене. Среди заслуг опытнейшего специалиста выход в финал Кубка ЕКВ, уверенный дебют в российской суперлиге, где столичная дружина до последнего претендовала на место в плей-офф, серия побед в чемпионате и Кубке Беларуси. Тем не менее было принято решение взять время на перезагрузку. В чем причина такого шага, у экс-главного тренера "горожанок" узнавал корреспондент БЕЛТА.

- Виктор Федорович, решение уйти с тренерской работы в ведущем женском волейбольном клубе страны у вас зрело давно?

- Не скрою, такие мысли созрели уже после нового года. Почувствовал, что уже не то рвение и нет прежнего запала. Когда нет куража, нужно покинуть свое место и "подзарядить батарейки". Без этого чувства тренер полноценно работать не может, да и для команды очень сложно.

- Руководство волейбольного клуба "Минск" охотно пошло вам навстречу?

- Искренне благодарен генеральному директору Александру Мишину и другим руководителям. Они поняли и не стали чинить препятствий, даже несмотря на контракт, по которому должен был оставаться на своем посту еще год.

- После перезагрузки продолжите работать в структуре клуба?

- Пока не знаю, сколько продлится пауза. Но если после поступит предложение от руководства, готов быть полезным клубу в любом качестве, на любой позиции.

- Вы причастны ко многим ярким эпизодам в истории "Минчанки". Какие вспоминаете чаще всего?

- Запоминающихся моментов хватало. За четыре года выиграли четыре Кубка Беларуси, трижды были обладателями золотых медалей чемпионата страны. Могли бы первенствовать и четвертый раз, но вмешалась пандемия коронавируса - состязания были прерваны. Но, конечно, в большей степени вспоминается сезон 2017/18, когда вышли в финал Кубка ЕКВ.

- Какая из игр в том розыгрыше, второго по значимости трофея европейского клубного волейбола, принесла самые яркие эмоции?

- Конечно, домашний матч со "Штутгартом", судьба которого решалась в золотом сете. Одна из самых громких побед команды, после которой в нашем городе был настоящий праздник. Зрители тогда поверили в "Минчанку", поняли, что мы способны на многое.

- Считаете, что решение начать выступление в российской суперлиге было единственно верным?

- Безусловно. Каждая команда и тренер должны развиваться. Игроки, которые в момент принятия этого решения были под моим началом, созрели для выступлений на более высоком уровне, чем чемпионат Беларуси. Да и по ходу двух сезонов в российском чемпионате больше было положительных моментов. Да, "Минчанка" уступала чаще, чем хотелось, но ее игра смотрелась, мы не терялись на фоне даже самых именитых соперников. Так что рад за команду, с которой работал.

- Как объясните неудачи в дебютном сезоне этого турнира?

- Честно говоря, рассчитывал, что удастся сохранить лидеров команды, успешно выступавшей в Кубке ЕКВ. Однако пасующая Ольга Пальчевская получила серьезную травму, которая заставила ее в итоге завершить карьеру игрока. Уехала в Италию Анжелика Борисевич. После первого тура суперлиги проблемы со здоровьем начались у Анны Гришкевич. Ну и не смогли вернуть под знамена "Минчанки" лидеров сборной, которые предпочли играть в других командах. Так что пришлось выступать не таким укомплектованным составом, как в Кубке ЕКВ. Оставшимся в Минске спортсменкам не хватило тогда опыта. Что касается второго года выступлений в российском чемпионате, то тут, возможно, где-то не угадали с легионерами.

- Решение не выступать в Лиге чемпионов прошлого сезона многие болельщики, привыкшие к хорошему европейскому волейболу, посчитали ошибкой.

- Очень здорово, если мы приучили зрителей к качественной игре. В прошлом году пошли на то, чтобы показать результат в Кубке ЕКВ, где, кстати, остановили свой путь в четвертьфинале. Сейчас же очень надеюсь, что руководство ЕКВ пойдет навстречу инициативе клуба и Белорусской федерации волейбола, позволив "Минчанке" выступить в главном командном турнире континента. Шансы большие, ведь у белорусской команды хороший рейтинг.

- На место главного тренера "Минчанки" придет Станислав Саликов. Что можете сказать об этом специалисте?

- Он очень долго играл в России, тренировал. Прошел школу знаменитого Николая Карполя, работал с таким отличным тренером, как Константин Ушаков. Станислав - грамотный специалист, который созрел для самостоятельной работы в клубе. Думаю, на его счет руководство ВК "Минск" не ошиблось, коллега справится с новым вызовом в карьере. Тем более он знает российский волейбол, да и с белорусским никогда связи не терял.

- Помимо "Минчанки" вы возглавляли женскую сборную Беларуси, которую не без приключений вывели в финальную часть чемпионата Европы - 2013.

- Действительно, судьба путевки на континентальный форум решилась в непростом противоборстве с командой Словакии. Если в Могилеве мы без проблем с ними разобрались, то в Попраде разыгралась настоящая драма. Уступили в четырех сетах, и все решалось в дополнительной укороченной партии. По ее ходу мы проигрывали 8:12, но в итоге вырвали победу - 16:14. Эмоции, которые испытал после матча, сравнимы с теми, что были после виктории над "Штутгартом" в еврокубках.

- На чемпионате Европы белоруски под вашим руководством вышли в плей-офф и получили за свою игру лестные отзывы от иностранных специалистов.

- Показывали хорошую по качеству игру, но уступили командам России и Хорватии. Решающий матч проводили против сборной Азербайджана. Принципиальное соперничество двух команд прошло под диктовку белорусок. В плей-офф же уступили команде Турции, одной из лидеров континентального и мирового женского волейбола. Но белоруски на площадке смотрелись, пытались играть в современную, быструю и зрелищную игру. Так что хорошую прессу команда тогда заслужила.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-

Теги
волейбол тренер
У Беларуси есть все возможности, чтобы вырастить чемпиона мира по хоккею
Эдварт Милушев
У Беларуси есть все возможности, чтобы вырастить чемпиона мира по хоккею
Врач-инфекционист: я абсолютный патриот своей специальности
Марина Терешкова
Врач-инфекционист: я абсолютный патриот своей специальности
Война мне до сих пор снится
Петр Колпаков
Война мне до сих пор снится
Предложения на 100 страниц, или Что могут включить в закон о волонтерской деятельности
Наталья Филиппова
Предложения на 100 страниц, или Что могут включить в закон о волонтерской деятельности
Главное
Во время церемонии открытия мемориала "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом
Депутаты приняли в первом чтении проекты новых КоАП и ПИКоАП
Сергеенко: отечественные медпрепараты востребованы на внутреннем рынке и за рубежом
Кочанова: сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики
Топ-новости
Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе
ЦИК обнародовал сведения о достоверных подписях в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики
Упрощение визового режима будет способствовать более тесным связям между Беларусью и ЕС - Шубель
Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии
Световое шоу, выставка-ярмарка, фейерверк - как Минск встретит День Независимости
До +27°С ожидается в Беларуси 1 июля
В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта
Макей: поставки нефти из США продолжатся в рамках долгосрочной программы
СК рассказал подробности трагедии на ул.Грибоедова в Минске
Беларусь готова к полному восстановлению международного транспортного сообщения и связей - Петришенко
"Минскводоканал" обновил список адресов, куда подвозят питьевую воду
В Минске 1-2 июля на время изменится движение пассажирского транспорта
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до конца июля
Минобразования рассказало о новых специальностях среднего специального образования
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.