Имбирь, лимоны и чеснок. Эти три продукта стали лидерами спроса и роста цен, когда в мир пришла коронавирусная пандемия. Как без лишних трат поддержать иммунитет в период острых вирусных инфекций? Ответ на этот вопрос знает наш эксперт - заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию кандидат технических наук Елена Моргунова.

- Не существует пищевого продукта, способного уничтожить коронавирус или предотвратить его попадание в организм человека. Но соблюдение некоторых рекомендаций поможет повысить иммунитет, усилить защитные функции и противостоять инфекции. Те же шиповник, лук, облепиха, сало, сливочное масло, перец, настойка дуба, зеленый чай, рыба или брокколи не излечивают от вирусов, в том числе и от COVID-19, однако употреблять их в пищу очень полезно.

Так как 80% нашего иммунитета формируется в кишечнике, ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять не менее 400 г разных овощей и фруктов. Продукты, богатые клетчаткой, способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника. Овощи, фрукты, ягоды также богаты полифенолами, пектином, витаминами различных групп.

Активность в отношении борьбы с вирусами доказал кверцетин. Это биологически активное вещество содержится в зеленом и желтом перце, спарже, вишне, каперсах. Рекомендуется включить в рацион красные и зеленые водоросли: в них содержится гриффитсин, который показал эффективность против вируса герпеса и ВИЧ-инфекции.

- Елена Михайловна, а что вы скажете о чесноке, имбире и лимоне?

- Рост спроса на них не случаен. Когда вирусы атакуют со всех сторон, перечисленные вами продукты - одни из самых полезных. Например, чеснок (и лук) содержат аллиин, при разрезании или раздавливании преобразующийся в аллицин - вещество, которое называют природным антибиотиком, имеющим высокую активность против бактерий. Он сохраняется в крови и желудочном соке. Как аллицин взаимодействует с вирусами, к сожалению, изучено недостаточно.

Имбирь в отличие от чеснока еще имеет и приятный запах. Большое содержание в нем аскорбиновой кислоты, витаминов групп В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антигрибковых элементов повышает сопротивляемость организма, активное вещество - гингерол - смягчает воспалительные процессы, помогает организму очиститься от почти всех видов токсинов.

Мощнейшим иммуностимулятором и природным антибиотиком считается действующее активное вещество куркумы - куркумин.

Лимоны полезны при простуде благодаря аскорбиновой кислоте. Она способна восстанавливать железо, которое находится в организме в окисленном состоянии. Восстановленное железо вступает в реакции, образуя свободные радикалы, убивающие вирусы и бактерии.

Лимоны стоит употреблять с кожурой. Кроме цитрусовых в меню должны быть ягоды и овощи (в том числе глубокой заморозки, при ней они не теряют свойств).

- Говорят, что для сердца хороши груши, для печени - тыква и абрикосы, а что полезно для легких, которые больше всего поражает коронавирус?

- Наши легкие - жирозависимый орган. Без полноценного поступления жиров в организм с пищей работа легких нарушается. Нехватка приводит к тому, что любая инфекция, в том числе и COVID-19, гораздо легче проникает в бронхи и легкие. В сутки взрослому необходимо 70-80 г жиров, до 30% из которых - животного происхождения.

Почему они так необходимы? Альвеолы легких, где происходит газообмен, изнутри покрыты особым веществом - сурфактантом. Оно поддерживает их в форме пузырьков и не дает "слипнуться" на выдохе, а также ускоряет попадание кислорода из них в кровь. Сурфактант состоит более чем на 90% из жиров (фосфолипидов).

Суточная потребность в них около 5 г. В курином яйце их 3,4%, в нерафинированных растительных маслах 1-2%, в сливочном масле - 0,3-0,4%. Если в рационе мало жиров - будет плохо усваиваться кислород. Тогда и самый свежий воздух не спасет от гипоксии.

Для клеточных мембран полезны омега-3 жирные кислоты, которые обеспечивают строительные блоки для производства противовоспалительных гормонов. Ими богаты морские рыбы: палтус, лосось, сельдь, тунец, макрель и сардины.

Еще один источник омега-3 жирных кислот - льняное масло. В растительных маслах содержатся омега-6, -9 жирные кислоты, также незаменимые для нашего организма. Рекомендуется употреблять 20-25 г растительных масел в день.

Также важен самый иммуномодулирующий витамин - Д. Полноценным его источником будет рыба, самыми полезными признаны палтус, скумбрия, треска, сельдь, тунец и печень этих рыб. Другие источники витамина D - яйца, субпродукты, лесные грибы, молочные продукты.

Также можно пить его в препаратах или добавках, чтобы получать не менее 400-800 ME в день.

- А насколько важны белки и какие?

- Мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца - источник животного белка. Он необходим организму для создания тканей и синтеза гормонов, а также иммунных белков - антител, защитников организма от бактерий, вирусов и паразитов.

Белки растительного происхождения считаются менее ценными по составу аминокислот, но должны обязательно включаться в рацион. Наиболее богаты бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут), орехи, семена (киноа, кунжут, тыквенное семя) и, конечно, соевые бобы и продукты из них. Взрослому требуется 0,8-1,2 г/кг от массы тела белков в день, более половины из них должны быть животного происхождения.

Хочу подчеркнуть: все эти чудесные продукты имеют неспецифическое благоприятное воздействие на организм человека, то есть полезны при любых инфекциях.

- Есть ли продукты, способные навредить иммунитету?

- Безусловно. Копчености, консервы и маринады, рафинированные продукты, имеющие в составе насыщенные жиры (трансжиры), сахар и соль снижают защиту организма. Простые углеводы - причина системного воспаления. Откажитесь от сладостей, выпечки, кондитерских изделий, сладких напитков. Крахмал, содержащийся в картофеле, кукурузе, брюкве, белых рафинированных крупах, - это тот же сахар. Его любят патогенные бактерии и грибки кишечника, подавляя рост дружественной нам микрофлоры и снижая иммунитет. Стоит отказаться и от алкоголя.

А еще, кроме продуктов, на наш иммунитет оказывают влияние наследственность, хронические заболевания, возраст, вредные привычки, экология, стрессы. Берегите себя!

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-