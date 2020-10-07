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07 октября 2020, 14:24
Александр Петкевич

ИНТЕРВЬЮ с вирусологом: пути борьбы с COVID-19, коллективный иммунитет и профилактика

Александр Петкевич
Заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии

Ряд стран заявил о начале второй волны коронавируса. Заболеваемость в Беларуси по объективным причинам также растет. О готовности страны противостоять пандемии, эффективных мерах борьбы с вирусом и коллективном иммунитете корреспондент БЕЛТА поговорила с заведующим организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Александром Петкевичем.

- Вопрос наиболее эффективных мер против коронавируса по-прежнему обсуждается. Как вы считаете, можно ли рекомендовать белорусский опыт в качестве положительного?

- Сейчас страны присматриваются к опыту других государств. Зачастую в положительном ключе упоминаются Швеция и Беларусь, которые вошли в число максимально подготовленных стран. Сценарий развития эпидситуации здесь действительно наиболее благоприятный наряду с такой страной, как, например, Республика Корея. Наверное, из чисто политических соображений нас не хотят упоминать, но от фактов не уйдешь. Мы отнеслись к этому вопросу очень адресно и прицельно. То есть наши меры были адекватны развивающейся ситуации и строились на принципах разумной достаточности.

Беларусь всегда была нацелена на готовность противостоять любой инфекции в силу ряда причин. Мы находимся в центре Европы, и любая инфекция с запада на восток и с востока на запад проходит через нас. Мы - на пути миграционных потоков людей, грузов, животных и птиц. Когда мигранты, легальные и нелегальные, привозят инфекции, нам приходится эту ситуацию разруливать. У нас выстроена система противодействия инфекциям, и она разворачивается в зависимости от складывающейся ситуации.

Что касается коронавируса, 17 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные о структуре этого возбудителя, которые позволяют синтезировать так называемые праймеры для диагностики этой инфекции методом ПЦР в режиме реального времени. Все страны, в которых есть соответствующие лаборатории, могли воспроизвести набор реактивов и использовать его. В Беларуси с этим проблем не было. Уже 23 января мы разработали свои наборы и начали их использовать.

Сложность заключается в том, что прошло слишком мало времени с момента выявления возбудителя. В случае со многими уже известными вирусами прошли десятки лет, прежде чем их свойства были изучены. Пока свойств коронавируса мы до конца не знаем. Они необычны, и на многие вопросы у нас нет ответа, а неизвестность всегда страшит. Сейчас мы констатируем факт, что в мире, Европе растет заболеваемость. Мы не исключение, ведь границы прозрачны. К тому же наступают сезонные изменения. Все вместе это формирует эпидситуацию.

Фото из архива
Фото из архива

- Какие возможности есть в вашем центре для борьбы с вирусами?

- У нас, в частности, отработаны современные технологии для выявления известных возбудителей, а также тех, которые могут появиться завтра. Есть высококвалифицированные сотрудники, оборудование. Когда в Африке в 2014 году была вспышка лихорадки Эбола, на основе этих технологий мы создали препараты и исследовали студентов, приехавших оттуда. Как и в любой цивилизованной развитой стране, у нас обеспечена технологическая безопасность, мы готовы к различным инфекциям. У нас есть биологические лаборатории высшего уровня безопасности Р3, Р4, где можно проводить исследования с любым возбудителем. Мы не закупаем для этого препараты, а сами их создаем и масштабируем.

- В некоторых странах ведутся исследования по иммунной прослойке среди населения. Какая ситуация в нашей стране?

- В мире действительно проводятся такие исследования, этим занимаются мощные организации, отдельные государства, например Россия или Англия. Мы также планируем подобные исследования, в том числе с поддержкой ВОЗ. Считаю, что нужно наблюдать за тем, что сделали наши соседи, и иметь собственный опыт, потому что данные могут быть самыми противоречивыми.

Вместе с тем сегодня есть много неясностей относительно иммунитета, поэтому мы точно не знаем, какая сформирована прослойка. По последним данным, иммунитет действительно формируется - и так называемый клеточный, и гуморальный, когда образуются антитела. Это вселяет оптимизм. Был пессимистический прогноз, в соответствии с которым считалось, что вирус вызывает амнезию клеток, участвующих в формировании иммунитета. То есть они не реагируют, не вырабатывают защитные механизмы.

Однако пока неизвестно, какая продолжительность сформированного иммунитета. Сейчас считается, что это 3,5 месяца, а что дальше? Мы можем говорить, что иммунитет формируется, но насколько и какие должны быть уровни защитных антител, пока неясно. Все это параллельно изучается, сравнивается, сопоставляется. И наш центр принимает в этом участие. Это позволит иметь собственный опыт, чтобы данные зарубежных авторов критически исследовать и делать свой анализ.

Сегодня в мире разработано более 130 вакцинных препаратов. ВОЗ считает наиболее перспективными 34 из них. Но пока они проходят так называемую третью фазу клинических испытаний, в ходе которой оценивается эффективность. Во время первой и второй фаз исследовалась безвредность и безопасность.

Фото из архива
Фото из архива

- Как вы считаете, насколько вакцина будет эффективна?

- Мы сейчас не ответим на этот вопрос. Есть определенные алгоритмы исследования вакцин. Поскольку они применяются массово, нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы. Беларусь участвует в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины. Кто-то получает плацебо, кто-то вакцину. Добровольцы будут многократно сдавать анализы, чтобы контролировать ситуацию.

Вместе с тем, учитывая многие неясности, ВОЗ пока не выработала общие рекомендации в отношении применения вакцин против коронавируса. В эти дни проходит специальное совещание так называемой Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE) по иммунизации (Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization), которая должна обобщить знания об иммунитете, вакцинах и выработать соответствующие рекомендации.

Важно понимать: с COVID-19 нам предстоит жить еще долго. Надо это учитывать и быть готовыми к любому развитию событий.

- Какие рекомендации в связи с этим дадите населению?

- Во всех общественных местах, будь то гипермаркеты, транспорт и другие, нужно носить маски. Надо избегать мест массового скопления людей. Человек, который носит даже обычную хирургическую маску, не заразится или получит меньшую дозу вируса, а значит перенесет заболевание в более легкой степени. Крайне важно социальное дистанцирование, тщательное мытье рук. Кстати, я заметил, что в магазинах упаковывают булочки и другую выпечку. Это маленький, но важный шаг, который тоже обеспечивает защиту.

Безусловно, важный элемент профилактических мероприятий - вакцинация населения против сезонного гриппа, которая началась в стране. Все это направлено на укрепление здоровья, чтобы очередной подъем респираторных инфекций, в том числе и на фоне коронавирусной инфекции, мы встретили во всеоружии.

Необходимо, чтобы каждый на своем уровне продумал, что еще можно сделать. Только общими усилиями правительства, специалистов и населения мы можем контролировать ситуацию, как это и делали до сих пор.

БЕЛТА.-0-

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