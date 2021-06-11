Хоккей на траве хоть и зрелищный, но не самый популярный в Беларуси вид спорта. Однако события 1 июня привлекли к нему повышенное внимание. К сожалению, повод оказался нерадостным. В Бресте во время матча финальной серии чемпионата страны между местным "Строителем" и ХК "Минск" 29-летний игрок Евгений Михейчик пережил остановку сердца. Спортсмен потерял сознание, медики около 20 минут реанимировали его прямо на поле. Худшее уже позади, сейчас игрок нашей национальной сборной проходит углубленное медицинское обследование в РНПЦ спорта. О самочувствии, боевом настрое и любви к хоккею на траве Евгений рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Евгений, как сейчас самочувствие и настроение?

- Настрой очень позитивный. Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит, как, в принципе, и после случившегося. Писали, что я был в тяжелом состоянии - это неправда. СМИ иногда немного преувеличивают.

- Если это не вызывает негативных эмоций, можете поделиться воспоминаниями о случившемся на матче?

- Даже не понял, что со мной произошло. Как будто выключили свет: упал, проснулся, а потом начал осознавать случившееся. На первых порах была слабость, после начал приходить в себя, а к вечеру все нормализовалось.

Сразу меня привезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи, потом перевели в кардиологию. 3 июня положили в городскую больницу №1. Там сделали коронарографию. Обследование сосудов сердца не показало каких-то отклонений. 7 июня выписали, а на следующий день меня уже ждали в РНПЦ в Минске. Был небольшой консилиум. Вместе с врачами будем разбираться, потому что причина случившегося до сих пор не ясна.

- В этом сезоне Евгений Михейчик стал лучшим игроком чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд.

- Конечно, приятно получить такую награду. Но считаю, что это заслуга всей нашей команды.

- Когда пересеклись ваши пути с хоккеем на траве?

- Смолевичи - городок небольшой. У нас очень популярна женская команда по хоккею на траве, недавно они стали чемпионками Беларуси. Сначала сестра пошла заниматься, и мне захотелось. Лет девять тогда было. Всякое бывало: и уходил, и возвращался. Потом заметили - и карьера стала развиваться.

- За что любите хоккей на траве?

- Его много за что можно любить. Он интересный, динамичный, эмоциональный. Трудный вид спорта: тут работают и руки, и ноги, и голова. Обидно, что хоккей на траве в нашей стране обделен вниманием. Но радует, что сейчас игры стали транслировать по телевидению и на сайтах в интернете, больше публикаций появляется в прессе. Хочется верить, пойдет популяризация и дети будут приходить заниматься, станет больше клубов со временем, зрители потянутся на трибуны. Это очень важно, ведь мы играем для них.

- Можете немного рассказать о своей семье, увлечениях?

- Мама работает врачом, папа - бывший профессиональный спортсмен, играл в футбол. Сестра тоже хоккеистка, играет в смолевичской "Виктории". Если говорить об увлечениях, то их не так много. Спорт занимает основное время. Люблю читать книги. Сейчас взялся за английский язык, хочу немного подтянуть.

- Как настраиваете себя после произошедшего: быть осторожнее или продолжать бороться и оставаться в спорте?

- Знаете, немного страх остался. Все-таки пережил остановку сердца. Буду еще работать с психологом. Но настроен оптимистично, хочется узнать причину - это самое важное. Надеюсь, все будет хорошо и вернусь в спорт.

- Мы тоже на это надеемся. Желаем здоровья, пусть худшее остается позади!

P.S. Команда "Строитель" благодарит брестских медиков за спасение жизни своего игрока.

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