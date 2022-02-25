Не новость, что во многих странах мира сегодня можно наблюдать закрытие и банкротство множества промышленных производств, разорение предприятий, экономическое переформатирование и массовые сокращения профессиональных ресурсов. Предприятия стран постсоветского пространства, работавшие десятилетиями, навсегда уходят с мирового рынка.

Беларусь вправе гордиться своим промышленным потенциалом. Мы не просто сохранили заводы с многотысячными рабочими местами, но и продолжаем уверенно отвоевывать у конкурентов рынок, производя высококачественную продукцию, модернизируя производства, обеспечивая социальные гарантии работникам и наращивая экспорт. Как в условиях мировых экономических катаклизмов, надуманных санкций, информационной агрессии и пандемийных ограничений удается успешно развиваться рассказал БЕЛТА генеральный директор одного из ведущих промпредприятий страны - Минского моторного завода - Александр Рогожник.

- Александр Николаевич, ММЗ - знаковое для Беларуси предприятие, это один из флагманов отечественного машиностроения. История завода насчитывает почти 60 лет. Как, на ваш взгляд, предприятие изменилось за это время? Как вы оцениваете его деятельность?

- Прежде всего хочу сказать, что горжусь быть частью многотысячного коллектива холдинга. В следующем году мы действительно перейдем 60-летний рубеж со дня основания. Я уверен, что те, кто пришел на проходную десятилетия назад, могут смело разделить с нами радость от сегодняшних успехов предприятия.

Тяжелый физический труд прошлого сменяют новые технологии, совершенствуются конструкторские разработки, модернизируется производство. И это не пустые слова, статистика итогов работы прошлого года - красноречива и говорит сама за себя.

ММЗ 2021-й год закончил, не побоюсь этого слова, с блестящими производственными показателями. Благодаря слаженным действиям коллектива обеспечена прибыльная работа, отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджет, выплате заработной платы и оплате энергоресурсов. Все показатели социально-экономического развития имеют положительную динамику. В первую очередь это почувствовали наши работники: мы трижды за прошлый год поднимали зарплату коллективу. В декабре прошлого года средняя заработная плата по головному предприятию составляла более Br1700, а по сравнению с 2020 годом увеличилась почти на 20%.

- Повышение зарплаты работников - это прямое следствие наличия чистой прибыли у предприятия. В чем секрет успешности прошлого года?

- Темп роста экспорта товаров - 111,7%, выручка от реализации увеличилась на 23,7%, а чистая прибыль, по предварительной оценке, - более Br22,2 млн - вот и результат.

Проведена значительная работа по снижению затрат на производство и выполнение мероприятий программы по энергосбережению. Это не простая задача, но реальная, благодаря тому, что каждый специалист у нас на своем месте и несет ответственность за вверенный участок работы. Совокупность мелких деталей дает на выходе слаженно работающий мотор, так и коллектив - чтобы предприятие работало успешно, важен каждый человек.

- Мало продукцию изготовить, нужно еще уметь ее продать. Все ли хорошо в этом направлении? Не штормит ли мировые рынки?

- Действительно, маркетинговая стратегия - одна из важнейших составляющих любого предприятия. Законы рынка суровы: не прорекламировал - не продал, не делаешь качественно - никто не купит второй раз, и конечно, индивидуальный подход к каждому потребителю. Поэтому мы постоянно принимаем участие в международных выставках. Наши специалисты прорабатывают любые возможности, и мы никогда не отвернемся от заказчика, даже если он хочет купить один мотор, мы его сделаем по спецзаказу и с эксклюзивными техническими требованиями, хоть это и бывает в некоторых случаях сделать сложнее, чем собрать серию из сотни штук.

Для ММЗ ключевым, безусловно, остается внутренний рынок и рынок Российской Федерации. Важную долю занимает рынок Украины, продажи на котором в прошлом году выросли в 1,6 раза. Почти на 41% увеличился экспорт в страны дальнего зарубежья.

Поступательный рост поставок обеспечивается и в другие страны СНГ.

В 2021 году мы произвели более 47 тыс. двигателей, и, поверьте, на складе ни один не задерживается. Рост в сравнении с 2020-м составил 11,2%.

- А как быть с оснащением производства? Производственных площадей у предприятия много, но улучшается ли их техническая оснащенность?

- И здесь нам есть чем гордиться. Постоянно совершенствующейся стратегией развития холдинга ММЗ предусмотрена реализация амбициозного проекта "Создание высокотехнологичного современного производства двигателей повышенной мощности". Скоро мы сможем говорить об этом проекте более детально, но пока относим его к разделу коммерческой тайны.

В соответствии с планом технического развития предприятия, в прошлом году для реализации проекта общий объем инвестиций составил более Br22,5 млн. Все средства были направлены на приобретение высокотехнологичного современного оборудования.

Одним из значимых приобретений 2021 года стал стенд с системой автоматизированного управления для испытаний двигателей мощностью до 240 кВт. Стенд используется для проведения опытно-конструкторских работ по разработке и доводке автомобильных двигателей уровня Евро 6, Stage 5 мощностью до 240 кВт, а также проведения сертификационных испытаний.

Не менее важным для ММЗ стало приобретение в прошлом году испытательного комплекса для мощных двигателей. Комплекс предназначен для проведения опытно-конструкторских и приемо-сдаточных испытаний при разработке и производстве двигателей.

Чтобы иметь преимущество на мировом рынке и выгодно отличаться по качеству производимой продукции, на предприятие был закуплен и успешно функционирует комплекс для анализа металлов и сплавов на базе оптико-эмиссионного спектрометра. Оборудование предназначено для проведения высокоточных измерений по определению химического состава деталей перспективных моделей двигателей.

Снижение вибрационных и шумовых характеристик двигателя - важнейшая задача. Для совершенствования работ в этом направлении на завод была закуплена виброшумоизмерительная система, предназначена для высокоточного определения шумовых характеристик двигателей в условиях свободного звукового поля.

- Сделанное впечатляет. А каковы планы на текущий год?

- Минский моторный завод планирует и дальше модернизировать производство, повышая тем самым качество производимой продукции. Планом технического развития предприятия на 2022 год предусмотрено освоение инвестиций в объеме Br25 млн.

Основные цеха и производственные линии получат в этом году итальянский современный шлифовальный станок с числовым программным управлением для обработки основных деталей двигателя. Освоят белорусские моторостроители и французский специальный станок с программным управлением для микрофинишной отделки коренных и шатунных шеек коленчатых валов.

Масштабной модернизацией производственного участка станет новый стенд для испытания двигателя при определении шумовых характеристик.

В сложном многоступенчатом производстве белорусских двигателей необходим и будет закуплен комплекс технологического оборудования для изготовления песчано-полимерных форм и стержней по технологии 3D-печати. Оборудование предназначено для производства песчаных форм и стержней практически любой сложности. По изготовленным на новом оборудовании формам будут получены опытные образцы отливок компонентов перспективных двигателей, что ускорит работу по их созданию.

Новинкой в технологическом процессе станет универсальная испытательная машина, предназначенная для проведения динамических испытаний деталей и узлов, определения физико-механических характеристик материалов, определения показателей усталостной долговечности.

Не останется без внимания и производство малоразмерных двигателей. Для расширения производственных возможностей в цеха сборки и испытания моторов планируется к закупке комплект оборудования для автоматизированной технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний двигателей мощностью от 7 до 90 кВт.

Кроме этого, для создания мощностей под выпуск малолитражных двигателей в объеме до 200 единиц в месяц запланирована закупка пяти координатных обрабатывающих центров. Для промывки, окрашивания и сушки двигателей будет приобретен комплекс специализированного оборудования.

В более отложенной перспективе на 2023 год в плане технического перевооружения предприятия уже планируется поставка комплексов оборудования для предварительной обработки коленчатых валов, а также оборудования с технологией полной механической обработки и маркировки для изготовления шестерен.

В эти же сроки на моторном заводе появится новый портальный центр для обработки блока цилиндров и других корпусных деталей. Также для изготовления отливок блока и головок блока цилиндров на литейном производстве в Столбцах планируется закупка автоматизированного комплекса технологического оборудования с технологией и комплектом технологической оснастки.

- Как обстоят дела с кадрами? Чем еще кроме зарплаты вы можете привлечь работника?

- Я думаю, любой руководитель крупного предприятия подтвердит, что квалифицированные кадры нужны всегда. Не назову это проблемой, но мы рады каждому новому специалисту, особенно если он приходит, чтобы принести с собой новое. Мы поддержим и поможем развитию любого потенциала. У нас не потеряется ни молодой специалист, ни тот, кто проработал на предприятии всю жизнь.

К рабочему месту мы готовы сегодня предложить расширенный пакет социальных гарантий, огромное участие в этом оказывает и профсоюз, отстаивающий положения коллективного договора, выгодные всем категориям работников. Все нуждающиеся сегодня обеспечены общежитием. Не выходя с территории завода каждый может получить квалифицированную медицинскую помощь - у нас есть своя медико-санитарная часть с полным штатом узких специалистов и необходимого оборудования. Собственные магазины, буфеты, столовые - все свое, все работает для людей.

В тяжелый ковидный период мы, как никто, поддержали своих работников, застраховав их за счет предприятия. Оказывал материальную поддержку и профсоюзный комитет.

Для сплочения коллектива несколько раз в год мы устраиваем большие праздники для работников - концертные мероприятия, торжественные награждения, детские новогодние гулянья. Дважды проводили розыгрыш существенных материальных выплат для привившихся от коронавирусной инфекции. Организовываем и проводим массу корпоративных мероприятий, а любой успех наших работников в профессиональной или общественной деятельности стимулируем и поощряем.

- На днях ваш партнер Минский тракторный завод выпустил четырехмиллионный трактор, причем с двигателем ММЗ. Какие "юбилейные" достижения есть у вас?

- Как раз сегодня с конвейера ММЗ сошел 5-тысячный малолитражный трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD. Это относительно новая разработка завода, на конвейерное производство поставлена несколько лет назад. Например, крупным его потребителем стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, где наша малолитражка успешно заменила моторы Lamborghini. У двигателя есть несколько модификаций, разработанных специально под требования заказчиков - крупных промышленных предприятий Российской Федерации. Пользуется спросом этот двигатель и на вторичном рынке Украины.

- Вижу, что положительного много, но сейчас "модно" пугать санкциями. Скажите, испугался Минский моторный?

- Пусть боится санкций тот, кто их придумывает. А Минский моторный завод работает и производит качественную продукцию, которую ценят и покупают в более чем 40 странах мира.

В предварительной оценке показателей работы за два месяца текущего года, предприятие продолжает демонстрировать положительную динамику роста. Объем производства в сопоставимой оценке вырастет минимум на 8,3%, экспорт товаров не менее чем на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

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