Китайские выпускники Белорусской государственной академии музыки добиваются больших успехов на родине, становятся известными деятелями культуры КНР. Важность этого отметила в интервью корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза кандидат искусствоведения, доцент Нелли Мацаберидзе. Она рассказала о почти 20-летней насыщенной истории сотрудничества академии с китайскими вузами, об обучении молодых талантов из Китая и их последующей карьере на родине.

- Нелли Вячеславовна, каковы истоки сотрудничества академии музыки с китайскими вузами? Какие у вас сформировались образовательно-творческие традиции в обучении иностранных студентов?

- В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Развитие этих отношений - одно из стратегических направлений внешней политики Беларуси, в соответствии с этим выстраиваются основные векторы деятельности госучреждений. Белорусская государственная академия музыки не остается в стороне.

Наш вуз не нуждается в особом представлении. Основанная в 1932 году академия за свою историю стала одним из авторитетных в Европе центров профессионального музыкального образования, исполнительского искусства, композиторского творчества и музыкальной науки. Выпускники академии ведут активную исполнительскую и педагогическую деятельность как в Беларуси, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Высокое качество образования в академии обеспечивает уникальный коллектив педагогов - выдающихся исполнителей, композиторов, ученых, творческих деятелей, среди которых заслуженные и народные артисты Беларуси, России, лауреаты государственных премий, обладатели других наград. Словом, это известные деятели белорусского музыкального искусства. При этом около 60% сотрудников академии имеют ученые степени и звания.

Первые 36 иностранных студентов начали обучаться в Белорусской государственной академии музыки во второй половине 1990-х годов. Среди них были и студенты из Китайской Народной Республики. "Первые ласточки" из Китая активно постигали премудрости европейской системы музыкального образования, достигали серьезных результатов в профессиональном обучении и уезжали на родину применять полученные знания, пропагандировать и внедрять ту школу профессионального мастерства, к которой они приобщились в Беларуси.

В результате музыкальные вузы Китайской Народной Республики и Белорусской государственной академии музыки сделали шаги навстречу. Кстати, в 2023 году мы будем праздновать юбилей - 20 лет установления партнерских отношений между академией музыки и вузами Китайской Народной Республики. Именно в 2003 году был подписан первый бессрочный договор с Хэнаньским университетом. С того времени мы отсчитываем годы нашего тесного сотрудничества с вузами КНР.

Мы работаем на основе соглашений о двустороннем сотрудничестве с 11 вузами Китая. В их числе Шанхайская консерватория музыки, Восточно-китайский педагогический университет, Чжэнчжоуский университет, Шеньянская консерватория, Педагогический университет Центрального Китая, Чжэцзянская консерватория музыки, Юньнаньский университет искусств, Аньянский педагогический университет.

Концерт на сцене Белорусской государственной академии музыки, выступают студенты Ван Хонтао (КНР) и Анастасия Храпицкая (Республика Беларусь)

Главное направление сотрудничества - экспорт образовательных услуг. Это один из приоритетов Белорусской государственной академии музыки в международном сотрудничестве. Мы планово проводим маркетинговые исследования, внедряем совместные образовательные программы с вузами-партнерами и развиваем взаимодействие с музыкальными учреждениями высшего образования КНР.

С 2010 года сотрудничаем с Пекинской компанией по консалтингу и сервису в области международного образования "Цзинь Цзиле" (JJL International Education Exchange Promotion LTD). С 2003-го по 2021 год компания организовала и провела 15 международных образовательных выставок в искусстве, во время которых проходили творческие показы и прослушивания абитуриентов из Китая, презентации образовательных услуг зарубежных вузов-партнеров.

В 2021 году академия подписала договор с еще одной компанией по международному образованию и технике "Карьера в России" (г.Пекин).

Кстати, благодаря участию академии в выставках на обучение было зачислено около 200 абитуриентов из Китая. Динамика поступающих к нам китайских студентов такова: в Академии музыки в 1997 году обучались 36 человек, в 2000-м - 71, в 2014-м - 175, в 2017-м - 211, в 2020-м - 240, в 2021-м - 252.

Обучение иностранных студентов начинается на подготовительном отделении, где они штудируют сложности русского (либо английского) языка, на котором им предстоит учиться, и оттачивают навыки игры на музыкальных инструментах. Затем поступают и становятся полноправными студентами Академии музыки. Важно отметить, что китайских обучающихся интересуют все уровни музыкального образования в нашей стране: как первая, так и вторая ступени высшего образования (бакалавриат и магистратура), послевузовское образование (аспирантура), которое стало особенно востребованным в последнее десятилетие.

- Можете ли вы назвать выдающихся китайских выпускников Академии музыки, которые стали известными деятелями культуры у себя в стране?

- Следует особо отметить успехи аспирантов, сумевших защитить кандидатские диссертации и получить ученые степени кандидатов искусствоведения. Сегодня они занимают высокие должности, действительно являются известными деятелями музыкальной культуры Китая.

К примеру, это профессор Ляонинского педагогического университета Не На, ректор академии музыки Чжэнчжоуского университета доцент Сунь Вэйбо, вице-президент института музыки и танцев при Гуанчжоуском университете доцент этого университета Ван Хонтао, международный научный руководитель Таиландского университета Krirk university доцент Гуанчжоуского университета Гун Ли, проректор по международным связям и организации концертно-выставочной деятельности академии искусств Цзянсинского университета финансов и экономики профессор Ли Эрюн, доцент Академии музыки Чжэнчжоуского университета Фэн Лэй и другие.

Ван Хонтао

Со многими выпускниками академии из числа иностранных граждан поддерживаются тесные деловые и творческие связи. Так, выпускник аспирантуры академии, ректор Академии музыки Чжэнчжоуского университета кандидат искусствоведения Сунь Вэйбо ежегодно организует прием профессоров Белорусской академии музыки для прослушивания китайских граждан и отбора их для обучения в Минске.

- Реализуются ли совместные образовательные программы с вузами-партнерами?

- Долгие годы успешно реализуется программа образовательного сотрудничества между Чжэнчжоуским университетом и Белорусской государственной академией музыки "3+2". Академия музыки активно участвует в образовательной программе Шанхайской консерватории музыки "Летняя школа - программа китайской традиционной музыки", которая реализуется по инициативе "Один пояс, один путь".

Для повышения привлекательности обучения в Белгосакадемии музыки для иностранных граждан мы обновляем и актуализируем программу дополнительного образования взрослых - подготовки к поступлению в учреждения образования Беларуси, а также образовательных программ первой и второй ступени высшего образования.

- Нелли Вячеславовна, а как проявляется творческий потенциал китайских студентов в процессе обучения?

- Творческая жизнь Академии музыки богата и разнообразна: мастер-классы, творческие встречи, лекции выдающихся белорусских и зарубежных музыкантов-исполнителей и профессоров. При поддержке дипломатических представительств академия проводит международные фестивали и конференции, образовательные и творческие проекты. Педагоги и студенты Белорусской государственной академии музыки участвуют в конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах за рубежом и в международных проектах в нашей республике, работают в жюри международных конкурсов, председателями ГЭК в зарубежных вузах.

Особого внимания заслуживают многочисленные концерты студентов и творческих коллективов в концертных залах академии. В этих мероприятиях участвуют китайские студенты. Стали традиционными отчетные концерты подготовительного отделения, концерты классов ведущих профессоров академии, постановки оперной студии.

Подчеркну еще раз: многие мероприятия проводятся на основе международных соглашений о двустороннем сотрудничестве с вузами-партнерами. Такие проекты благотворно влияют на образовательный процесс, налаживают творческие мосты между Академией музыки и учреждениями образования практически по всему миру, обогащают знаниями о музыкальной культуре других народов. Отрадно, что многие из этих мероприятий посещают сотрудники посольства Китайской Народной Республики в Беларуси.

Конечно же, вызывают гордость и радость успехи китайских студентов на международных и республиканских исполнительских конкурсах. За время их обучения собирается серьезный список побед, которых они достигли совместно с педагогами своим талантом, трудолюбием и целеустремленностью.

Участие китайских студентов в постановке студенческой оперной студии Верди Травиата

- Каких ключевых китайских партнеров вы могли бы выделить?

- Для Академии музыки важны и значимы все вузы, с которыми заключены документы о сотрудничестве. С каждым из них находятся общие интересы. Однако наиболее значимым партнером с профессиональной точки зрения является для нас Шанхайская консерватория музыки. С 2015 года началось тесное партнерство с этим вузом - мощным образовательным учреждением Китая с интересной и богатой историей. Начало этому положил официальный визит делегации Шанхайской консерватории музыки в Белорусскую государственную академию музыки в апреле 2015 года. Он завершился подписанием договора о двустороннем сотрудничестве и концертом белорусских и китайских исполнителей, где прозвучали произведения китайских, европейских и русских композиторов.

На протяжении 2015-2019 годов были проведены мастер-классы и лекции преподавателей Шанхайской консерватории музыки, состоялись концерты студенческого хора Академии музыки в Шанхайской консерватории музыки, а также концерт хора Шанхайской консерватории музыки в Белорусской государственной академии музыки.

Студенты Академии музыки неоднократно участвовали в Шанхайской летней школе, Международном весеннем музыкальном фестивале в Шанхайской консерватории музыки. Студенческий хор представлял музыкальную культуру Беларуси на Днях Минска в Шанхае в 2019 году.

Кроме того, состоялись официальные визиты представителей двух вузов как часть творческих и научных проектов, знакомящих с национальными особенностями музыкальных культур.

В пандемию сотрудничество продолжается онлайн.

- Нелли Вячеславовна, как вы считаете, какие возможности у Академии музыки для сотрудничества с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь"?

- Хочу заметить, что и китайская, и белорусская стороны на самом высоком уровне выражают заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества. В Беларуси созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных и других проектов по этой инициативе. Считаю, что музыкальная образовательная сфера - также важное направление взаимодействия.

Белорусская государственная академия музыки постоянно участвует в форумах для учреждений культуры, организуемых в странах, которые объединяет Новый шелковый путь. В частности, это Форум ректоров музыкальных учреждений образования стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, конференция Союза стран Шелкового пути в рамках "Одного пояса, одного пути", круглый стол ректоров вузов в сфере культуры стран ШОС.

Участие студенческого хора академии в открытии Международной выставки стран - участников "Одного пояса, одного пути" (China International Import Expo 2018) отразило яркие традиции белорусского музыкального исполнительского искусства и заслужило высокую международную оценку.

На мой взгляд, такие события позволяют выработать единый взгляд и общие подходы к развитию системы художественного образования в странах Нового шелкового пути, поделиться лучшими традициями и яркими новациями. Они помогают и укрепить контакты, завязать новые связи, которые послужат плодотворному развитию академического искусства наших стран, продвижению талантливой молодежи на обширном культурном и образовательном пространстве.

- Интересно, как китайские студенты, обучающиеся в академии, ощущают себя в Беларуси? Есть ли у вас для них пожелания в достижении успеха?

- Пребывание китайских учащихся в Академии музыки мы стараемся сделать максимально комфортным. Для информирования иностранных абитуриентов об условиях приема и обучении на сайте нашего вуза есть рубрика "Иностранным студентам". Работает международный отдел по работе с иностранными студентами, отдел по воспитательной работе с молодежью. Нужные советы китайские студенты получают у студенческого совета иностранных обучающихся.

Для всех наших студентов мы стараемся создать максимально благоприятные условия для развития творческих способностей и профессионального роста. Иностранным студентам нужно использовать время обучения в академии с максимальной пользой, чтобы затем упорно трудиться в такой непростой и удивительной профессии, идти по пути профессионального роста и всегда стремиться к новым открытиям в безгранично прекрасном мире музыки.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-