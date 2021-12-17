В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС. Это знаковое событие для белорусской энергетики, науки, технологий и страны в целом. О научном сопровождении работы станции, планах по созданию исследовательского ядерного реактора в Беларуси, а также о применении ядерных и радиационных технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" Национальной академии наук Беларуси Андрей Кузьмин.

- Какие новые возможности и перспективы открываются благодаря развитию атомной энергетики для белорусской науки и в целом для страны?

- Реактор типа ВВЭР-1200, который применяется на БелАЭС, относится к наиболее современным энергетическим реакторам поколения "3+" и характеризуется повышенным уровнем безопасности. Для страны это безопасный, мощный и экологически чистый источник электроэнергии. Атомная электростанция не загрязняет атмосферу вредными выбросами и не является источником эмиссии парниковых газов.

Белорусская АЭС способствует развитию национальной ядерной инфраструктуры Беларуси, содействует развитию новых для страны компетенций в области ядерных и радиационных технологий и дальнейшему внедрению передовых технических решений в энергетике, промышленности и других отраслях экономики, открывает дополнительные возможности для создания современных энергоемких производств.

- Как обеспечивается научное сопровождение работы станции?

- В настоящее время деятельность Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" направлена на научное обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации БелАЭС в течение всего ее жизненного цикла. Разработана и утверждена Советом Министров подпрограмма 3 "Научное обеспечение эффективной и безопасной работы Белорусской атомной электростанции и перспективных направлений развития атомной энергетики" госпрограммы "Наукоемкие технологии и техника" на 2021-2025 годы. Задания подпрограммы также выполняются другими научными учреждениями Национальной академии наук Беларуси, организациями МЧС, Минздрава, Минприроды.

- Ранее в прессе звучало, что обсуждается возможное создание совместного исследовательского ядерного реактора с Россией. Как продвигается обсуждение, каковы перспективы реализации этого проекта?

- Сегодня перед наукой стоят новые задачи по обеспечению безопасной и эффективной работы атомной электростанции в течение не менее 60 лет. Для этого необходима адекватная научно-экспериментальная и производственная база с многоцелевым исследовательским ядерным реактором. Он будет ключевым элементом, вокруг которого должен формироваться Центр ядерных исследований и технологий в Беларуси.

В отличие от энергетического, исследовательский реактор не предназначен для выработки энергии, его основная задача - обеспечить поток нейтронов для проведения разнообразных работ. Он позволяет проводить широкий спектр научно-исследовательских и прикладных работ, включая производство радиоизотопной продукции медицинского, промышленного, сельскохозяйственного и научного применения, наработку легированного кремния для силовой электроники, предоставлять услуги по облучению образцов и изделий различного назначения, в том числе для нужд атомной энергетики. Может быть использован для обучения специалистов в области ядерных и радиационных технологий. Спектр применений исследовательского реактора очень широк и определяется составом ядерных и радиационных установок, производственных линий и других элементов научно-экспериментальной и производственной базы, которые, как правило, объединяются на одной площадке в Центр ядерных исследований и технологий. Их конкретный перечень зависит от текущих потребностей и планов по развитию научно-технологических компетенций страны. В мире существует около 600 исследовательских реакторов. Примерно пятая часть из них, том числе в Польше, Чехии, Венгрии, Египте и других странах, построены при поддержке госкорпорации "Росатом".

Национальная академия наук Беларуси и "Росатом" обсуждают строительство исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований - "Сосны" с 2015 года. В 2017 году подписан соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству, проведены двусторонние профильные семинары. К настоящему времени разработаны основные технические требования к Центру ядерных исследований и технологий на базе многоцелевого исследовательского ядерного реактора и основные элементы проекта соглашения между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в создании этого центра.

Полагаю, что создание совместного предприятия НАН Беларуси и "Росатома" могло бы существенно повысить экономическую эффективность проекта, способствовать расширению связей и направлений сотрудничества, повысить степень интеграции и стало бы очередной важной вехой на пути формирования единого научно-технологического пространства Беларуси и России в области использования атомной энергии.

- Какие исследования проводят белорусские ученые в области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом? Как налажено сотрудничество в этой области с российскими коллегами?

- В институте проводится постоянная работа в этой сфере как фундаментального характера (по госпрограммам научных исследований), так и прикладные разработки, которые интегрируются в проектную документацию системы обращения с радиоактивными отходами Белорусской АЭС. Базовый российский проект АЭС с ВВЭР-1200 в части системы обращения с радиоактивными отходами адаптируется для БелАЭС с целью полного соответствия белорусским нормативным требованиям.

В рассматриваемой области налажено тесное сотрудничество с ведущими российскими организациями госкорпорации "Росатом": АО "Техснабэкспорт", Санкт-Петербургским филиалом АО "Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" - "ВНИПИЭТ" и другими.

- Расскажите о возможных сферах применения ядерных и радиационных технологий. Над чем сейчас работают белорусские ученые?

- Источники излучения, содержащие радиоактивные изотопы, применяются в медицине, промышленности, при производстве продукции для нужд энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, пищевой, медицинской и косметической продукции.

Среди возможных направлений использования исследовательского реактора - оценка и подтверждение соответствия продукции, используемой в ядерной энергетике, обязательным требованиям безопасности, проведение испытаний изделий ядерной техники, исследования облученных изделий и материалов для управления ресурсом и продления сроков эксплуатации блоков БелАЭС, метрологическое обеспечение безопасной эксплуатации АЭС. Также перспективны разработка и обоснование безопасности технологий долговременного хранения и окончательной изоляции отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов и многое другое. Широко используются производимые на исследовательских реакторах радиоизотопы медицинского назначения и радиофармпрепараты на их основе для диагностики и терапии онкологических и других заболеваний, радиационной обработки и стерилизации продукции медицинского назначения. На исследовательском реакторе также может осуществляться нейтронная бор-захватная терапия, реализовываться другие проекты в области ядерной медицины.

Ядерные и радиационные технологии имеют широкий спектр научных применений в физике и технике ядерных реакторов, исследованиях по физике ядра, нейтронной физике, физике элементарных частиц, в области материаловедения, радиационной химии, нанотехнологий, исследования магнитных свойств материалов, биологии, медицины, генетики и других областях знаний. К промышленным применениям радиационных технологий и исследовательских ядерных реакторов относится импортозамещение радиоизотопной продукции промназначения, используемой для контроля технологических процессов, дефектоскопия, радиационная модификация материалов. Также в их числе ядерное легирование кремния для силовой электроники и электротранспорта, нейтронная радиография и томография, нейтронно-активационный анализ для определения малого содержания примесей с целью контроля качества продукции и многое другое.

В сельском хозяйстве используется радиационная обработка продуктов питания для увеличения сроков хранения, радиационного обеззараживания и дезинсекции сельхозпродукции, стерилизация ветеринарных препаратов, принадлежностей и питательных сред, нейтронно-активационный анализ для подтверждения качества и места происхождения продукции.

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