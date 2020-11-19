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Интервью
19 ноября 2020, 18:48
Юрий Назаров

О перспективах деревообработки и возможном объединении Минлесхоза и "Беллесбумпрома"

Юрий Назаров
Юрий Назаров
Заместитель премьер-министра Беларуси

Беларусь славится своим лесным богатством, потому неудивительно, что деревообработка всегда занимала значимое место в экономике страны. Модернизация, создание новых производств - отрасль продолжает динамично развиваться. Заместитель премьер-министра Юрий Назаров рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о том, что необходимо для более эффективной работы лесопромышленного комплекса и какие предпосылки есть для объединения Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром".

Лесные ресурсы

- Юрий Викторович, какие меры принимаются для того, чтобы не только рационально использовать лесные ресурсы, но и сохранить их для будущих поколений? Сколько древесины ежегодно заготавливается, на какой площади создаются новые леса?

- Лесами покрыто почти 40% территории страны. Запас древесины на корню оценивается более чем в 1,8 млрд куб.м. Так что леса по праву можно считать одним из самых ценных природных ресурсов для Беларуси. Они не только формируют нашу экосреду, но и удовлетворяют многие потребности экономики и общества. Безусловно, в интересах государства сохранить и приумножить этот ресурс, максимально эффективно его использовать.

Лесопользование в нашей стране строится на обоснованном научном подходе. Обеспечивается строгий баланс между вырубками и обязательным восстановлением. Это значит, что на месте рубок всегда высаживают новые леса. Например, в 2019 году только в лесном фонде Минлесхоза лесовосстановление и лесоразведение были проведены на общей площади 51,8 тыс. га. Что касается объемов заготовки, то они не превышают прироста. Лесной фонд в Беларуси не сокращается, а прирастает с каждым годом примерно на 30 млн куб.м.

- Несколько лет назад была поставлена задача перерабатывать всю древесину внутри страны. Удалось ли ее полностью выполнить?

- Деревообработкой Беларусь занималась всегда. История многих наших предприятий насчитывает 130-140 лет, а то и более. Из небольших артелей, созданных индивидуальными промышленниками в XIX веке, выросли мощные многопрофильные и высокотехнологичные деревообрабатывающие, мебельные и целлюлозно-бумажные производства. Мы сохранили то, что исторически имели, и многое сделали для развития этой отрасли и сегодня, и на перспективу.

Как отметил Президент на совещании 6 октября, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность - важнейшая стратегическая отрасль нашей экономики. Потому мы обязаны обеспечить рациональное использование лесных ресурсов с максимальным эффектом внутри страны. Нельзя отдавать кому-то такой ценный ресурс, его нужно перерабатывать самим и продавать уже готовый продукт. Потому мы провели модернизацию базовых деревообрабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром", переоснастили целлюлозно-бумажные производства. Отрасль сегодня работает на принципиально новой основе. Эффект очевиден: объем переработки только деловой древесины в стране увеличился с 10 млн куб.м до 15,7 млн куб.м в 2019 году. Экспорт лесного комплекса вырос в два раза до $2,3 млрд, его доля в общем объеме экспорта Беларуси увеличилась в 1,6 раза (с 4,3% до 6,9%). Глубина переработки сырья с 38% в 2006 году достигла 92,5% в 2019-м. Это говорит о том, что на предприятиях обеспечена практически безотходная и эффективная переработка древесины.

- Найдено ли применение на отечественных предприятиях менее востребованным видам сырья? Планируется ли создавать новые производства?

- Да, мы вовлекли в оборот ранее невостребованное низкосортное сырье. Сегодня Светлогорский ЦКК из низкокачественной хвойной древесины делает высокорентабельный и востребованный на мировых рынках продукт - сульфатную беленую целлюлозу. Используют низкосортную древесину и плитные заводы. В текущем году будет переработано более 5 млн кубометров такой древесины.

Сейчас стоит задача вовлечь в оборот недостаточно востребованные лиственные породы - осину и ольху. И мы рассчитываем, что к 2025 году только за счет создания пеллетных производств будет использовано около 3 млн куб.м такой древесины. Крупнейший пеллетный завод мощностью порядка 150 тыс. т гранул в год строится в СЭЗ "Витебск". Начать производство планируется в 2021 году. Осина будет востребована и на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда", где планируется создание дополнительного производства беленой химико-термомеханической массы (так называемой полуцеллюлозы). Проект прорабатывается с норвежскими инвесторами.

Прибыль и эффективность

- Благодаря модернизации удалось увеличить и глубину переработки древесины. Какую выгоду это приносит стране?

- О рациональности экспорта готовых изделий, а не сырья или полуфабрикатов, говорят цифры. Так, средняя цена одного кубометра древесного технологического сырья с доставкой покупателю на склад - примерно $13. А 1,65 куб.м древесины в сыром виде можно продать за $21,5. Но если из этого изготовить 1 куб.м обычной неламинированной плиты ДСП и реализовать, то можно получить уже более $100. Если взять для примера ДВП, то для производства 1 куб.м требуется 2,65 куб.м древесины. Изготовив из нее 1 куб.м плиты, мы получим в среднем $140.

Еще более яркий пример - мебель, при производстве которой добавленная стоимость порой в десятки раз выше, чем на плитном производстве. Достаточно сказать, что если при переработке одного кубометра древесины в фанеру и плиту стоимость товарной продукции в среднем составляет порядка $100, то при производстве мебели из массива древесины ее стоимость может превышать и $1000.

Потому мы делаем ставку на то, чтобы получить наибольший эффект от переработки сырья внутри страны. Для достижения этой цели еще многое надо сделать. Несмотря на уже достигнутые существенные результаты в сфере использования древесного сырья, говорить о полной эффективности работы лесопромышленного комплекса страны пока рано. Дисбалансов еще много, но и потенциала для развития тоже. Так, экспорт продукции с низкой степенью переработки еще слишком велик. Например, за девять месяцев текущего года лесхозы страны экспортировали около 2 млн куб.м щепы. Что это? Очевидный дисбаланс. Вопрос надо решать. То же касается и пилопродукции. Одно дело продавать доску, а другое - мебельный щит, готовые строительные конструкции или иную индустриальную продукцию.

- Какие еще задачи предстоит решить, чтобы повысить эффективность и прибыльность лесопромышленного комплекса?

- Сегодня предприятия концерна "Беллесбумпром" уже имеют в ассортименте около 80 видов продукции из древесины. Она успешно поставляется на внешние рынки - почти 75% экспортируется. И это доказательство того, что продукция глубокой переработки востребована не меньше, чем полуфабрикаты. И в интересах государства получать еще больше такой продукции. Для этого мы продолжаем проработку и реализацию новых проектов по созданию дополнительных перерабатывающих мощностей. Причем они ориентированы на вовлечение как первичного сырья, древесины, так и полуфабрикатов.

Мы начали производить целлюлозу, продаем ее с хорошей рентабельностью - выше 30%. Но по большому счету она является полуфабрикатом, который дальше будет переработан в бумагу, картон и конечный продукт, например, в упаковку. И мы это должны сделать сами, здесь, в Беларуси. Такая задача поставлена и уже решается. Прорабатывается реализация инвестиционного проекта по созданию бумагоделательного производства на базе Светлогорского ЦКК, а в перспективе и упаковочного. В Светлогорске можно создать крупнейший кластер целлюлозно-бумажной промышленности мирового уровня с объемом производства товарной продукции около 1 млн т в год. Более 300 тыс. т целлюлозы можно будет перерабатывать внутри страны, увеличив тем самым валовой выпуск бумаги и картона в 2,3 раза до 530 тыс. т.

Единый орган управления

- Сейчас в СМИ обсуждается возможность объединения Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром". Есть ли к этому предпосылки?

- Да, в правительстве рассматривается вопрос централизации управления лесным хозяйством и деревообрабатывающей промышленностью в качестве одного из инструментов повышения эффективности и в целом вклада лесного сектора в экономику страны. Президент уже неоднократно отмечал, что у леса должен быть один хозяин - рачительный и эффективный. Государство обладает этим ресурсом и должно получить от него максимальный эффект в единой производственной цепочке: от выращивания насаждений до комплексной и глубокой переработки древесины, иных ресурсов с получением продукции с высокой добавленной стоимостью и наращиванием ее экспорта.

В Беларуси есть лесохозяйственные учреждения, лесозаготовительные, деревообрабатывающие, целлюлозно-бумажные и лесохимические предприятия, научные и проектные организации, учреждения образования. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. Все это позволяет утверждать, что в стране может быть сформирован единый мощный комплекс.

- Какой экономический эффект может дать такое объединение?

- Государственную политику в сфере лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в Беларуси реализует концерн "Беллесбумпром". А Министерство лесного хозяйства наделено полномочиями управлять лесным хозяйством страны. Среди его основных целей и задач - охрана и защита лесов, лесоразведение и лесовосстановление. При этом Минлесхоз является самым крупным лесозаготовителем древесины в стране, а также с каждым годом наращивает объемы ее переработки в собственных деревообрабатывающих цехах (их уже 88). Создаются новые мощности, в том числе пеллетные производства. В 2019 году в цехах Минлесхоза переработано 5,47 млн куб.м древесины - на 12,4% больше, чем в 2018 году. По сути, Минлесхоз уже не является чистым регулятором сферы лесных отношений, это один из крупнейших деревообработчиков в стране. Для сравнения, предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2019 году переработали 6,3 млн куб.м древесины. Разница лишь в том, что продукция деревообрабатывающих цехов Минлесхоза - это в основном продукты первичного лесопиления, доска, погонажные изделия, щепа, пеллеты, а концерн производит товары глубокой переработки древесины, в том числе древесные плиты, фанеру, мебель, целлюлозу, деревянные дома, окна, двери.

Экспортная выручка Минлесхоза в 2019 году от продукции первичного лесопиления и некоторой части необработанной древесины составила $153,9 млн. Экспорт продукции концерна "Беллесбумпром" - $578,6 млн. Из этих цифр четко видно, что от продукции глубокой переработки выручка существенно выше. И наша цель - сделать ее еще больше. Для этого нужно объединить усилия и сконцентрироваться на наращивании объемов глубокой переработки древесины на собственных производствах.

Два ведомства являются регуляторами и крупными игроками единого лесного комплекса. Для повышения эффективности использования лесных ресурсов в Беларуси прорабатывается создание принципиально нового единого органа по управлению лесным комплексом, включающего всю производственную цепочку обращения с лесными ресурсами - от выращивания насаждений до получения готовой продукции.

- Какие задачи сможет решать этот единый орган управления?

- Новый орган управления возможно создать, наделив его функциями Министерства лесного хозяйства и концерна "Беллесбумпром". Стратегия создания профильного министерства строится на нескольких аспектах. В первую очередь необходимо повысить эффективность освоения лесных ресурсов в стране за счет комплексного использования и глубокой переработки. Нужно работать над увеличением экономического эффекта, над снижением затрат, планированием и локализацией сырьевых зон и перерабатывающих производств, формированием целевых древесных ресурсов определенных качественных характеристик, оптимизацией логистики, технологических цепочек, систем управления, кооперации снабженческих и маркетинговых структур. Необходимо обеспечить максимальную загрузку имеющихся перерабатывающих мощностей и создавать новые производства, ориентированные на выпуск конечного продукта. В числе приоритетных задач создаваемого ведомства должны быть и уход от экспорта полуфабрикатов из древесины, и наращивание поставок за рубеж продукции глубокой переработки (мебели, древесных плит, бумаги и картона, деревянных домов, строительных конструкций, окон, дверей, продуктов лесохимии).

Единое ведомство может стать структурой, позволяющей более полно использовать все ресурсы внутри страны. Чем больше полезного продукта будет получено при переработке древесины, тем более эффективной будет его работа.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
деревообработка лесное хозяйство
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