ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 июля 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:01 Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19 В мире
17:32 Экскурсия по Буйничскому полю, праздник спорта и концерты - как Могилев отмечает День Независимости Регионы
17:08 Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля В мире
16:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 49 909 пациентов с COVID-19 Общество
16:27 Образовательный фонтан к празднику с надеждой на отклик в сердцах белорусов Регионы
15:39 Станцию обезжелезивания открыли в Марковичах Гомельского района Регионы
15:31 Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей Политика
15:24 ФОТОФАКТ: Минчане празднуют День Независимости Регионы
15:19 Депутат: важно дорожить своей страной и ценить то, что имеешь Общество
15:14 Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП В мире
15:04 Совет ЕЭК рассмотрит доработанный проект стратегии развития евразийской интеграции Общество
14:57 ФОТОФАКТ: В Могилеве празднуют День Независимости Регионы
14:55 Дом для многодетных семей построили в Юбилейном Гомельского района Регионы
14:41 ФОТОФАКТ: Митинг в честь Дня Независимости прошел на Буйничском поле Регионы
14:25 ЕАЭС и Израиль могут заключить соглашение о зоне свободной торговли в этом году В мире
14:20 Белорусам надо гордиться достигнутым за годы независимости - Лис Регионы
14:10 Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции В мире
14:08 Савиных: День Независимости - праздник благодарности, гордости и ответственности Политика
14:02 ФОТОФАКТ: В Минске работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения Регионы
13:47 Минское "Динамо" погасило задолженности перед хоккеистами Спорт
13:40 Житкевич: счастье - жить в свободной и независимой стране Общество
13:40 ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Независимости Регионы
13:37 Наша независимость основана на заслугах поколения победителей - Заяц Регионы
13:27 В Витебске открыли новую Доску почета Регионы
13:23 Рапота в День Независимости пожелал процветания и динамичного экономического развития Общество
13:13 Мезенцев: для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и суверенитет Общество
12:59 Мясникович: за годы суверенитета Беларусь сумела построить самодостаточную экономику Экономика
12:48 Многофункциональный спортивный комплекс после реконструкции открыли в Гомеле Регионы
12:45 В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ "Мать и дитя" Общество
12:41 Гайдукевич: самое страшное - начинать сначала, а совершенствовать, двигаться вперед гораздо лучше Общество
Все новости
Все новости
Интервью
03 июля 2020, 16:27
Тимур Козинцев

Образовательный фонтан к празднику с надеждой на отклик в сердцах белорусов

Тимур Козинцев
Тимур Козинцев
Старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International ПАО Сбербанк

К праздникам принято дарить подарки. Необычный сюрприз ко Дню Независимости Беларуси решило сделать российское ПАО Сбербанк. О том, что это за подарок и как развивается сотрудничество Беларуси со Сбербанком, корреспондент БЕЛТА побеседовал со старшим вице-президентом, руководителем блока Sberbank International ПАО Сбербанк Тимуром Козинцевым.

- Беларусь 3 июля отмечает свой главный государственный праздник - День Независимости. К этой дате Сбербанк приготовил для белорусской столицы подарок. Что это и как родилась идея?

- Прежде всего я хочу поздравить всех жителей Беларуси с праздником. Это важный день для страны - нашего партнера по Союзному государству, который традиционно отмечается с большим, славянским размахом. Сама идея приурочить подарок группы Сбербанк именно к этому празднику родилась год назад - во время традиционного ежегодного визита нашего лидера Германа Грефа в Беларусь. Тогда на встрече с Президентом Александром Лукашенко была достигнута договоренность о том, что фонтан должен быть построен и торжественно открыт именно 3 июля 2020 года.

Известно, что Сбербанк активно инвестирует средства в образовательные программы, в развитие будущих поколений, и одним из ярких примеров реализации этих инициатив стала программа по открытию образовательных фонтанов. Эта технология уникальна и позволяет транслировать изображения с образовательной составляющей на водный экран с помощью лазера. Хочу подчеркнуть, наш фонтан в Минске - это первый подобный проект, реализованный Сбербанком за пределами России, и самый масштабный из всех ранее созданных: сооружение на воде впечатляет своими размерами - это около 1,5 тыс. кв.м и 224 струи. Уверен, что этот фонтан станет символом новых технологий в обустройстве городского пространства. Я надеюсь, что уже в скором времени наш подарок станет местом притяжения туристов и жителей страны.

- Это не первая гуманитарная акция Сбербанка в Беларуси. Почему банк считает необходимым их делать?

- Мы работаем в большой международной группе и хорошо осознаем нашу социальную ответственность перед странами, в которых присутствуем. Сбербанк тратит значительные средства на социальные проекты по созданию, поддержанию и развитию благоприятной, современной среды. В какой-то степени мы считаем это своей миссией.

2020 год стал определенным испытанием для всех нас - я имею в виду пандемию, с которой столкнулся мир. Мы, наверное, были одними из первых, кто осознал серьезность угрозы и оперативно предпринял все необходимые меры не только по закупке средств индивидуальной защиты, но и по беспрецедентному по скорости и масштабу переходу всего банка на удаленный режим работы с абсолютным сохранением стабильности и качества обслуживания клиентов. БПС-Сбербанк передал портативный аппарат ИВЛ, а также другое реанимационное оборудование для 6-й городской клинической больницы Минска. Дочерняя компания банка ЗАО "Сервис Деск" также оказала спонсорскую помощь различным учреждениям здравоохранения Минска и других городов. Если говорить об образовательной составляющей в работе Сбербанка, то помимо целого ряда крупных культурных мероприятий, которые мы поддержали в Беларуси, не могу не упомянуть, что с июня 2019 года фонд "Новая школа", учрежденный БПС-Сбербанком, реализует программу "Учитель для Беларуси", цель которой - дать детям из простых сельских школ и не только образование с учетом самых современных методов и новаций.

Считаю, что только так, через погружение в социальные вопросы, с полным пониманием того, что и для кого ты делаешь в стране, можно развивать международный бизнес. Надеюсь, что наша поддержка находит отклик в сердцах белорусов.

- Сбербанк активно сотрудничает с Беларусью. Какие совместные проекты сейчас реализуются? Каковы объемы их финансирования?

- Сбербанк - давний и надежный партнер Беларуси. Мы работаем на рынке уже более 10 лет и являемся крупнейшим иностранным инвестором в экономику республики с объемом инвестиций более $3 млрд. Беларусь была и остается для Сбербанка одним из важнейших рынков присутствия, и мы как акционеры в целом довольны теми результатами, которые демонстрирует наш дочерний банк БПС-Сбербанк. У нас неплохие для рынка показатели операционной эффективности с ROE 19% и CIR 45%. Банк растет, и если посмотреть динамику за три года, то кредитный портфель БПС-Сбербанка вырос на 53% и составил 3,2 млрд белорусских рублей. Мы также понимаем серьезную роль малого предпринимательства в современной экономике. Кредитный портфель сегмента малого и микробизнеса вырос за три года почти на 50%, а физлиц - на 83%. Сегодня 700 тыс. юридических и физических лиц являются активными клиентами нашего дочернего банка, при этом более 60% клиентов сегодня предпочитают активное использование именно мобильного банка.

Ни для кого не секрет, что сегодня Сбербанк является лидером технологических изменений. Поэтому наш БПС-Сбербанк активно использует технологии российского акционера, являясь своеобразным проводником и технологическим мостом обмена лучшим опытом между нашими странами. Отдельно хочу отметить, что в Беларуси серьезный собственный IТ-ландшафт, и в синергии с локальными IТ-специалистами наш дочерний банк активно "идет в цифру", предоставляя клиентам самые современные сервисы.

Уже сегодня более 50% наших продаж проходят в digital-формате, когда для получения услуги клиенту не нужно идти в отделение банка. Именно в таком формате мы видим будущее банковского сектора и дальнейшее развитие IТ. Второй важный вектор развития - построение экосистемы новых небанковских услуг и сервисов, в том числе путем партнерства с локальными игроками. В России достоинства экосистемы оценили уже миллионы людей, и мы считаем возможным масштабирование данного опыта на страны нашего присутствия, включая Беларусь, где, на наш взгляд, имеется высокий потенциал в первую очередь в сферах логистики, доставки еды и развлечений.

- Какие новые проекты сегодня предлагает БПС-Сбербанк?

- Я прежде всего хочу остановиться на тех изменениях, которые обычный клиент Сбербанка в Беларуси как физическое лицо или как предприниматель в мае - июне текущего года получил в пользование. Так, клиенты могут ощутить удобство сервиса денежных переводов в Россию по номеру телефона, причем весь процесс от отправки денег до их получения занимает менее минуты. Кроме того, клиент через приложение может в несколько кликов из любого удобного ему места самостоятельно открыть депозит или оформить страховку от коронавируса, которая покрывает широкий спектр рисков.

Помимо этого, новый функционал мы сформировали и для корпоративных клиентов. Это внедрение полноценной электронной цифровой подписи, онлайн-заказ бизнес-карты, перевод дохода на личную карту индивидуального предпринимателя, а также ряд других новшеств. Сейчас мы работаем по дизайну нового продукта уже в формате экосистемы и планируем в августе запустить пилот. Для нас крайне важно идти вперед, развиваться и инвестировать в будущее. Мы высоко ценим то доверие, которое белорусы оказывают Сбербанку в своей стране.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-

Теги
банки Минск
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси
Владимир Макей
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси
Владимир Макей
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси
Из-за проступков одного человека вид спорта страдать не должен
Виктор Шершуков
Из-за проступков одного человека вид спорта страдать не должен
Экс-главный тренер "Минчанки": время подзарядить батарейки
Виктор Гончаров
Экс-главный тренер "Минчанки": время подзарядить батарейки
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Мировые лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
Беларусь отмечает День Независимости (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Топ-новости
В Беларуси выздоровели и выписаны 49 909 пациентов с COVID-19
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей
Дипломаты от имени Президента Беларуси передали два трактора будущим специалистам аграрной отрасли Узбекистана
ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Независимости
Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась
ФОТОФАКТ: В Могилеве празднуют День Независимости
ФОТОФАКТ: В Минске работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения
День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА
Зась: независимость и благополучие не падают с неба, над этим нужно работать каждый день
ФОТОФАКТ: Патриотическое шествие "Беларусь помнит" в Минске
ФОТОФАКТ: В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню
Дожди с грозами и до +28°С ожидаются в Беларуси 4 июля
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.