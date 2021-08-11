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11 августа 2021, 11:31
Владимир Шантарович

Осталось ощущение недосказанности - Владимир Шантарович о выступлениях гребцов в Токио

Владимир Шантарович
Владимир Шантарович
Главный тренер национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ

В Японии белорусские гребцы, как и на Олимпийских играх в 2016 году, завоевали одну медаль. Снова отличилась женская байдарка-четверка - Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. В Рио-де-Жанейро наши девчонки взяли бронзу, а сейчас - серебро. После возвращения национальной команды по гребле на байдарках и каноэ домой мы поговорили с ее главным тренером Владимиром Шантаровичем и узнали, как он оценивает выступление и что не получилось в женской байдарке-двойке, от которой ждали медали.

- Владимир Владимирович, какие эмоции после Олимпиады?

- Осталось ощущение недосказанности, недоделанности. Ехали за двумя медалями - это была программа-минимум. И мы реально могли их взять: рассчитывали в первую очередь на женское звено, на них делали ставку. Однако не все получилось. Мы - лучшая команда мира в 2019 году и должны более достойно выступать. Могли удивить мужчины в байдарке-четверке, у которых было задание подстраховать девочек и заехать в 3-5-е место. С этим они в целом справились.

- Многие ждали медали от Ольги Худенко и Марины Литвинчук в двойке, но они заняли только 6-е место. Что произошло?

- Я не буду вдаваться в тонкости. То ли это "распальцованность", то ли девочки не поняли вообще, куда попали: на Олимпиаду, чемпионат мира или чемпионат Беларуси. Я пока не вникал в подробности, в новом сезоне разберемся. Одно скажу: в тот день не было мобилизации, которая должна присутствовать на Олимпийских играх. Возможно, харизмы не хватило. В любом случае это не тот результат, которого все ждали. Девочки - участницы трех Олимпиад и должны были выступить лучше.

Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Фото Дениса Костюченко, НОК
Марина Литвинчук и Ольга Худенко. Фото Дениса Костюченко, НОК

- Стало ли неудачное выступление в байдарке-двойке причиной провала Худенко и Литвинчук в одиночке?

- Считаю, что решение поставить их на одиночку - стратегическая ошибка старшего тренера. Многие не поняли, зачем вообще было это выступление? Для чего? Даже при попадании в финал они могли бороться только за 6-8-е место.

- Байдарка-четверка тоже не обошлась без сложностей. В предварительном заезде девочки заняли третье место и не сумели напрямую пробиться в полуфинал, из-за чего пришлось проходить через четвертьфинал.

- Ничего страшного не случилось. Это все согласовано со стратегией подготовки: пройти первый заезд ровно, во втором сделать акцент на начало, а третья сборка шла уже с максимальным прохождением. Шел поиск решений конкретно под соперников - Новую Зеландию и Польшу. О свержении гегемонии победителей речь не шла. Хотели показать достойное выступление в пределах 1-3-го места, но чем ближе к "единичке", тем лучше. И тактика себя оправдала.

Белорусская женская байдарка-четверка - Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук
Белорусская женская байдарка-четверка - Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Марина Литвинчук

- Была близка к медали мужская байдарка-четверка, ставшая пятой на дистанции 500 метров. Могли Никита Бориков, Владислав Литвинов, Алексей Мисюченко и Дмитрий Натынчик дотянуть до медали?

- Вполне. По всем камерам 430 метров они шли то вторыми, то третьими. Но и так выступили достойно. Там загребному - 20 лет, третьему номеру - 24 года. В плане у них стояло 3-5-е место, с задачей справились. Способны были удивить в двойке Никита Бориков и Олег Юреня на дистанции 1000 метров. Могла состояться медаль, но подвели технические неполадки у лодки. Она ушла в левую сторону и где-то после 600 метров ребята одним бортом вести уже не могли. А так они вернулись бы домой с медалями. Сильнейших, чем белорусы, на канале не было: ни австралийцев, ни немцев. Теперь ребята хотят себя показать и реализовать на чемпионате мира в Дании, который пройдет через четыре недели.

- Ждали хорошего выступления от Елены Ноздревой в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, но она не смогла пробиться в решающий финал. В чем причина?

- Лене Ноздревой нужно опуститься на землю и вернуться в 2019 год. Она все прогуляла. Полтора года человек дрейфовал в океане и даже SOS не кричал. Лена не поняла, к какому соревнованию ей нужно готовиться. В 2019 году она на голову была сильнее украинки (Людмилы Лузан, взявшей в Токио бронзу). Сейчас она вторая-третья, а Лена в финал не попадает. Нозревой нужно разобраться в себе. Она не понимает смысла своей спортивной жизни, при этом нельзя сказать, что Лена "зазвездилась". Она очень талантливая и способная. Но ей нужно вернуться в ту полярность, которая соответствовала бы ее кондициям - чемпионка мира, рекордсменка. Если Лена разберется с собой, то всем будет мало места на пьедестале.

Елена Ноздрева
Елена Ноздрева

- Может, далеко забегаю, но кто способен выстрелить через три года в Париже?

- Ребята на байдарке-четверке перспективные, Олег Юреня и Никита Бориков обязательно поборются за медали. Что касается девочек, то начинается учебно-тренировочный сбор. Кто приедет, тот и настроен на Париж. Я с ними побеседую, узнаю, что они думают.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

Теги
гребля на байдарках Олимпиада Япония
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