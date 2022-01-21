Республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси" стало лауреатом премии Президента "За духовное возрождение" за реализацию социально значимых проектов, направленных на формирование гражданского самосознания и укрепление государственного суверенитета. Объединению всего лишь год, но эти инициативные люди с активной жизненной позицией внесли весомый вклад в укрепление белорусской государственности. О единомышленниках, воспитании молодежи и новых проектах корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя "Патриотов Беларуси" Анна Харута.

- "Патриоты Беларуси" - самое молодое общественное объединение страны. Как вообще возникла идея его создать? С чего все начиналось?

- Еще в 2020 году главной целью патриотов стало объединение людей по всей стране. Ни для кого не секрет, что началось все с автопробегов с государственной символикой, которые собрали единомышленников, не стесняющихся выражать свою позицию открыто, поддерживать действующую власть. Буквально с первых акций мы поняли, что нас окружают активные и инициативные люди, которые всей душой болеют за будущее своей страны и готовы прилагать все силы для ее развития. Многие стали к нам обращаться со своими идеями и проектами, которые мы старались помочь реализовать. Довольно стремительно наше движение стало масштабироваться, увеличивалось количество людей, акций, начали выделяться отдельные направления деятельности, что неизбежно подвело нас к регистрации республиканского общественного объединения.

Премия "За духовное возрождение" присуждена республиканскому общественному объединению "Патриоты Беларуси"

- Ваш знаковый проект - автопробеги "За единую Беларусь!". Верили, что единомышленников будет много?

- С самого начала было непросто. Первую неделю после выборов, в разгар оппозиционных митингов, большинство людей пребывало в состоянии шока, было сложно поверить, что это происходит с нашей страной. Переломным моментом стал провластный митинг 16 августа. Он послужил своего рода толчком к тому, что молчать больше нельзя, нужно действовать и помогать силовикам защищать свою страну.

Спустя несколько дней мы присоединились к акции в поддержку Александра Григорьевича на станции метро "Могилевская". Там же впервые появился наш "Беларусьмобиль" с колонкой, из которой звучала культовая песня "Саня останется с нами". Вокруг автомобиля моментально собралось большое количество людей, все были настолько рады встрече с единомышленниками, что долго не могли распрощаться. Атмосфера воодушевила, и родилась идея провести автопробег с государственной символикой. Бросили клич в провластные Telegram-каналы и буквально сразу получили неимоверный отклик.

Можно сказать, что автопробеги - наш фундаментальный и самый масштабный проект. Зародился он в сложное время, объединяя под своим крылом единомышленников со всей страны. Он установил добрую традицию для всех участников, наполненных духом единства и патриотизма, путешествовать вместе по разнообразным маршрутам нашей красивой страны.

- В итоге сколько городов удалось объехать?

- На сегодняшний день мы объехали практически всю Беларусь. С автопробегом "Символ Единства", приуроченным ко Дню народного единства, мы посетили все 118 районов республики. Уверены, что еще есть что посмотреть, о чем узнать и чем восхититься. Поэтому, если куда-то пока не доехали, то со временем обязательно посетим.

- Поддерживаете контакты с участниками?

- Да, конечно. Кто-то и сам не дает забыть о себе, так как понимает, что в определенном мероприятии или проекте может быть полезен.

- Какие еще проекты у вас в планах?

- Новых проектов действительно много. В планах дать развитие нашему историко-патриотическому проекту "Голоса войны". В настоящее время на территории нашей республики находится более 40 тыс. захоронений времен Великой Отечественной войны. Однако мало кто знает их историю, а тем более не может даже представить, что пришлось пережить нашим предкам. Мы хотим дать людям возможность узнать историю этих мест, окунуться в воспоминания солдат, которые будут отцифрованы и размещены на интернет-платформе. Особенность данного проекта в том, что реальные истории о событиях войны можно будет услышать от первого лица в формате аудиозаписи.

Одним из проектов на перспективу также является уникальный кинологический центр "Территория хаски". Планируется создание самоокупаемого кинологического центра для реабилитации, социализации бездомных собак, в том числе северных пород. В настоящее время у нас в стране отсутствует подобная практика, и нет понимания, как поступать с бездомными животными, кроме отстрела.

Также планируем реализовать проект "Территория кислорода". На сегодняшний день на территории нашей страны многие парки, скверы, овраги и лесопарковые зоны нуждаются в благоустройстве и озеленении. Основной идеей проекта является привлечение специалистов по ландшафтному дизайну - студентов учреждений образования для разработки проектов по озеленению в качестве отчетных, курсовых и дипломных работ.

Ну и, конечно же, не забываем о действующих направлениях работы. Это, например, образовательные семинары "Открытая кафедра", социальный проект "Рядом с нами", историко-образовательный фестиваль "Шаг в историю".

- Что для вас значит патриотизм? Вообще патриотами рождаются?

- Патриотизм - прежде всего воспитание. Воспитание граждан и общества в духе любви и уважения к своей Родине. Однако любовь не должна быть фанатизмом. Мы должны научиться видеть недостатки, чтобы воспользоваться своей возможностью их исправить или повлиять на них. Патриотизм у детей и молодежи, помимо прочего, должен взращиваться в семейной обстановке вместе с правильными жизненными ценностями и убеждениями. Молодой человек должен знать, что ответственность за будущее и процветание своей Родины он несет независимо от того, какое положение в обществе он занимает.

- Сколько сейчас членов в вашей организации и как в нее вступить?

- На данный момент количество членов общественного объединения составляет около 1 тыс. человек. Вступить в ряды довольно просто. Необходимо написать заявление, приложить копию паспорта и квитанцию об оплате вступительного взноса. Отправить документы можно по почте либо передать лично в приемные дни. Со всей подробной информацией можно ознакомиться в наших мессенджерах и социальных сетях.

Участники Республиканского автопробега “За единую Беларусь!" посетили Дворец Независимости

- Какая патриотическая работа проводится с молодежью? На ваш взгляд, когда ее нужно начинать?

- Патриотическим воспитанием детей необходимо заниматься со школьной скамьи. Одна из важнейших задач современной школы - развивать и формировать личность, вырабатывать у школьников чувство гордости за свою Родину и свой народ. В рамках патриотического воспитания молодежи на постоянной основе проводятся интерактивные уроки истории. Нашими реконструкторами на территориях школ организуются уникальные экспозиции, состоящие из подлинных исторических предметов, которые позволяют узнать больше об истории нашей страны.

- Страна готовится к референдуму по обновлению Конституции. На ваш взгляд, какие важные моменты отражены в проекте Основного закона?

- Их много: сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций, а также исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ведь мы не имеем права допустить искажения фактов об одной из самых страшных глав в нашей истории. Одним из важнейших моментов, отраженных в новой редакции Конституции, является придание конституционного статуса ВНС, который станет высшим представительным органом народовластия. Отрадно и то, что наше государство по-прежнему останется социально ориентированным и направленным на защиту и укрепление института семьи. В целом считаем, что к обсуждению новой редакции Конституции нужно подойти ответственно и осознанно. Действительно оценить необходимость включения или исключения тех либо иных пунктов.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-