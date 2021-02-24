Более чем за год работы в условиях пандемии накопилось много данных литературы, касающихся происхождения вируса SARS-CoV-2, диагностики, лечения, профилактики, но не всегда они подтверждаются практикой. Поэтому важно проанализировать публикации с позиций собственного опыта. О влиянии коронавирусной инфекции на организм, отдаленных последствиях и действенной профилактике корреспонденту БЕЛТА рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Эдуард Доценко.

- Эдуард Анатольевич, на ваш взгляд, вторая волна оказалась тяжелее первой?

- Вторая волна (осень 2020 года - январь 2021-го) протекала тяжелее из-за того, что возраст заболевших стал существенно выше. Если весной прошлого года в основном болели молодые люди (до 55 лет), то сейчас очень много "70 плюс", то есть тех, кто имеет сопутствующую патологию сердца, крови, онкологию и т.д. Пациенты до 30 лет поступали в стационар редко.

Пандемия COVID-19 пока развивается в соответствии с эпидемиологическими законами. Уже сейчас следует готовиться к третьей волне. Какой она будет - легче или тяжелее, повлияет ли на ее характер мутация вирусов, проведение вакцинации, - неизвестно.

- Изменилась ли клиническая картина у пациентов с COVID-19 во вторую волну? Какие особенности вы бы отметили?

- Во-первых, у многих пациентов стала появляться двухфазность течения болезни: после нескольких дней простудных явлений следует период благополучия, а затем на 8-12-й день болезни состояние может резко ухудшиться: поднимается температура до 40 градусов, снижается сатурация крови и т.д. Во-вторых, существенно увеличилось количество пациентов с кишечными симптомами - диареей, которая трудно поддается коррекции. В-третьих, возросло число пациентов с кожными проявлениями.

По данным зарубежной литературы, приблизительно у 80% инфицированных заболевание протекает в форме острой респираторной вирусной инфекции: высокая температура, разбитость, выраженная слабость, заложенность носа (реже - выделения из носа), головная боль, потеря обоняния, сухой кашель.

Приблизительно у 20% инфекция затрагивает легкие. У таких пациентов развивается пневмония, и они нуждаются в госпитализации. Хотя пневмония в данном случае термин не совсем верный, на самом деле он неточно отражает то, что происходит в легких. Пока другого термина не придумали, мы вынуждены говорить о ковидной пневмонии и объяснять пациентам, что антибиотики в этом случае не нужны.

- Большинство больных коронавирусной инфекцией может лечиться дома, однако при этом надо тщательно следить за своим состоянием. На какие показатели следует обращать особое внимание?

- Необходимо регулярно измерять сатурацию, которая должна быть не менее 95%. Важно следить за дыханием: его частота не должна превышать 20 дыхательных движений в минуту, не должно быть ощущения затрудненного дыхания. Также следует следить за температурой тела: она в течение нескольких дней может превышать 38 градусов, но должна хорошо контролироваться нестероидными противовоспалительными препаратами. Если появляются отклонения, показана госпитализация.

- Изучено ли влияние коронавирусной инфекции на организм человека?

- Что происходит в организме инфицированного вирусом SARS-CoV-2, точно неизвестно. У большинства пациентов наблюдается классическая вирусная инфекция. У меньшей части пациентов события могут развиваться, по всей видимости, по двум сценариям.

Во-первых, возможен цитокиновый шторм. Цитокины - это регуляторные белки иммунной системы, они синтезируются у здорового человека, а любая инфекция приводит к их повышенной продукции. Отсюда лихорадка, мышечные и головные боли, слабость. В некоторых случаях развивается неконтролируемый, избыточный синтез цитокинов, что вызывает повреждение внутренних органов, так называемый цитокиновый шторм. Клинически это проявляется как синдром системного воспалительного ответа (мультисистемное воспаление). Это угрожающее жизни состояние, которое требует неотложных медицинских мероприятий. Диагностировать его можно по клиническим (температура тела более 39 градусов, внезапное снижение сатурации и т.д.) и лабораторным данным (резкое нарастание С-реактивного белка, интерлейкина 6 и др.).

Второй сценарий - возникновение микротромбозов. У пациентов появляются тромбозы мельчайших сосудов, что приводит к поражению почек, легких, головного мозга, вплоть до развития мультисистемного васкулита. Микротромбозы при коронавирусной инфекции очень коварны, поскольку затрагивают мелкие сосуды, плохо диагностируются и хуже поддаются воздействию антикоагулянтных препаратов.

- Какие методы применяются сегодня для диагностики инфекции COVID-19?

- Мы обращаем внимание на клиническую картину с учетом возможного контакта с больным человеком. Проводится лабораторное обследование методом ПЦР назофарингеального мазка (для обнаружения ДНК вируса или антигенов вируса), определяются антитела к вирусу класса IgM (болезнь) и IgG (переболевший).

В ряде случаев показана компьютерная томография легких. При коронавирусном поражении легких развивается типичная картина интерстициальной пневмонии. При этом мы можем оценить объем поражения легких. На ранних стадиях заболевания рентгенография легких малоинформативна. Компьютерная томография - самый высокоинформативный метод диагностики поражения легких при инфекции COVID-19, однако повторять его каждые несколько дней или недель без особых клинических показаний смысла нет. Если температура и сатурация нормальные, одышки нет, давать дополнительную лучевую нагрузку на организм нецелесообразно.

Общий анализ крови неспецифичен для коронавирусной инфекции, но имеет значение для оценки динамики заболевания. При COVID-19 характерны небольшое повышение количества лейкоцитов в периферической крови, увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов и снижение числа лимфоцитов, вследствие чего резко возрастает соотношение нейтрофилы/лимфоциты.

Выполняя биохимический анализ крови, важно отследить динамику С-реактивного белка, ферритина, D-димеров (маркера тромбоза).

- Какие препараты доказали свою эффективность в лечении коронавирусной инфекции?

- Лекарств, которые воздействуют на вирус SARS-CoV-2 (подобно осельтамивиру, который влияет на вирус гриппа), не существует, за исключением препарата "Ремдесивир", который предотвращает размножение вируса на самых ранних этапах инфицирования.

На амбулаторном этапе лечить COVID-19 антибиотиками не следует. Бесполезно применять "Ингавирин", "Арбидол", "Осельтамивир", "Интерферон" в нос. Можно принимать жаропонижающие (предпочтительно парацетамол), также показано обильное питье.

В стационаре есть несколько групп препаратов, эффективность которых (с некоторыми оговорками) доказана. Так, глюкокортикостероиды, тоцилизумаб подавляют цитокиновый шторм, "Ремдесивир" подавляет репликацию вируса (эффективен до пятого дня болезни). Для профилактики тромбоза назначают антикоагулянты. В качестве дополнительных методов лечения назначают дезинтоксикационную терапию, жаропонижающие средства и др.

- С какими последствиями COVID-19 могут столкнуться пациенты?

- У большинства пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, последствий не наблюдается, однако у части из них достаточно долгое время симптомы могут сохраняться. Появился термин "постковидный синдром", или Long COVID. По нашим наблюдениям, которые совпадают с мнением зарубежных коллег, постковидный синдром встречается приблизительно у 20% переболевших. Симптомы могут продолжаться до 12 недель, в более редких случаях - более 12 недель. Это слабость, одышка, чувство неполного вдоха, тяжесть за грудиной, головные боли, боли в мышцах, суставах, потеря обоняния, искажение запаха, вкуса. Также возможны потеря волос, выпадение зубов, редкие сосудистые, везикулярные проявления на коже. В некоторых случаях появляются скачки давления, аритмия, тахикардия, потеря памяти, тревога, панические атаки, диарея, субфебрильная температура.

В своей практике мы чаще встречались с сохранением повышенной температуры тела - обычно не более 37-37,2 градуса, сохранением чувства нехватки воздуха, скачками давления, аритмией. У пациентов были и психологические нарушения, панические атаки, бессонница, нарушение памяти. В мире создаются специальные центры реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

Отдельно надо обратить внимание на применение препаратов, понижающих свертывание крови. У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, на протяжении некоторого времени сохраняется повышенный риск тромбообразования, поэтому необходим прием специфических лекарств в среднем в течение полутора месяцев после выздоровления.

- Какие внутренние органы могут быть затронуты коронавирусной инфекцией?

- Кроме легких, у пациентов с инфекцией COVID-19 могут поражаться другие органы. Наиболее часто страдают почки (в моче появляется белок), печень (повышаются печеночные ферменты), кожа (сыпь), сосуды головного мозга (панические атаки, бессонница). Практически у всех пациентов повышается уровень глюкозы в крови. У большинства функции внутренних органов восстанавливаются к моменту выписки из стационара (приблизительно через 2 недели), в то же время у некоторых пациентов с сопутствующей патологией восстановление может затянуться надолго.

Неизвестны отдаленные последствия (через 1, 2, 3 года) тех нарушений, которые имели место в разгар болезни.

- Как долго сохраняется иммунитет после COVID-19?

- Неизвестно. Зарубежные данные говорят о 8 месяцах, наши наблюдения свидетельствуют о 6 месяцах после перенесенной инфекции. Однако надо помнить, что противовирусный иммунитет определяется не только специфическими антителами к вирусу, но и специфическими лимфоцитами, которые могут сохраняться гораздо дольше.

- Изменились ли рекомендации по профилактике?

- Вирус COVID-19 обладает очень высокой контагиозностью, она выше, чем у ранее известных вирусов. Заражение происходит при близком контакте с больным человеком и/или контакте грязных рук со слизистыми оболочками (когда трогаем лицо, нос). Поэтому следует избегать мест скопления людей (концерты, собрания, митинги, дни рождения и т.д.). Стала типичной ситуация, когда пациенты привозят вирус из домов отдыха, санаториев. Помните, что "чистых" больниц сейчас нет, и госпитализироваться без нужды, чтобы "прокапаться", "подлечиться", значит подвергать себя неоправданному риску заражения COVID-19.

Как бы ни обижались пожилые люди, избегайте контактов с ними. Риск того, что дети, внуки принесут инфекцию родителям, бабушкам и дедушкам, крайне высок.

Носите маски, еще лучше - респираторы. Маска не защитит на 100% от инфекции, но снизит количество вирусных частиц, которые могут попасть в организм, а чем меньше вируса - тем легче будет протекать болезнь. Кроме того, маска защищает лицо от прикосновения грязных рук. Кстати, китайские исследователи сообщили, что люди, которые носят очки постоянно, болеют меньше, по всей видимости, потому, что меньше трут глаза.

Носите с собой санитайзер или алкогольсодержащие растворы. Каждый час старайтесь обрабатывать руки и всегда - после пребывания в общественном месте.

Американские исследователи рекомендуют ежедневный прием витаминного комплекса, включающего цинк, аскорбиновую кислоту и витамин D.

И, наконец, последнее. Весной 2020 года большинство серьезных исследователей относилось скептически, а в последние недели февраля 2021 года появились подтверждающие данные о том, что важно после каждого похода на улицу промывать нос обычным физиологическим или мыльным раствором.

По всей видимости, инфекция COVID-19 останется с нами надолго, если не навсегда. По прогнозам американских ученых, и 2022 год мы встретим и проведем в масках. Безопасность каждого из нас, наших пожилых родственников во многом зависит от нас. Берегите себя!

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