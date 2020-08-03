Психологические причины панических атак: две точки зрения

Реальность состоит в том, что уровень тревоги циркулирующей в социуме значительно увеличился. Надо заметить, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире никого не оставила равнодушным.

Постоянный фон тревоги в обществе уже сейчас приводит к резкому увеличению числа депрессий, панических атак, обсессивно-компульсивных расстройств, психосоматических заболеваний. Ограничение социальных контактов, необходимое по эпидемиологическим показаниям, снижение двигательной активности и пр. никак не приводят к росту психического здоровья. Возникает резонный вопрос, а что делать со всем этим? Как не допустить, чтобы тревога развилась в психическое расстройство? Как отличить нормальную тревогу от патологической?

На эти вопросы редакция попросила ответить известного специалиста в области гипноза психолога Геннадия Иванова (Россия, Москва) и гипноза врача психотерапевта, психиатра-нарколога Николая Суровцева (Беларусь, Молодечно). Вы спросите почему именно их? Скажем так, специалистов разбирающихся в гипнотехниках не так уж и много, а редакции показался интересным тандем из психолога и врача психотерапевта, работающих в том числе и в сфере гипноза.

Почему именно гипноз? Все же психика человека во многом иррациональна. Ведь логически человек и сам понимает, что ему бояться вроде незачем, а иррациональная часть психики все доводы логики отрицает. Это как если бы вы прошли вначале по бревну на малой высоте и убедились, что способны это легко сделать, но тоже самое бревно на высоте девятиэтажного дома сможет стать неодолимым препятствием, несмотря на знание того, что вы по нему уже проходили. И сознательно человек может и знать, что беспокоиться не о чем, но при этом чувствовать тревогу, с которой не может справиться.

Николай Суровцев: - Начнем с того, что тревога является естественным чувством опасения относительно угрозы, которое позволяет ее заметить и принять необходимые меры. Патологические состояния характеризуются переживаниями, несоответствующими причине, которые являются источником страданий и нарушают функционирование организма.

Николай Суровцев

Геннадий Иванов: - Да, да. Тревога и тревожность - довольно частый запрос у психологов. Тревога есть практически у всех людей. Следует различать тревогу и страх. Страх - это когда мы боимся чего-то конкретного. Например, боязнь собак, самолетов, высоты и т.д. То есть мы точно знаем, чего боимся. Тревога - это когда мы боимся чего-то, но не знаем чего. Еще ничего не случилось, а мы уже волнуемся - “вдруг?” Тревога становится патологией тогда, когда, во-первых, для ее появления нет никаких оснований или этих оснований недостаточно. И когда уровень этой тревоги настолько высок, что вместо того, чтобы помогать человеку собраться, он мешает жить, вот в такой момент и возникает паническое состояние, по-другому - паническая атака.

Николай Суровцев: - Приступы паники связаны с восприятием человеком себя в различных жизненных ситуациях. Люди с паническими атаками обладают повышенной чувствительностью к сигналам своего тела и неверно их интерпретируют, преувеличивая исходящую от них опасность.

В случае панического приступа эта информация воспринимается как запредельно критическая и человек действительно начинает верить в то, что он сходит с ума или умирает. В результате сигналы тела еще больше окрашиваются в черные тона: "я не могу дышать", "мое сердце сейчас разорвется" и так далее.

В итоге запускается следующий механизм:

1. Стрессовое событие.

2. Развитие телесной реакции на стресс (например: пот, жар, сердцебиение, трудно дышать и т.д.).

3. Драматизация ("Это сердечный приступ! Я умру!").

4. Негативные эмоции (тревога, страх, паника).

5. Компенсаторное поведение (поиск помощи, избегание одиночества, бесконечные дообследования).

6. Последствия (тревожное ожидание нового приступа, "обереги", избегающее поведение, проблемы с общением из-за недопонимания окружения).

- Что такое вообще паническая атака?

Генадий Иванов: - Паническая атака - это приступ тревоги или страха, часто сопровождающийся сильным сердцебиением, учащенным пульсом, головокружением и прочими физическими симптомами. ПА - это результат хронической перегрузки нервной системы волнениями, страхами и стрессом. И, как правило, они являются результатом неправильного образа жизни человека - хронического недостатка сна и отдыха, постоянного стресса, привычки нервничать по любому поводу, пессимистического настроя, внутренних психологических конфликтов и т. д. Панические атаки хорошо поддаются лечению, но на их коррекцию, как правило, требуется гораздо больше времени, чем в случае фобии, потому что речь идет о перестройке всего образа жизни и выработке новых привычек.

Геннадий Иванов

- Причины панических атак?

Николай Суровцев: - Как и у любого психического расстройства, причины возникновения панических атак достоверно неизвестны. Ученые оперируют лишь гипотезами и моделями.

Первая теоретическая концепция формирования этого расстройства принадлежит Зигмунду Фрейду. Согласно ей, неотреагированные эмоции, не нашедшие в свое время нормального выхода, переводятся в бессознательное, сохраняя свою силу переживания. Телесный симптом по Фрейду - это символ или остаток перенесенных ранее эмоциональных травматических переживаний. Таким образом происходит перенесение эмоционального состояния на орган. Внешним пусковым фактором или толчком возникновения телесных проблем часто являются жизненная неудача, конфликт, потеря близких, резкое изменение жизненных обстоятельств, неопределенность.

Так же интересна информационно-нейрофизиологическая модель Ф.Шапиро и когнитивная модель. Френсин Шапиро объясняла панические атаки неспособностью мозга переработать первый предпанический ("пробный") приступ. Согласно этой модели, каждый раз в похожей (на ту "пробную") ситуации в мозгу человека активируются те же нейронные сети, которые были активны тогда. И каждый следующий приступ укореняет эту "застрявшую" информацию все глубже и глубже. Это делает приступы чаще и сильнее.

- И часто такое встречается?

- Типичные панические атаки с развернутой клинической картиной встречаются примерно у 4% населения, а в скрытой форме их распространенность составляет около 10%. Это одна из самых актуальных беспокойств по поводу здоровья у людей.

- С чего все начинается?

- Все начинается с эмоционального напряжения сопровождающегося телесными ощущениями, и в этот момент многие люди считают, что у них возникла какая-то болезнь, протекающая в виде приступов, которые настигают в самый неподходящий момент. Все это сопровождается страхом ожидания очередного приступа, когда человеку кажется, что приступ может начаться в любую минуту.

Чего же обычно боятся люди? У них есть три страха. Первый: что они умрут от сердечного приступа, инфаркта или инсульта. Второй: они боятся, что утратят контроль, потеряют сознание и произойдет что-то страшное. И третье: что это признаки надвигающегося сумасшествия. Вот, собственно говоря, три заблуждения, которые есть у всех. Люди путают свое самочувствие с болезнью. Они убеждены, что у них какая-то болезнь, которая протекает в виде необъяснимых приступов. И часто они считают, что им повезло, поскольку они до сих пор не умерли, и это только потому, что они предприняли какие-то меры.

Когда вызываете скорую помощь, вы убеждены, что вот-вот умрете, но пока скорая едет - "приступ" заканчивается. Почему так происходит? Вы находитесь не в предсмертном состоянии и не на грани сумасшествия, вы пребываете в состоянии острого испуга, когда ваш биологический механизм командует: "Спасайся!", потому что вы себя убедили, что умираете.

Прежде всего вы должны сказать себе, что не умрете. Убедите себя в этом. Вам придется себе это доказать. Иногда это бывает непросто, но в итоге это получается у всех - у кого-то быстро, у кого-то не так скоро, как хотелось бы. Многие пациенты говорят о том, что это долгий процесс. Но с паническими атаками можно научиться справляться быстро. Я и мои коллеги на практике успешно решаем эту задачу.

Чего же вы боитесь? Конечно, вы сейчас станете убеждать меня в том, что у вас не какой-то там испуг, а настоящий приступ с симптомами и т. д. Так-то оно так, но алгоритм выглядит следующим образом: вы ожидаете будущего приступа, потому что он уже когда-то у вас был, например, в метро, но вам надо ехать на работу, и вы не хотите, чтобы паника снова случилась в метро. Вы теперь вообще боитесь паники и не хотите переживать это состояние, потому что можете умереть, упасть в обморок, или кто-то увидит вас в таком состоянии, и вам будет стыдно, и т. д. И вот вы идете на работу в огромном напряжении, потому что уверены: с вами случится что-то плохое. Вы ничего не видите вокруг, сосредоточены только на одном - на ожидании панического приступа. К тому же не забывайте, что вы находитесь в состоянии невротического расстройства, которое дополняется страхом ожидания паники.

Таким образом, вы выходите из дома в состоянии эмоционального накала, ваши нервы с утра уже на пределе, и чем ближе вы к метро, чем больше вы пугаете себя ожиданием приступа, тем сильнее проявляется ваша вегетативная активность. У вас тахикардия, затруднено дыхание, ком в горле, нехватка воздуха, головокружение и слабость. Вы говорите себе: "Ну, вот, опять началось", и от этого страдаете еще сильнее.

В этот момент вы убеждены, что вас опять настиг какой-то приступ, хотя на самом деле - вы просто испугались. Вы ожидали этого состояния, но все равно испугались того, что с вами происходит в настоящий момент.

Запомните! С вами ничего не происходит! Это не приступ, это испуг.

Запишите или запомните простую фразу: я просто привык(ла) пугать себя, убеждая в том, что со мной что-то произойдет.

Прекратите себя запугивать! Ничего страшного с вами не произойдет. У вас сейчас нет никаких приступов, зато есть привычка пугать себя. И эта привычка проникает во все сферы вашей жизни, наполняя все новыми страхами, в результате вы боитесь находиться в метро, самостоятельно передвигаться и т. д. Вы уже всего боитесь. Многие наши пациенты настолько привязаны к близким людям, что практически не могут действовать самостоятельно. Почему? Потому что они убеждены, что приступы - признак тяжелой болезни, от которой они страдают. Пациенты хотят, чтобы рядом с ними постоянно находились родственники, которые, в случае чего, вовремя вызовут "скорую" или как-то помогут им. Иногда люди вообще избегают самостоятельного передвижения в транспорте - им кажется, что ВСД сильнее всего проявляется именно там, потому что "там кислорода мало". Это, конечно, неправда.

У вас сформировалась привычка всячески запугивать себя. Теперь вы боитесь того, что было с вами, или того, что будет. Вы боитесь каких-то мест или обстоятельств. Вы боитесь спускаться в метро, ездить в автобусе или маршрутке. Вы привыкли себя пугать в разных местах, а потом запомнили места, где вы испытывали острый страх. Так работает наш организм. Если вы в каком-то месте чего-то сильно испугались, возвращаясь туда, вы будете чувствовать себя дискомфортно. Например, при входе в подъезд вы столкнулись с собакой, которая очень громко на вас лаяла, и вы сильно испугались. На следующий день, заходя в подъезд, вы уже будете находиться в состоянии напряжения. Вспомните, наверняка у каждого из вас бывали подобные ситуации. Так работает наша физиология: если один раз сильно испугались чего-либо, организм запоминает это, чтобы мобилизоваться в случае опасности в следующий раз. То же самое происходит и с вами: вы испугались, возникает паника, потом это повторяется снова и снова. Ваш организм постепенно запоминает эти обстоятельства. Но еще хуже то, что он запоминает все ваши действия в состоянии паники. И когда возникает повторная ситуация, организм выдает желание сделать то же, что вы делали раньше. Мы это называем бегством. А затем вы начинаете либо совершать привычные и совершенно бесполезные действия (бегать, суетиться, звонить), либо вообще стараетесь всячески избегать обстоятельств, которые в вашем сознании связаны с панической атакой (например, отказываетесь самостоятельно передвигаться на общественном транспорте).

- Почему возникает вегетативное напряжение?

- Причин две: наличие невротического состояния и наличие хронического страха за то, что с вами что-то произойдет. Перестаньте убеждать себя в том, что вы каждый день боретесь за жизнь и вам что-то помогает.У вас нет приступов, у вас есть привычка себя пугать.

Вам это покажется удивительным, но, если вы вообще перестанете бороться, ваше самочувствие не ухудшится, а, напротив, улучшится. Мои пациенты не раз проходили через это.

Геннадий Иванов: - Конечно, ваше состояние во многом зависит от того, как вы относитесь ко всему, что с вами происходит. Если захотите, то можете придумать паническую атаку даже от укуса комара. В моей практике был и такой случай.

Клиент, находящийся в состоянии невроза, увидел, что его в шею укусил комар. Появился зуд, человек начал чесать шею и подумал: "Ой, меня комар в шею укусил, а вдруг это опасно, а вдруг сейчас отечет горло, а вдруг что-то случится!". Он начинает себя пугать и представлять страшные картины: как у него отечет горло, появится удушье, да что там удушье - он может умереть! И, о чудо, он начинает чувствовать странные ощущения в теле, ему кажется, что действительно становится тяжело дышать, пульс учащается. Он вызывает скорую и тревожно сообщает: "Меня укусил комар, я умираю". Как вы думаете, что ему скажут врачи? А ведь он ведь действительно уверен, что умирает, и просит о помощи. Этот пример свидетельствует о том, что вы можете вызвать паническое состояние, если убедите себя в том, что вам грозит смерть, пусть даже от укуса комара.

Николай Суровцев: - Основная ошибка в том, что проблема ищется в организме, а не в опыте. Опыт, который запускает панические атаки, это не опыт конкретных ситуаций. Это опыт телесный, опыт ощущений и глобальных оценок мира. Правильное лечение панических атак - это устранение их причин: нормализация эмоционального состояния больного, коррекция его отношений с окружающими. Знаете, во многих случаях паники часто есть неосознаваемое переживание одиночества. Человек одинок среди толпы людей! И надо прояснять, как человек делает себя одиноким, и исправлять это. Все же первостепенную роль здесь играет психотерапия - именно она способна вскрыть истинную причину панических атак и найти решение тех проблем, которые привели к заболеванию. Одной фармакологией не обойтись, болезнь является эмоциональным расстройством. А эмоции - это прежде всего отношения, и влиять на отношения лекарствами… Конечно, некоторым образом можно повлиять, но под действием фармакологии нужно выстраивать свои отношения с миром…

- Так как же лечится паническое состояние?

- В основе расстройства лежит тревога. Ее уровень повышен. Некоторые психиатры на первом же этапе лечения выписывают седативные, успокаивающие препараты. Но их рекомендуется принимать в случаях сильных тревожных синдромов или в случае начала возникновения приступа, так как это не является лечением. Кроме того, препараты этой группы нередко вызывают привыкание, и в обычной дозировке перестают действовать. Это может использоваться как часть лечения.

Что касается фармакотерапии, есть большой спектр препаратов и почти всегда удается целенаправленно подобрать нужное лекарство, которое на протяжении курса снимает у большинства пациентов панические приступы полностью. Но стоит отметить, что в лечении важен комплексный подход, и психологической части панического состояния стоит отвести особое внимание.

Нужно понять, разобраться, почему возникла у человека паническая атака. И научить его справляться с похожими ситуациями даже без лекарственной помощи. Это абсолютно реально. Как правило, в таких случаях показана когнитивно-поведенческая терапия. Когнитивная терапия - это не проговаривание правильного ответа, это философия, обдумывание взгляда на ситуацию. Когнитивная терапия - это технология обоснования, это техники, которые помогают самому себе обосновать, что ты относишься к этой ситуации не объективно, излишне драматизируешь, сгущаешь краски.

Достаточно эффективна и гипнотерапия, работа с подсознанием напрямую. Ведь логически человек и сам понимает, что ему бояться вроде незачем, а иррациональная часть психики все доводы логики отрицает.

Иногда необходимы элементы поведенческой терапии, когда в общем к паническим приступам привела определенная стрессовая ситуация или какая-то неразрешимая психологическая проблема. Подход должен быть комплексный. Невозможно ограничиться только фармакотерапией или только психотерапией.

Правильное лечение панических атак - это устранение их причин: нормализация эмоционального состояния больного, коррекция его отношений с окружающими. Знаете, во многих случаях паники часто есть неосознаваемое переживание одиночества. Человек одинок среди толпы людей! И надо прояснять, как человек делает себя одиноким, и исправлять это. Все же первостепенную роль здесь играет психотерапия - именно она способна вскрыть истинную причину панических атак и найти решение тех проблем, которые привели к заболеванию. Одной фармакологией не обойтись, болезнь является эмоциональным расстройством. А эмоции - это прежде всего отношения, и влиять на отношения лекарствами… знаете… Конечно, некоторым образом можно повлиять, но под действием фармакологии нужно выстраивать свои отношения с миром…

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