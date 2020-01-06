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06 января 2020, 14:19
Высокопреосвященнейший Гурий

Рождество Христово следует встречать с открытым для Бога сердцем - архиепископ Гурий

Высокопреосвященнейший Гурий
Высокопреосвященнейший Гурий
Архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установлен в честь рождения Иисуса Христа в городе Вифлееме. Празднику Рождества, как и Крещению, предшествует сочельник. Издревле в православной церкви в это время совершаются царские часы - при открытых царских вратах алтаря, среди храма, перед евангелием. В рождественский сочельник усилен предшествующий ему 40-дневный пост. О значении праздника Рождества Христова, а также о том, как и с каким внутренним настроением его следует встречать, Высокопреосвященнейший Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Владыка Гурий, Рождество Христово - один из самых светлых и наиболее почитаемых у православных верующих праздников. В чем заключается его духовное значение?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начинать с самого начала жизни людей на Земле. По замыслу Творца первые люди должны были жить в радости, счастье и совершенствоваться, исполняя всего одну заповедь: не вкушать от дерева познания добра и зла. Но, к сожалению, Адам и Ева нарушили этот закон и тем самым умерли для радости и счастья. К такому губительному решению первые люди пришли не самостоятельно, их подтолкнул к этому диавол - враг рода человеческого, бывший ранее выше всех других ангелов и первым после Бога.

Долгое время после грехопадения первых людей человечество жило надеждой, что когда-то наступит счастье, мир и спасение на Земле. Согласно церковному преданию, около 5,5 тыс. лет люди жили в ожидании Христа. За это время они сполна осознали собственную беспомощность в построении счастья и уже начали погружаться в отчаяние. В этот самый момент Бог и пришел на Землю, став человеком. В праздник Рождества Христова мы вспоминаем это событие и стараемся быть его соучастниками, стремимся к вечной жизни и благодати Божией.

- С какими настроением и мыслями следует встречать Рождество Христово?

- Перед этим великим праздником установлен сорокадневный пост, который заключается в воздержании от вкушения скоромной (мясной и молочной) пищи. Во время поста разрешается растительная пища, а в определенные дни - рыба и морепродукты. В соблюдении меры поста каждый человек руководствуется тем, насколько сильным является его внутреннее желание приблизиться к Богу, а также состоянием здоровья. Кроме видимой стороны поста, есть еще и внутренняя, невидимая: покаяние, причастие и молитва. Как стараются люди убрать грязь и мусор в своем жилище, навести порядок, так надобно поступать и со своим сердцем в очистительном таинстве покаяния. Для правильного осмысления вопроса, почему Христос сошел на Землю, полезно читать в эти дни духовную литературу и настраиваться на такой особенный лад восприятия Бога. Рождество Христово следует встречать с открытым для Бога сердцем, чтобы он мог зайти и принести в него свою радость и благодать. Еще преподобный Паисий Афонский говорил о том, что Бог без разрешения не входит в сердце человеческое. Очень важно помнить об этом.

- Для большинства людей Рождество Христово ассоциируется с семейными торжествами, теплом и уютом, а для детей - с исполнением желаний и подарками. Какими сохранились в памяти рождественские праздники вашего детства, что стало самым дорогим подарком?

- Мое детство пришлось на советское время, когда проявление религиозности, мягко говоря, не приветствовалось. Родители были верующими людьми, поэтому раз в году мы всей семьей ездили в единственный большой храм в Полоцке для совершения таинств исповеди и причастия. Дома отмечались праздники Рождества и Пасхи. В семье было шестеро детей, жили мы небогато, поэтому для подарков возможностей особенно не было. Помню, как 6 января, в рождественский сочельник, когда предписывается наиболее строгий пост, мы каждый раз ждали появления первой звезды. Это было моим посильным детским трудом и подарком для Бога, который всегда ожидает от людей взаимности. Еще одной традицией и отличительной чертой местности, где мы жили, было то, что на праздничный стол сначала клали сено, а поверх застилали скатерть. Неким образом это напоминало ясли, в которых родился Спаситель. И, конечно, всегда на Рождество в нашем доме звучала молитва.

- Как готовится к встрече великого праздника один из главных центров православия в Беларуси - Свято-Успенский Жировичский монастырь?

- Вот уже несколько лет подряд в монастыре на праздник Рождества Христова существует традиция сооружать так называемый живой вертеп, где можно увидеть настоящего ослика или ягненка и других животных с монастырской фермы. Это было задумано для того, чтобы посетители могли глубже погрузиться в историю и атмосферу праздника. Совершаются также особый чин богослужения и церковные песнопения.

- Самой маленькой нерукотворной иконе в мире и наиболее почитаемой в монастыре - "Жировичской" - в этом году исполнится 550 лет. Какие вехи в ее истории являются наиболее значимыми?

- Ранее на месте, где сейчас располагаются Жировичи, были луг и леса, принадлежавшие православному вельможе Александру Солтану. Весной 1470 года пастухи, которые пасли стада своего господина, зашли в лесную чащу, где среди ветвей груши заметили яркое свечение, исходившее, как оказалось, от маленькой иконы. С благоговением пастухи отнесли чудотворный образ своему хозяину. Тот не придал должного духовного значения произошедшему и положил икону в ларец. В этот же день, принимая гостей и желая продемонстрировать удивительную находку, Александр открыл ларец и нашел его пустым. Спустя какое-то время пастухам на том же месте опять явился святой образ Божьей Матери. Как и прежде, они отнесли икону хозяину. Убедившись в чудесном явлении иконы Пресвятой Богородицы, вельможа понял, что его дом - недостойное место для такой святыни и пообещал соорудить на месте, где она была найдена, храм. Вскоре здесь была построена деревянная церковь, возникло селение и образовалась община из людей, желавших посвятить свою жизнь служению Господу. Согласно историческим документам, в 1520 году в селении произошел сильный пожар, уничтоживший и саму деревянную церковь, и почти все окружающие постройки. Бесследно исчезла в огне икона. Все поиски были тщетны, люди были готовы отчаяться. Однако в скором времени крестьянские дети, играя недалеко от пепелища, в лучезарном сиянии увидели явление Божией Матери на камне-валуне с утерянным образом в руках. На том месте, где во второй раз была обретена икона, построили каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, именуемую в народе Явленской. Таким образом, в 2020 году, наряду с 550-летием явления Жировичской иконы Божией Матери, мы отмечаем еще и 500-летие повторного обретения Жировичской иконы Божией Матери.

- Со всех уголков земного шара люди спешат к чудотворной иконе, чтобы поклониться и попросить о помощи. О чем обычно молятся перед святым образом?

- Это является тайной каждого человека. Насколько нам известно, к Жировичской иконе Божией Матери обращаются в сложных семейных и иных обстоятельствах, в болезни. Помощь, которую являет Заступница Небесная при тяжелых, неизлечимых болезнях, просто поразительна. Врачует Божья Матерь и невидимые душевные раны. За исцелением приезжают верующие не только из ближнего зарубежья, но и из США, Германии, Франции и многих других стран.

- В 2020 году Жировичский монастырь отметит 500-летие. Сегодня это единственная обитель на белорусских землях, двери которой за всю долгую историю ее существования не закрывались ни на один день. Чем еще уникален монастырь? Как проходит подготовка к празднованию юбилея?

- Мы не задаемся вопросами уникальности нашего монастыря, а наиболее думаем о его задачах. Если каждый приезжающий в обитель будет получать пользу для своей души, напитываться благодатью Божией, тогда можно будет говорить о том, что с поставленной задачей справляемся.

Подготовка к празднованию 500-летия монастыря началась несколько лет назад. Сегодня проведены практически все работы по благоустройству дальнего святого источника, планомерно облагораживается и ближний. Самый главный - древний святой источник, который располагается под Успенским собором, на том самом месте, где Жировичская икона Божьей Матери впервые явилась пастухам на груше, сейчас восстановлен и проходит реставрацию. По окончании всех строительных работ к источнику будет предусмотрен отдельный вход, который будет открываться во время экскурсий. На ремонте находится здание первого братского корпуса, планируется ремонт колокольни. Государство активно поддерживает обитель в подготовке к празднованию юбилейных дат.

- Что бы вы хотели пожелать в Рождество Христово людям, особенно тем, кто переживает одиночество, болезнь и иные тяжелые обстоятельства?

- Мне бы хотелось пожелать, чтобы люди с искренней молитвой и верой обратили свои сердца к Богу и не проходили мимо этого чуда - сошествия Бога на Землю. С верой в сердце человек никогда не будет чувствовать себя одиноким и сумеет преодолеть все жизненные невзгоды.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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