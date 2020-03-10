Новый спектакль "Пер Гюнт" в постановке молодого белорусского балетмейстера Сергея Микеля откроет "Балетное лето" в Большом театре Беларуси. Это его дебютная работа на сцене Большого в качестве режиссера-постановщика и хореографа. Балет станет уже четвертым по счету в его творчестве после "Вишневого сада", "Титаника" и "Джеймса и Персика-великана". Корреспондент БЕЛТА побеседовала с хореографом о работе над премьерой, бесценных уроках Валентина Елизарьева и просто о любви к танцу.

- Сергей, что вы хотите донести до зрителя через спектакль "Пер Гюнт"?

- В своей новой работе я бы хотел поделиться очень важным для каждого из нас вопросом - поиском себя в жизни. На самом деле, Пер Гюнт – это метафора, которая олицетворяет, с одной стороны, понимание своего предназначения в этом мире, с другой - коварность опрометчивых и быстрых решений и, как следствие, потерю своего истинного пути. Трагические искания приводят главного героя к выводу, что все самое дорогое было рядом с ним, но, к сожалению, не ценилось. Думаю, это хороший повод для размышлений.

- Близок ли вам образ главного героя?

- Этот образ не созвучен моему внутреннему миру. В спектакле я делаю акцент на отрицательных качествах Пер Гюнта, раскрывая на этом фоне сильный и светлый образ Сольвейг. Надо заметить, что у автора пьесы Генрика Ибсена все женские образы - всегда очень сильные, перекрывающие главных героев.

- О каких-то особенностях новой постановки можете рассказать?

- В балете "Пер Гюнт" будут задействованы два состава исполнителей: Пер Гюнт в юности и зрелости, то же самое и для Сольвейг. Почему? Мне хочется работать правдиво, не лгать зрителю и себе. Ведь когда молодой танцовщик корчится, изображая старичка, это выглядит нелепо.

Еще одним интересным нюансом станет мое режиссерское решение подключить к спектаклю артистов вокального ансамбля, солистов оперы. У нас будут петь не за кулисами и не в оркестровой яме, а на сцене. Мы сохранили прекрасную музыку к спектаклю и оригинальный норвежский язык. Очень хочется впечатлить зрителя.

- Как вы пришли в балет?

- Еще ребенком мама привела меня в хореографический класс Верхнедвинской школы искусств. Там мне понравилось, и я сразу согласился: сцена всегда меня завораживала. Но не все было так гладко. Помимо хореографии я занимался во всевозможных школьных кружках и спортивных секциях, не оставалось ни одной свободной минуты. Было немного завидно наблюдать, как соседские мальчишки после школы играют во дворе. Одним словом, спустя год я бросил занятия хореографией. Мама проявила большую мудрость: согласилась с моим решением и не пыталась переубедить. Но буквально через две недели подошла ко мне и деликатно, спокойно предложила вернуться. Я вернулся, и с тех пор танец стал частью моей жизни. Думаю, мне посчастливилось: я довольно рано смог определиться с выбором профессии.

- Помните, когда это случилось?

- В восьмом классе. Классный руководитель попросила помочь в подготовке новогоднего школьного вечера. Поставил тогда пару танцевальных номеров: вальс, польку и что-то из современного. Школьное руководство заметило и оценило мое творчество, с тех пор в подобных мероприятиях участвовал постоянно.

- Судьба подарила вам встречу с гениальным педагогом Валентином Елизарьевым. Что самое ценное вы вынесли из его уроков?

- Валентин Николаевич, пользуясь своим богатым опытом и авторитетом, никогда не пытался надавить и навязать свою точку зрения. Еще он всегда говорил о необходимости поиска, тренировки мысли. Ведь творчество - это постоянный процесс саморазвития, в котором нельзя делать остановки. Пожалуй, именно эти уроки стали самыми яркими и важным для меня. На эти принципы ориентируюсь, когда преподаю своим студентам в Белорусской государственной академии музыки.

Сергей Микель и Валентин Елизарьев

- В каких еще проектах вы принимали участие как хореограф?

- В моей жизни был период, когда в качестве консультанта по современной хореографии сотрудничал с Национальной сборной по художественной гимнастике перед Олимпийскими играми - 2016 в Рио. Этот опыт был достаточно интересным и ценным для меня. Ведь художественная гимнастика - вид спорта, наиболее приближенный к искусству танца. Как режиссер подготовил юбилейный вечер "Ольга Лаппо. Что наша жизнь? Балет!" и вечер хореографии "Танец – это… наша работа" в Белорусской государственной гимназии-колледже. Были и другие проекты.

- Тело никогда не лжет, говорила великая танцовщица Марта Грэм. Вы согласны с этим?

- Да, так и есть: искусство танца полностью отображает эту истину. Пластика, движение, жест - это то, что первоначально заложено в человеке. Этот невербальный язык, по-моему, является самым что ни на есть правдивым проявлением человека, гораздо более глубоким, чем слова, которые могут обманывать.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-

Фото из личного архива Сергея Микеля