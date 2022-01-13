Грядущий 100-летний юбилей крупнейшего банка республики – серьезная дата. И самое время подвести итоги. Какие достижения почти за вековую историю самые весомые, почему самые передовые направления в работе высокой скоростью своего развития обязаны пандемии, в чем проявляется социальная ответственность бренда и что особенного в следующем году ждать клиентам – об этом и не только наше сегодняшнее интервью с председателем Правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктором Ананичем.

– Хочу отметить, что Беларусбанк на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг нашей страны. Сегодня 75% населения республики – 7 млн человек – наши клиенты. На обслуживании у нас находится более 90 тыс. корпоративных клиентов, которым мы готовы предоставить любую банковскую услугу, принятую в международной практике.

Безусловно, к грядущему 100-летнему юбилею мы подошли с достижениями по ряду направлений работы. Более четверти века банк присутствует на международных финансовых рынках. За эти годы с участием иностранного капитала реализованы сотни инвестиционных проектов, а общий объем привлеченных ресурсов превышает 25 млрд долл. США. Проекты реализованы и продолжают реализовываться в различных отраслях экономики страны.

Реализовав сотни экономически и социально значимых проектов в разных сферах, банк подтвердил статус лидера кредитования экономики страны и населения. Мы стали надежным финансовым консультантом и помощником для более чем 3 млн вкладчиков, которые сегодня доверяют нам свои денежные средства.

Если вернуться к истории, то, например, в 1998 году банк дебютировал в эмиссии платежных карточек, а уже в 2004-м выпустил свой первый миллион карт, в 2010-м преодолел 4-миллионный карточный рубеж. Началом перехода к цифровому бизнесу ознаменован 2008 год – держателям карточек предоставлена возможность удаленного доступа к своему карт-счету посредством каналов дистанционного банковского обслуживания Интернет-банкинг и М-банкинг. Продолжая активную работу в 2011 году, банк подтвердил свое лидерство в сфере развития безналичных платежей, установив тысячный банкомат, 20-тысячный терминал и 2-тысячный инфокиоск.

Развивая из года в год продуктовую линейку и внедряя технологичные сервисы, банк неоднократно отмечался высокими наградами в престижных национальных и международных премиях. Мы постоянно проводим работу по совершенствованию процессов клиентского обслуживания. В части последних инновационных разработок следует отметить запуск уникального биометрического сервиса для оплаты проезда в метро "Смотри и проходи", позволяющий осуществить аутентификацию пассажиров и оплату проезда в транспорте в режиме реального времени по биометрическим данным (изображение лица).

Важно отметить наше пристальное внимание к мнению клиента, его ценностям и потребностям. Именно это и является приоритетом на протяжении всей истории существования крупнейшего банка. Как результат, сегодня порядка 45% всех обращений – это благодарственные отзывы.

2. Поговорим об итогах прошедшего года. Каким был 2021-й для Беларусбанка?

– В минувшем году банк продемонстрировал сбалансированное и эффективное функционирование. Несмотря на внешние вызовы, мы смогли не только сохранить, но и укрепить лидирующие позиции на основных сегментах банковского рынка. Более половины всех требований банковской системы к экономике приходится на долю Беларусбанка.

Несмотря на беспрецедентно сложные условия функционирования, синхронизируя политику финансирования и привлечения с социально направленной политикой государства, команда обеспечила рост бизнеса.

За прошлый год кредитный портфель банка вырос на 5%. Банк участвовал в финансировании реализации государственных программ и приоритетных направлений развития, определенных правительством по поддержке развития реального сектора экономики. В рамках реализации государственной программы строительства жилья более 940 млн рублей в минувшем году направлено на кредитование недвижимости с адресным субсидированием по указу № 240.

Банк обеспечил при этом рост ресурсной базы на 10%, в том числе за счет привлечения иностранных кредитных ресурсов – более чем на 5%. Объявленные ограничения по фондированию предприятий Республики Беларусь европейскими странами замещены ресурсами с других финансовых рынков. Беларусбанк привлекает в страну, на внутренний финансовый рынок более половины средств нерезидентов всей банковской системы. Если говорить о прибыли, то по результатам работы за минувший год она составила порядка 380 млн рублей, обеспечивая дополнительное наращивание капитала и кредитного потенциала банка.

Несмотря на непростые внешние условия, мы сохраняем взаимодействие с широким кругом иностранных партнеров, своевременно и в полном объеме выполняем все договорные обязательства, подтверждая репутацию надежного и ответственного банка. С учетом накопленного многолетнего опыта работы на международных рынках проводим интенсивную работу для оказания клиентам банка столь актуальной в текущих условиях финансовой поддержки и выполнения задач, стоящих перед нами как крупнейшим банком страны.

В части ключевых направлений бизнеса деятельность в первую очередь была направлена на выполнение задач, определенных банковской Стратегией развития на 2021–2023 гг. Являясь банком номер один в стране, не можем стоять в стороне от внедрения прогрессивных IТ-решений, реинжиниринга бизнес-процессов и запуска инновационных услуг.

Мы поддерживаем инициативы по развитию цифровых государственных программ. Так, с 1 сентября минувшего года владельцы биометрических документов, удостоверяющих личность в виде ID-карт и биометрических паспортов, могут воспользоваться абсолютно любой банковской услугой.

Также активно участвуем во внедрении базового счета в нашей стране, в том числе при разработке актов законодательства и правил функционирования таких счетов.

3. Ваш банк многие годы по традиции выступает партнером конкурса "Предприниматель года". А как Беларусбанк еще поддерживает бизнес?

– Мы также на постоянной основе принимаем участие в специализированных выставках и мероприятиях МСБ, выступая стратегическим партнером.

Кроме того, в условиях сложной эпидемиологической ситуации банк содействует в проведении обучающих вебинаров на безвозмездной основе для малого бизнеса по наиболее актуальным вопросам с привлечением специалистов из своих дочерних компаний, сторонних спикеров, представителей госорганов.

Надо сказать, что поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений политики банка. У нас действует специальная программа финансовой поддержки субъектов МСБ. Мы предоставляем кредитные ресурсы по доступной стоимости, с прозрачными и понятными требованиями к заемщикам. Программа включает широкий перечень кредитных продуктов для различных сфер деятельности и целей кредитования.

Кроме того, в рамках соглашения с ОАО "Банк развития Республики Беларусь" осуществляется финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которая затрагивает такие сферы, как стартап-компании, поддержка регионов, социальное предпринимательство, экологические проекты, женское предпринимательство и др.

Также в рамках соглашения с Банком развития с сентября 2021 года оказывается кредитная поддержка предприятий-экспортеров.

4. В прошлом году международный журнал World Finance подвел итоги традиционной премии Banking Awards 2021 и признал Беларусбанк победителем в номинации "Лучший розничный банк". Какие услуги и продукты Беларусбанка были отмечены как лучшие?

– Лучшие банки в разных номинациях эксперты World Finance определяют на протяжении 14 лет. В минувшем году при выборе победителей они отметили, что нынешнее время характеризуется жесткой конкуренцией, которая обусловлена высокими требованиями клиентов. Лучшие банки уже сейчас интегрируют свои услуги не только в финансовые аспекты жизни клиентов, выходя за рамки традиционных банковских продуктов и услуг, но и создают максимально персонализированные новые предложения.

Победа в этом конкурсе подтверждает еще раз тот факт, что услуги и продукты нашего банка имеют ряд преимуществ и востребованы у клиентов. На протяжении 99 лет мы стремимся учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые и совершенствуя действующие продукты и сервисы. И награда в рамках международной премии свидетельствует о том, что бренд "Беларусбанк" ассоциируется с символом надежности и стабильности, которому доверяют на белорусском и на зарубежном финансовых рынках.

Кроме того, банк отмечен высокой оценкой экспертного сообщества в рамках других конкурсов и премий.

5. Как Беларусбанк адаптировался к условиям пандемии? Какие новые сервисы, защитные меры для клиентов предложил за это время?

– С первого дня распространения COVID-19 были приняты необходимые меры по защите работников и клиентов. Для этого головной офис разработал и довел до всех учреждений банка по стране комплекс мероприятий.

В их числе – обязательное ношение масок всеми работниками банка во время нахождения в местах общего пользования, а также в служебных кабинетах, если там находится несколько человек.

Обязательным стало использование масок при обслуживании клиентов, а также самими клиентами во время нахождения в операционных залах операционных служб и отделений. Предупреждения о необходимости соблюдать масочный режим и дистанцию в 1 – 1,5 м вы можете увидеть во всех наших учреждениях. Также через различные каналы коммуникаций мы напоминаем клиентам, что большинство услуг можно совершить дистанционно в М-банкинге и Интернет-банкинге либо с помощью устройств самообслуживания – инфокиосков и банкоматов.

В клиентских залах организована дополнительная влажная уборка в течение дня с применением дезинфицирующих средств. Позаботились мы и о людях старшего возраста – их обслуживание приоритетно в первые два часа работы пункта продаж.

Режим самоизоляции из-за эпидемической ситуации стимулировал банки активнее выводить цифровые продукты и сервисы на новый уровень. В период пандемии Беларусбанк также обеспечил клиентов дополнительными дистанционными розничными продуктами и услугами.

Так, мы внедрили сервис по доставке банковской платежной карточки по почте, а также в системе "Интернет-банкинг", что сегодня позволяет клиенту оформить и получить карточку не выходя из дома. Появились новые онлайн-депозиты, позволяющие клиенту управлять своими сбережениями без посещения банка.

Сейчас более 98% наших корпоративных клиентов используют систему дистанционного обслуживания, что способствует повышению скорости и качества обслуживания. На стадии внедрения в банке находится мобильное приложение для корпоративных клиентов. Кроме того, в прошлом году банком внедрена технология оформления и мгновенной выдачи неперсонализированной корпоративной карточки.

6. Беларусбанк всегда поддерживал и продолжает поддерживать спорт, талантливую молодежь и детей, оставшихся без родителей. И в целом ваш банк знают как социально ответственный бренд. Какие проекты 2021 года именно в социальной сфере вы бы отметили?

– Важным направлением нашей деятельности является реализация программ в области КСО, направленных на поддержку образования, науки, культуры, спорта высоких достижений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, в рамках нашего проекта "Родительский дом" в 2021 году мы построили детский дом семейного типа в Верхнедвинске, который стал уже 17-м по счету коттеджем. Считаю, что мы сделали лучший подарок для семьи к Новому году.

В целом банком организован ряд значимых и имиджевых мероприятий. Это, например, благотворительный заплыв через Минское море. В декабре провели вертикальный забег в Национальной библиотеке, а все собранные средства от взносов участников были направлены Бегомльской вспомогательной школе-интернату в рамках республиканской акции "Наши дети".

Через наши социальные проекты оказывается значимая спонсорская помощь учреждениям здравоохранения, образования, культуры, а также федерациям и клубам страны по различным видам спорта.

7. Одним из ваших последних масштабных социальных инициатив стала поддержка медицинских учреждений во время пандемии. Каковы его результаты?

– Вы правы, в последнее время особое внимание банк уделял поддержке системы здравоохранения. Только за последние два года с начала пандемии на эти цели уже направлено порядка 1 млн рублей. Спонсорская помощь оказана медучреждениям Минска, Могилева, Бобруйска, Барановичей, Быхова, Костюковичей, Краснополья и других городов. Благодаря данной поддержке многие учреждения здравоохранения улучшили свою материально-техническую базу, а врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, переданы средства защиты.

Команда финансового учреждения уже на протяжении полутора лет активно участвует в республиканской акции #СпасибоМедикам, постоянно оказывая помощь больницам в том числе в виде оборудования и средств индивидуальной защиты для персонала. К примеру, наши коллеги из Китайского "Лунцзян банка" через наше представительство в Пекине передали партию средств индивидуальной защиты, которые были вручены больницам и поликлиникам в регионах.

Кроме того, за последние пять лет у медучреждений Гродно, Могилева, Бобруйска, Бреста и Барановичей появились новые автомобили скорой помощи, подаренные банком.

Мы планируем и в будущем сохранить социальную направленность бизнеса, содействуя укреплению отечественного здравоохранения.

8. Сейчас Беларусбанк реализует один из самых ярких проектов – большой арт-проект "Традыцыі дзеля будучыні". Пинск стал первым из 10 городов, где на стене многоэтажного здания появился авторский рисунок, следующий – в Мозыре. В каких городах дома также будут украшены оригинальными муралами?

– В свой 100-летний юбилей банк дал старт масштабному республиканскому арт-проекту "Традыцыі дзеля будучыні". Через серию муралов транслируются сюжеты белорусской мифологии, городских историй и легенд. Вы правильно заметили, что сюжет "Вслед за мечтой" в Пинске стал первым в серии картин. Второй город, в котором был презентован мурал, – Мозырь.

Проект "Традыцыі дзеля будучыні" продолжится уже в марте этого года. Еще у ряда городов Беларуси появятся собственные новые мифы. Но мы не стали бы раскрывать сегодня все подробности – пусть это станет для горожан приятным сюрпризом.

9. Какие планы у Беларусбанка на юбилейный для него 2022 год?

– Как принято говорить, 100 лет бывает лишь однажды. По этому случаю мы готовим для наших клиентов и партнеров ряд активностей: рекламные акции, внедрение новых продуктов и технологичных сервисов, обновление наших отделений. В рамках цифровизации продолжится работа по оптимизации бизнес-процессов для повышения уровня и качества обслуживания. В планах – создание подразделений принципиально нового формата, ориентированных на комфортное и продуктивное взаимодействие с клиентом, укомплектованных самой современной банковской техникой.

В юбилейный для банка год запланирован выпуск лимитированных серий платежных карточек с дизайном, который посвящен 100-летнему юбилею, а также создание для клиентов интерактивной экскурсии по истории банка с применением технологии QR-кода.

В каждом областном городе и столице планируется оформление наших отделений в этнографической стилистике с элементами исторической тематики и национального колорита, отражающее неразрывную связь истории страны и банка.

И это только часть из предстоящих мероприятий. Остальное пусть пока останется интригой для наших клиентов.