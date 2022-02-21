Во многих странах 21 февраля отмечают Всемирный день экскурсовода. О качествах, которыми должен обладать профессиональный экскурсовод, получении образования по популярной специальности "Туризм и гостеприимство" в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал директор филиала "Индустриально-педагогический колледж" УО "Республиканский институт профессионального образования" Алексей Маслан.

- Чтобы стать профессионалом в какой-либо сфере, недостаточно простого желания. Как сегодняшнему школьнику понять, подходит ли ему профессия экскурсовода или стоит рассмотреть другие варианты?

- Одно из основных качеств, которым должен обладать экскурсовод, - это коммуникабельность. Не должно быть страха перед аудиторией и, конечно, необходимо уметь держать ее внимание, находить общий язык с людьми. Также опыт II Европейских игр, проходивших в Минске, показал, что большое значение имеет и знание иностранного языка.

- Можно ли поступить в Индустриально-педагогический колледж после получения общего базового образования и пользуется ли сегодня популярностью специальность "Туризм и гостеприимство" среди выпускников белорусских школ?

- Подготовка сегодня осуществляется как на базе общего среднего, так и базового образования. Абитуриенты поступают по конкурсу аттестатов. Так, к примеру, в прошлом году для выпускников, закончивших 9 классов, проходной балл был 7,5 - это достаточно высокий балл. У нас никогда не возникало проблем с набором по данному направлению. В этом году планируем увеличение набора на базе 9-х классов, он составит 50 человек. На базе 11-х классов планируем набрать 30 человек. Также мы открыли еще одну специальность - "организация гостиничных услуг". Тем самым стали обучать более широкому спектру туристических услуг: от приезда, заселения гостей в гостиницы и до проведения для них различного уровня экскурсионных мероприятий.

- Что изучают ваши студенты, какие интересные предметы включены в образовательную программу?

- Они изучают много учебных дисциплин: гостиничное хозяйство, экскурсоведение, туроперейтинг, менеджмент и маркетинг туризма, информационные технологи. А также наши студенты знакомятся с религиозным, оздоровительным, спортивным и другими видами туризма. Однако основным предметом, на котором все строится, является география. Мы изучаем не только Беларусь, но и весь мир. В рамках своей образовательной деятельности большое внимание уделяем и такой дисциплине, как иностранный язык. Проводим на базе ресурсного центра занятия по изучению дополнительного иностранного языка. Помимо этого, есть такой интересный компонент в нашей учебной программе, как составление карт маршрутов самих экскурсий.

- Для хорошего изучения своей будущей профессии важна не только теория, но и практика. Как с этим у вас обстоит дело?

- Мы в колледже открыли свое турагентство и оказываем туристические услуги - это дает возможность показывать, как работает турбизнес сегодня. Также сотрудничаем с Республиканским союзом туристической индустрии. Наши студенты проходят практику в различных турагентствах. Сейчас очень плотно стали взаимодействовать с гостиницами. Заключен договор с "Европой" - это пять гостиниц под одной эгидой. Планируется наладить сотрудничество с гостиницей "Минск". Также при институте, филиалом которого мы являемся, создан гостинично-оздоровительный комплекс "РИПО", там тоже наши ребята проходят практику. Планируем дальше развиваться, создавать различные центры, игровые площадки, продолжить участие как в республиканских, так и в международных конкурсах. Ведь задача студента не только изучить экскурсоведение, но и научиться организовывать сферу туризма - чтобы были навыки и знания для открытия своего туристического агентства.

- Есть ли возможность у ваших выпускников повысить своей профессиональный уровень, продолжить обучение в высших учебных заведениях?

- Да, есть хорошая возможность продолжить обучение в таких учреждениях, как Белорусский государственный университет физической культуры, БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы. 90% тех выпускников, которые заканчивают наш колледж, в дальнейшем поступают в вузы. В целом стоит отметить, что профессиональный уровень белорусских экскурсоводов достаточно высокий. Сегодня предусмотрена аттестация экскурсоводов, и любой выпускник индустриально-педагогического колледжа имеет возможность по окончанию обучения сдавать экзамен на такую аттестацию.

- Насколько сильное влияние оказала пандемия коронавируса на востребованность профессии экскурсовода и сферу туристических услуг?

- До сложной эпидемиологической ситуации востребованность на рынке была достаточно большая. Но потом произошли изменения. Пострадал выездной туризм, поэтому мы сейчас в основном ориентированы на внутренний туризм и, соответственно, в своих учебных программах уделяем больше внимание экскурсиям по Беларуси.

Диана ПАРНЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-