В этом году исполняется 30 лет со дня принятия первого в истории суверенной Беларуси закона "О занятости населения Республики Беларусь" и начала работы Государственной службы занятости населения. Но история ее формирования началась задолго до этого. В первые полгода после Октябрьской революции предложение рабочей силы преобладало над спросом: в летние месяцы 1918 года на каждые 100 предложений труда было всего 33 рабочих места. Биржи труда к 1930 году справились с задачей ликвидации безработицы. А появление в начале 1970-х государственных бюро по трудоустройству и информации населения было связано уже с тем, что трудовые ресурсы надо было распределять рационально. Постепенно они развились в общегосударственную систему трудоустройства, которая явилась предшественником современной государственной службы занятости населения. О ее реалиях в наши дни корреспондент БЕЛТА пообщалась с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем.

- Службе занятости Беларуси исполняется 30 лет. Срок не очень большой, но за это время мир ускорился в развитии технологий, соответственно, менялась и служба занятости. Служба занятости 30 лет назад и сейчас - какие между ними принципиальные отличия?

- Несмотря на всю историю, которая предшествовала принятию 30 мая 1991 года закона "О занятости населения Республики Беларусь", служба занятости с появлением этого документа создавалась буквально с нуля. Как известно, это время сопровождалось резким спадом производства, сокращением общего числа рабочих мест, значительным ростом безработицы, обострением социальной напряженности. Пройдя за годы своего существования этапы становления, совершенствования и адаптации к меняющимся условиям, служба занятости стала главным посредником между безработными и нанимателями. Начав практически с нуля, она превратилась в привычный атрибут новой реальности, став необходимой людям.

Лучше всего о работе специалистов службы занятости говорят цифры. За 30 лет в органы государственной службы занятости обратились более 8 млн человек. Из них трудоустроены около 5,3 млн человек; смогли пройти профессиональную подготовку, переподготовку около 550 тыс. безработных; получили субсидии для организации собственного дела более 80 тыс. безработных.

За этими цифрами стоит напряженная работа специалистов. Сегодня государственная служба занятости - это по-современному оснащенные отделы трудоустройства, имеющие мощный информационный ресурс, слаженный коллектив профессионалов с большим опытом. В арсенале службы различные инструменты содействия безработным в поиске работы, а нанимателям - в подборе необходимых кадров.

Последнее десятилетие в работу активно внедряются информационно-коммуникационные технологии. Мы имеем полностью автоматизированное рабочее место специалиста службы занятости, внедрена единая централизованная автоматизированная система управления "Занятость населения". На интернет-портале государственной службы занятости (http://gsz.gov.by) функционирует Общереспубликанский банк вакансий, который содержит информацию о свободных местах, уровне оплаты труда, условиях работы, возможности проживания. Данный ресурс позволяет обеспечить информационный обмен между нанимателями и службой занятости, предоставляет свободный доступ граждан к имеющимся у нанимателей вакансиям и т.д.

Несмотря на то, что за 30 лет менялась структура службы занятости, пересматривались функции, развивались информационные технологии, главная задача оставалась одна - помогать людям в трудоустройстве.

А если говорить о принципиальном отличии тогда и сейчас, то на начальном этапе мы боролись с последствиями постфактум, т.е. когда люди уже стали безработными. Сегодня же нашей основной задачей является профилактика безработицы, работа на упреждение, чтобы человек безболезненно для себя, минуя стадию безработицы, нашел место занятости.

- Какие формы содействия занятости сегодня предлагаются службой, какие из них наиболее популярны?

- Активные меры политики занятости развивались, менялись, постоянно расширялись. Сегодня среди основных направлений деятельности службы занятости - содействие безработным в трудоустройстве на постоянное место работы; организация обучения по востребованным на рынке труда профессиям (в том числе по конкретным заявкам нанимателей с гарантией последующего трудоустройства); содействие в организации самозанятости безработных; содействие переселению граждан из числа безработных и членов их семей на новое место жительства и работы; содействие приобретению опыта практической работы по полученной профессии (специальности); интеграция в трудовую сферу целевых групп населения; обеспечение временной трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время; стимулирование нанимателей к приему на работу отдельных категорий граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда и др.

В основном к нам обращаются для того, чтобы найти подходящее рабочее место. И в первую очередь мы оказываем содействие в трудоустройстве на имеющиеся свободные рабочие места. Но когда по разным причинам ничего подобрать не выходит, задействуем дополнительные формы работы.

Особенно востребовано обучение: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных. За 30 лет такую возможность получили около 550 тыс. безработных. Профессиональное обучение не только дает возможность приобрести новую профессию, но и повысить имеющуюся квалификацию, что значительно увеличивает конкурентоспособность безработных на рынке и расширяет возможности их трудоустройства, способствует развитию самозанятости.

Кстати, услуга по содействию в организации самозанятости тоже стабильно востребована среди безработных. Действует она в том или ином виде с 1994 года и предполагает предоставление безвозмездной финансовой поддержки для организации безработными гражданами предпринимательской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Обучаем основам предпринимательской деятельности тех, у кого есть желание открыть свое дело, но нет базовых знаний. За 30 лет субсидии для организации собственного дела получили более 80 тыс. безработных.

- Немного общей информации: для получения содействия в занятости человеку обязательно регистрироваться в качестве безработного? Каковы в целом условия получения помощи?

- При обращении в службу занятости гражданин может получить содействие в трудоустройстве независимо от того, будет он зарегистрирован в качестве безработного либо учтен в качестве гражданина, обратившегося по вопросу трудоустройства.

При оказании содействия обратившимся гражданам будут предложены варианты трудоустройства. Любой гражданин может получить консультацию о востребованных на рынке труда вакансиях и иную нужную ему информацию по теме.

Граждане, зарегистрированные в качестве безработных, могут претендовать на более широкий спектр услуг. Так, государство гарантирует безработным бесплатное обучение по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям); предоставление социальных выплат, предусмотренных для безработных; оказание содействия в переселении в связи с переездом на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств; бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу и направлении на обучение; возможность участия в оплачиваемых общественных работах; содействие в организации собственного дела; содействие в приобретении опыта практической работы.

- Полагаю, довольно большой процент людей старается сначала самостоятельно найти работу. Но и здесь служба занятости тоже помогает, хоть опосредовано - через Общереспубликанский банк вакансий. Расскажите, пожалуйста, как он формируется и обновляется?

- В 2010 году для обеспечения возможности любому желающему заняться поиском работы самостоятельно создан электронный общереспубликанский банк вакансий. Использование сети интернет позволяет обойти формальные процедуры, необходимые для регистрации в органах государственной службы занятости и оказания содействия трудоустройству, что в ряде случаев позволяет сократить период поиска подходящей работы или работника.

Общереспубликанский банк вакансий содержит информацию о свободных рабочих местах, уровне оплаты труда, условиях работы, возможности проживания и др. За истекший период он значительно модернизирован и усовершенствован, преобразовавшись из небольшого программного комплекса в Информационный портал государственной службы занятости населения. Указанный ресурс формируется и ежедневно обновляется на основе сведений о потребности в работниках, предоставляемых нанимателями в органы государственной службы занятости, а также размещаемых самими нанимателями в режиме online.

Надо отметить, что данный информационный ресурс пользуется большой популярностью. Например, в 2020 году мы зафиксировали более 15 млн обращений.

- На сайте Минтруда есть такая вкладка - "Реестр агентств по трудоустройству". Что это за структуры, много ли их и в чем отличие их услуг от услуг службы занятости?

- Сегодня у человека есть выбор, как найти себя на рынке труда: можно искать работу через интернет-ресурсы, можно обратиться в государственную службу занятости, а с 2017 года на законных основаниях действуют и частные агентства по трудоустройству.

В реестре зарегистрировано более 200 субъектов хозяйствования, среди которых частные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели. Большинство из них зарегистрировано в Минске, а также областных городах.

Напомню, что в 2016 году были внесены соответствующие изменения в закон о занятости населения, а Советом Министров было утверждено Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления. С 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые хотят работать в этой сфере, должны предоставить в Минтруда и соцзащиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству. Министерство включает сведения в реестр и выдает соответствующее свидетельство в течение 10 дней со дня приема заявления. К слову, плата за это, а также за внесение изменений или дополнений в реестр, исключение сведений из него, выдачу дубликата свидетельства не взимается.

Для агентств по трудоустройству установлен ряд обязательств. Главное - они должны оформить письменный договор об оказании одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. Самое важное - оплата таких услуг производится по факту их предоставления, а не заранее. Причем в договоре должны быть указаны не только стоимость услуг, но и период их предоставления.

Агентства обычно предлагают: консультирование по вопросам составления резюме и собственно его составление или редактирование; организацию работы по профориентации; информацию о спросе и предложении на рынке труда, о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и о требованиях к кандидатам. Они занимаются распространением резюме среди потенциальных нанимателей; подготовкой к собеседованию с нанимателем и организацией такого собеседования, содействуют в оформлении трудовых отношений, в подборе подходящего места работы.

В отличие от агентств по трудоустройству, у службы занятости арсенал мер в части содействия в трудоустройстве, к примеру, для безработного, гораздо шире. И, самое главное, все наши услуги оказываются безвозмездно. Но отмечу, что Министерство развивает отношения с нанимателями и агентствами по трудоустройству на основе партнерства.

- Как бы вы примерно оценили эффективность такой формы работы, как ярмарка вакансий, в том числе электронная? Прослеживается ли какая-то зависимость посещаемости ярмарок от сезона, иных обстоятельств? Быть может, нужно организовывать больше целевых мероприятий - для людей предпенсионного возраста, для молодежи, для работников строительной отрасли, водителей и т.д.?

- Проведение ярмарок вакансий, а также "Дня предприятия" уже давно стало традиционным методом работы служб занятости и удобным средством поиска работы. По сути, ярмарка вакансий - это площадка для прямого контакта соискателей работы и нанимателей. При этом соискатель может пройти предварительные собеседования сразу с несколькими нанимателями в одном месте и быть уверен, что не столкнется с обманом. А нанимателю предоставляются комфортные условия для рекламы вакансий и проведения предварительных собеседований.

Электронные ярмарки вакансий вошли в практику работы службы занятости только в 2019 году, а влияние пандемии только подтвердило правильность выбранного способа работы. Проводятся такие мероприятия на единой информационной площадке http://e-vacancy.by.

Конечно, это достаточно новая форма работы, и в планах расширять тематику ее проведения. Тем не менее электронные ярмарки проводятся практически каждую неделю. В этом году уже состоялись и специализированные - 2 молодежные ярмарки и 2 - для лиц с ограниченными возможностями. Всего же с начала года состоялось более 180 электронных ярмарок вакансий. В них приняли участие более 1 тыс. нанимателей, заявившие 39 тыс. вакансий.

- Какой сегодня средний срок нахождения в статусе безработного? Много ли тех, кто быстро находит работу, и тех, кто подолгу не находит ничего подходящего? Каков их социальный портрет?

- На протяжении ряда последних лет происходит снижение как периода трудоустройства безработных, так и продолжительности безработицы. В 2017 году средняя продолжительность безработицы составляла 4 месяца, по итогам 2020 года - 2,4 месяца. В то же время продолжительность безработицы по полу и возрасту будет отличаться: у женщин 2,5 месяца, у мужчин - 2,4 месяца, у молодежи она самая короткая - 1,8 месяца.

В вопросах трудоустройства молодежь более гибкая и мобильная и, соответственно, трудоустраивается гораздо быстрее других безработных. Труднее возрастным, тем, кто не может продолжать работу по имеющейся профессии по состоянию здоровья, длительно неработающим гражданам.

Если анализировать портрет безработного, то это чаще всего - мужчина в возрасте 44 лет, имеющий профессиональное образование, уволенный по соглашению сторон или длительное время ранее не работавший.

Сегодня Общереспубликанский банк вакансий содержит более 80 тыс. свободных рабочих мест, большая часть из которых (63%) предназначена для рабочих. Особенно востребованы у нанимателей водители автомобиля, продавцы, повара, швеи, медицинский персонал (медицинская сестра-специалист, врач-специалист), трактористы.

На селе повышенным спросом наряду с трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства пользуются операторы машинного доения, животноводы, ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры.

Если профессиональный уровень безработного совпадает с потребностями рынка труда, то трудоустройство занимает минимальное время. Если нет, то, возможно, безработному придется пройти переподготовку по новой, более востребованной профессии.

- Насколько активно наниматели вовлекаются в профессиональную подготовку безработных? Особенно с учетом того, что есть план по увеличению процента целевого обучения по направлению службы занятости с гарантией трудоустройства.

- Профессиональное обучение безработных - одно из ведущих направлений активной политики занятости. Для ее реализации органы службы занятости тесно взаимодействуют с нанимателями. Одной из форм такого сотрудничества является организация через службу занятости подготовки квалифицированных кадров по востребованным у нанимателя профессиям, прежде всего рабочим.

Заключается трехсторонний договор между службой занятости, безработным и нанимателем (от которого поступила заявка), в котором определяются права и обязанности каждой из сторон. Как для нанимателя, так и для безработного обучение бесплатное. Служба занятости берет на себя оплату всех расходов за обучение безработного за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. При этом безработный обязуется освоить курс обучения и по окончании работать у данного нанимателя, а наниматель гарантирует его трудоустройство.

Договор гарантирует безработному обучение по избранной профессии, рабочее место, возможность прохождения практики на реальном производстве. А нанимателю позволяет не только укомплектовать предприятие дефицитными рабочими кадрами, но и участвовать в отборе, подготовке, оценке квалификации будущего работника. В результате предприятие получает работника, который уже с первых дней вливается в производство и адаптируется в трудовом коллективе, где во время обучения приобрел необходимые навыки.

Одним из целевых показателей Государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы является удельный вес граждан, направленных на обучение под заказ нанимателя. В 2021 году их процент должен составить 67% от всех граждан, направленных службой занятости на обучение, к концу пятилетки - не менее 80%. Такое сотрудничество является взаимовыгодным.

- В соответствии с национальным планом по реализации положений Конвенции о правах инвалидов нанимателям, которые создают условия для трудоустройства людей с инвалидностью, даются дополнительные гарантии. Влияет ли это на увеличение числа таких компаний и организаций?

- Отдельной статистики по таким организациям не ведется. Но хочу отметить, что в Беларуси отмечается довольно высокий уровень занятости людей с инвалидностью - работают порядка 60% инвалидов, имеющих показания к труду. При этом из почти 70 тыс. работающих инвалидов только 4,5 тыс. трудятся в специализированных организациях инвалидов, а остальные - на обычных предприятиях и в обычных организациях страны.

Для нанимателей, трудоустраивающих инвалидов, предусмотрен ряд налоговых льгот и преференций. Они также освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование, если речь идет о работающих инвалидах 1-й и 2-й групп.

В организациях, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов, а также бюджетных организациях финансируются и компенсируются расходы на создание и сохранение специализированных рабочих мест. Остальным нанимателям могут возмещать затраты на создание рабочих мест, если работников-инвалидов свыше 3% от среднесписочной численности.

Также, если наниматель организует адаптацию инвалидов к трудовой деятельности, то он может рассчитывать на финансирование расходов на приобретение оборудования, материалов для создания рабочих мест, спецодежды. Ему полностью компенсируются расходы по оплате труда инвалидов.

Сегодня около 300 нанимателей готовы принимать на работу людей с инвалидностью по такой программе. Ежегодно в такие организации трудоустраивают порядка 550 инвалидов. Только за прошлый год 274 нанимателя в рамках адаптации к трудовой деятельности приняли к себе 560 инвалидов.

В качестве дополнительных мер по обеспечению занятости инвалидов прорабатывается вопрос введения системы квотирования рабочих мест. Это одна из новаций, предусмотренных проектом закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", она направлена на расширение возможностей интеграции в трудовую сферу людей с инвалидностью.

Такой подход практикуется во многих странах. Полагаем, что введение в нашей стране института квотирования создаст дополнительные условия для трудоустройства таких людей при максимальном привлечении нанимателей всех форм собственности к данному процессу. Что в свою очередь позволит изменить отношение нанимателей к инвалидам, а последним - почувствовать себя равными членами общества.

- Тяжелая ли это работа - помогать искать работу другим? Что предпринимается для того, чтобы облегчить труд специалистов службы занятости и сделать его более эффективным?

- Мы стремимся, чтобы условия работы наших специалистов позволяли им делать свое дело качественно и эффективно. Я уже говорил, рабочие места наших специалистов автоматизированы, по-современному оснащены и отделы трудоустройства.

Конечно, помогать искать работу другим людям непросто. Впрочем, как и в любой другой сфере, где работа непосредственно связана с оказанием услуг людям. Ведь, с одной стороны, нашему специалисту нужно хорошо понимать безработного, его сильные стороны, нужно психологически поддерживать человека, оказавшегося в трудной ситуации, мотивировать его к трудоустройству. А с другой - необходимо выстраивать отношения и с представителями нанимателей, сотрудниками кадровой службы. Зато, если достигнут консенсус, когда человек получил новое место работы, а наниматель - компетентного сотрудника, чувствуешь глубокое удовлетворение от результатов своей работы. Потому что твой труд принес реальную пользу.

- Спасибо за беседу.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-