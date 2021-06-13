13 июня. Как по сегодняшней ночи узнать, каким будет урожай овощей?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Еремей Распрягальник. Если 14 мая был днем Еремея Запрягальника, потому что начинали сев, то 13 июня сев уже заканчивали, а потому и день называли Еремеем Распрягальником. Говорили: "Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает".

Примечали, если кукушка кукует - хорошая погода будет, сильная роса - к ясному дню. Нет росы вечером - жди на другой день дождя.

Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей.

Пауки начали паутину плести - жди хорошей погоды и потепления.

ИМЕНИНЫ

православные: Ермия; католические: Ольги, Антона, Германа, Люциана.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Ермия и священномученика Философа Орнатского и сыновей его Бориса и Николая.

СОБЫТИЯ

1956 год - основан Бобруйский передвижной белорусский драматический театр. Действовал в 1956-1962 годах. Основан как Бобруйский белорусский передвижной колхозно-совхозный театр (так назывался до 1958 года). Коллектив театра стремился создать свой белорусский репертуар и активно сотрудничал с белорусскими драматургами. Поставлено 11 белорусских пьес, среди которых "Тени исчезают" С.Свиридова, "Собственность" по роману К.Чорного "Третье поколение", "Человек вернулся" П.Василевского и др. Популярностью пользовались постановки "Шельменко-денщик" Г.Квитко-Основьяненко, "Опасный возраст" С.Нариньяни, "Последняя остановка" Э.Ремарка. Реорганизован в Могилевский областной театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича.

1997 год - в Минске был основан Музей современного изобразительного искусства. Открыт в мае 1998 года. В коллекции около 2,5 тысяч экспонатов - произведений современных белорусских авторов. Представлены классическая живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фото и плакаты. Основные направления деятельности: изучение современного белорусского изобразительного искусства, проведение конференций и симпозиумов, пленэров, международных выставочных проектов. Музей способствует расширению и развитию культурного пространства, является выставочным и информационным центром, отражает новые поиски в современном белорусском искусстве.

РОДИЛИСЬ

1702 год - Радзивилл Михал Казимир Рыбонька, государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, меценат. Отстроил Несвиж и Несвижский замок после разрушения шведами, превратил город в административный центр всех владений Радзивиллов. Основал в Несвиже театр Радзивиллов, типографию, открыл корпус кадетов, готовивший офицеров. Поддерживал существующие и открывал новые мануфактуры, в том числе Слуцкую мануфактуру шелковых поясов, а также в Мире и Альбе - по изготовлению гобеленов. Умер в 1762 году.

1726 год - Бартошевич Антоний (Виленщина), педагог, доктор философии, преподаватель грамматики, риторики и истории в иезуитских коллегиумах в Вильно и Слуцке. В 1764 году был руководителем типографии в Несвиже. В своих речах, опубликованных в 1759 году, высказал мысль об обучении и воспитании молодежи. Считал, что в реформированных иезуитских учебных учреждениях делается все возможное для наилучшего обучения и воспитания. Умер в 1768 году.

1834 год - Вереницин Константин Васильевич, вероятный автор поэмы "Тарас на Парнасе". С 1845 года учился в Витебской губернской гимназии, с 1852 года в Петербургской медико-хирургической академии, в 1859 году окончил Горы-Горецкий земледельческий институт. Работал в Петербурге, в 1874-1879 годах в Молодечненской учительской семинарии. Предполагается, что именно ему принадлежит авторство известной поэмы "Тарас на Парнасе" (1855) и "Два дьявола" (1860). Особенности языка и описанные жизненные реалии в поэмах свидетельствуют о том, что авторство принадлежит одному и тому же человеку. Умер в 1904 году.

1899 год - Новицкий Станислав Мамертович, белорусский цимбалист, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1924 года солист-цимбалист БГТ-1, БГТ-2, в 1933-1958 годах. Государственного народного оркестра Беларуси. Один из первых белорусских музыкантов, гастролировавших за рубежом в 1927-1928 годах. Умер в 1972 году.

1977 год - Калюжный Алексей Николаевич, белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), нападающий, заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002). Чемпион мира среди молодежных команд (1997). Чемпион Беларуси (2004) и России (2000, 2001), серебряный призер (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер (2002, 2007). Финалист Евролиги (1999).