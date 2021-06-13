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Калейдоскоп
13 июня 2021, 09:00

13 июня. Как по сегодняшней ночи узнать, каким будет урожай овощей?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Еремей Распрягальник. Если 14 мая был днем Еремея Запрягальника, потому что начинали сев, то 13 июня сев уже заканчивали, а потому и день называли Еремеем Распрягальником. Говорили: "Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает".

Примечали, если кукушка кукует - хорошая погода будет, сильная роса - к ясному дню. Нет росы вечером - жди на другой день дождя.

Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей.

Пауки начали паутину плести - жди хорошей погоды и потепления.

ИМЕНИНЫ

православные: Ермия; католические: Ольги, Антона, Германа, Люциана.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Ермия и священномученика Философа Орнатского и сыновей его Бориса и Николая.

СОБЫТИЯ

1956 год - основан Бобруйский передвижной белорусский драматический театр. Действовал в 1956-1962 годах. Основан как Бобруйский белорусский передвижной колхозно-совхозный театр (так назывался до 1958 года). Коллектив театра стремился создать свой белорусский репертуар и активно сотрудничал с белорусскими драматургами. Поставлено 11 белорусских пьес, среди которых "Тени исчезают" С.Свиридова, "Собственность" по роману К.Чорного "Третье поколение", "Человек вернулся" П.Василевского и др. Популярностью пользовались постановки "Шельменко-денщик" Г.Квитко-Основьяненко, "Опасный возраст" С.Нариньяни, "Последняя остановка" Э.Ремарка. Реорганизован в Могилевский областной театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича.

1997 год - в Минске был основан Музей современного изобразительного искусства. Открыт в мае 1998 года. В коллекции около 2,5 тысяч экспонатов - произведений современных белорусских авторов. Представлены классическая живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фото и плакаты. Основные направления деятельности: изучение современного белорусского изобразительного искусства, проведение конференций и симпозиумов, пленэров, международных выставочных проектов. Музей способствует расширению и развитию культурного пространства, является выставочным и информационным центром, отражает новые поиски в современном белорусском искусстве.

РОДИЛИСЬ

1702 год - Радзивилл Михал Казимир Рыбонька, государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, меценат. Отстроил Несвиж и Несвижский замок после разрушения шведами, превратил город в административный центр всех владений Радзивиллов. Основал в Несвиже театр Радзивиллов, типографию, открыл корпус кадетов, готовивший офицеров. Поддерживал существующие и открывал новые мануфактуры, в том числе Слуцкую мануфактуру шелковых поясов, а также в Мире и Альбе - по изготовлению гобеленов. Умер в 1762 году.

1726 год - Бартошевич Антоний (Виленщина), педагог, доктор философии, преподаватель грамматики, риторики и истории в иезуитских коллегиумах в Вильно и Слуцке. В 1764 году был руководителем типографии в Несвиже. В своих речах, опубликованных в 1759 году, высказал мысль об обучении и воспитании молодежи. Считал, что в реформированных иезуитских учебных учреждениях делается все возможное для наилучшего обучения и воспитания. Умер в 1768 году.

1834 год - Вереницин Константин Васильевич, вероятный автор поэмы "Тарас на Парнасе". С 1845 года учился в Витебской губернской гимназии, с 1852 года в Петербургской медико-хирургической академии, в 1859 году окончил Горы-Горецкий земледельческий институт. Работал в Петербурге, в 1874-1879 годах в Молодечненской учительской семинарии. Предполагается, что именно ему принадлежит авторство известной поэмы "Тарас на Парнасе" (1855) и "Два дьявола" (1860). Особенности языка и описанные жизненные реалии в поэмах свидетельствуют о том, что авторство принадлежит одному и тому же человеку. Умер в 1904 году.

1899 год - Новицкий Станислав Мамертович, белорусский цимбалист, заслуженный артист Беларуси (1955). С 1924 года солист-цимбалист БГТ-1, БГТ-2, в 1933-1958 годах. Государственного народного оркестра Беларуси. Один из первых белорусских музыкантов, гастролировавших за рубежом в 1927-1928 годах. Умер в 1972 году.

1977 год - Калюжный Алексей Николаевич, белорусский спортсмен (хоккей с шайбой), нападающий, заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). В составе национальной сборной команды Беларуси занял 4-е место на XIX зимних Олимпийских играх (2002). Чемпион мира среди молодежных команд (1997). Чемпион Беларуси (2004) и России (2000, 2001), серебряный призер (1999, 2003, 2006, 2012), бронзовый призер (2002, 2007). Финалист Евролиги (1999).

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