18 июня. Примета дня: если ветер дует с восточной стороны, то лето будет ветреным и дождливым

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Дорофей. На Дорофея примечают направление ветров. Если ветер 18 июня дует с восточной стороны, то лето будет ветреным и дождливым.

Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

С этого дня начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".

Если погода теплая и ясная - зерно будет крупное.

ИМЕНИНЫ

православные: Аполлона, Дорофея, Игоря, Константина, Леонида, Никандра, Федора;

католические: Альжбеты, Аманды, Марка, Павлы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Республики Сейшельские Острова - День конституции (1993).

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие празднуют Игоревскую икону Божией Матери.

Православные верующие чтут память блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, священномученика Дорофея, епископа Тирского.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Шидловский Александр Константинович, белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1950 году окончил Московский университет. С 1940 года артист Белорусского ансамбля песни и танца, в 1960-1971 годах директор Гродненского областного Дома народного творчества. Автор песен "Колькі ў небе зор", "Ой, зайграйце, музыкі" и др. В 1964 году 35 песен изданы отдельным сборником. Умер в 2002 году.

1921 год - Русин Марк Александрович, белорусский композитор, педагог. В 1951 году окончил Московский музыкально-педагогический институт им.Гнесиных. В 1942-1945 годах музыкальный руководитель ансамбля песни и танца 31-й армии, с 1951 года преподаватель Брестского музыкального училища, одновременно заведовал музыкальной частью Брестского областного драматического театра. Среди произведений: кантата "Огни на Волге", "Праздничная увертюра" для симфонического оркестра, сюиты для струнного оркестра, обработки народных, в том числе белорусских песен, музыка к драматическим спектаклям и др. Умер в 1977 году.

1937 год - Петровский Сергей Владимирович, белорусский кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). В 1954-1962 годах и с 1965 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Снимал художественные, научно-популярные, документальные фильмы, лирические зарисовки о природе, киноленты о деятелях искусства. Среди них: "Белая земля", "Лариса Александровская", "Василь Быков. Восхождение" и др. Умер в 1999 году.

1966 год - Засимович Игорь Сергеевич, белорусский скульптор. В 1994 году окончил Белорусскую академию искусств. Работает в области монументальной и станковой скульптуры. Среди работ: "Чернобыльское молоко", "Ангел хранитель Беларуси. Посвящение жертвам Чернобыля", памятник 1000-летию христианства в Беларуси и др.