18 января Крещенский Сочельник. Можно ли заниматься домашними делами в этот день?

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православная Церковь 18 января празднует Крещенский Сочельник. Этот день также имеет название Навечерие Крещения Господня (Богоявления). В Сочельник христиане готовятся встретить один из главных праздников – Крещение Господа Иисуса Христа, который приходится на 19 января.

Слово "сочельник" берет начало из названия основного кушанья этого дня – сочива, которое представляет собой отварное пшено с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Существует церковная традиция, предписывающая воздержание от иной пищи до момента вынесения свечи на утренней литургии 19 января.

Богослужения в Сочельник

Накануне Крещения в храмах совершаются Часы и Вечерня с чтением паремий (это отрывки из текстов Священного Писания) и литургия Василия Великого. Богослужебные тексты Сочельника посвящены Крещению Господню. Литургия же в этот день начинается Вечерней, то есть это необычный вид литургии, которая совершается всего несколько раз в год — Рождественский Сочельник, Крещенский Сочельник, Великий Четверг и Великую Субботу.

В Сочельник и праздник Крещения вода освящается Великим чином. Как правило, верующие набирают воду для благочестивого употребления. Говоря о значении крещенской святой воды Святейший Патриарх Кирилл в одной из своих проповедей отметил: "С благоговением почерпнув святую воду, отнесите ее в домы свои, окропите их, дайте вкусить воду сию вашим родным и близким, сохраните ее на тяжкие моменты жизни вашей, в первую очередь на дни болезни, — ибо через эту воду сама Божия сила будет прикасаться к вам по вере вашей".

Можно ли заниматься домашними делами в Сочельник?

У некоторых верующих возникает вопрос – можно ли делать домашнюю работу накануне Крещения. Разъясняет, как лучше провести этот день, протоиерей Андрей Ефанов: "Праздник следует отпраздновать по-церковному, то есть, в первую очередь, поучаствовать в Божественной литургии, лучше всего - исповедаться (в сам день или накануне) и причаститься Святых Христовых Таин. Соответственно, поскольку Богоявление и Крещение следуют один за другим, то нормально по-церковному в оба дня прийти на праздник.

…Так вот если вы выбираете, убраться или пойти помолиться Богу, то выбирать правильно второе. А если хозяйственные хлопоты никак не препятствуют вам быть в храме, то убирайтесь и стирайте на здоровье!"

Фото из открытых источников

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ